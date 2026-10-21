Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Польша подняла в воздух авиацию из-за «действий России на Украине»
Польские военные подняли в небо авиацию якобы из-за ударов Вооруженных сил России по объектам в центральной части Украины.
Польская военная авиация начала превентивные действия в воздушном пространстве страны «на фоне российских ударов по целям в центральной части Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил Польши.
В командовании уточнили, что такие меры призваны обеспечить безопасность и защиту воздушного пространства Польши, в первую очередь в ее восточных регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Польша подняла авиацию якобы из-за действий России на западе Украины.
На прошлой неделе Варшава также подняла авиацию, обосновав решение действиями Вооруженных сил России на Украине.