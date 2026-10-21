  • Новость часаРоссия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
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    Путин усилил переговорные позиции России по Украине
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    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
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    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    10 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 20:17 • Новости дня

    Польша подняла в воздух авиацию из-за «действий России на Украине»

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские военные подняли в небо авиацию якобы из-за ударов Вооруженных сил России по объектам в центральной части Украины.

    Польская военная авиация начала превентивные действия в воздушном пространстве страны «на фоне российских ударов по целям в центральной части Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил Польши.

    В командовании уточнили, что такие меры призваны обеспечить безопасность и защиту воздушного пространства Польши, в первую очередь в ее восточных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Польша подняла авиацию якобы из-за действий России на западе Украины.

    На прошлой неделе Варшава также подняла авиацию, обосновав решение действиями Вооруженных сил России на Украине.

    21 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    ФСБ задержала дезертировавшего из ВСУ гражданина Германии
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения, сообщили в спецслужбе.

    «Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины», – цитирует сообщение ФСБ РИА «Новости».

    В период с 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца силовики задержали вербовавшего наемников для украинских войск иностранца при попытке въезда в Россию. В прошлом году польский наемник попытался взорвать гранату при пленении в ДНР. В 2024 году Австралия обратилась к Москве из-за задержания своего гражданина в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    21 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией

    Уиткофф: Вашингтон не скрывает от Киева бизнес-сотрудничество с Москвой

    США открыто заявили Украине о деловом сотрудничестве с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон открыто сообщает Киеву о деловом сотрудничестве с Москвой, чтобы украинская сторона понимала свои возможности после завершения конфликта.

    «Мы открыто заявляем об этом украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности есть и для них после окончания конфликта», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

    Встреча российского лидера и американского представителя проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге.

    Ранее Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

    Также Уиткофф попросил российского лидера изучить документы по украинскому урегулированию позднее.

    Владимир Путин заявил об интересе к восстановлению экономических отношений с США.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью

    Польша направила партию корейских танков на границу с Калининградской областью

    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Польская 16-я механизированная дивизия, дислоцированная у границы с Калининградской областью, получила новую партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера».

    Очередная партия танков К2 производства Южной Кореи поступила на вооружение дивизии, расположенной в районе Бранево на границе с Россией, передает ТАСС со ссылкой на польское Агентство по делам вооружений.

    В сообщении уточняется, что, помимо танков К2GF «Черная пантера», военным переданы инструменты, запчасти и боеприпасы. Точное количество техники не раскрывается.

    Первые поставки танков К2 в это подразделение начались в 2024 году, они призваны заменить устаревшие машины PT-91 Twardy. В 2022 году Варшава и Сеул договорились о поставке 1 тыс. танков «Черная пантера», из которых Польша уже получила 180 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2.

    В прошлом году страна объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера».

    Летом прошлого года генерал предрек перебои в Польше с запчастями для танков К2.

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    21 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

    Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА (ОУН – УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.

    Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

    «Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

    Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

    Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

    Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.

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    21 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия в принципе готова возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре. Главной темой должно стать выстраивание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом.

    «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта», – отметил Ушаков, говорится на сайте Кремля. Уиткофф, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп встретит решение о готовности возобновить переговоры с большим удовлетворением.

    Ушаков напомнил, что переговоры планировалось возобновить сразу после выборов в Госдуму. По его утверждению, эти планы сорвала украинская сторона, нанеся в основной день голосования удары по Москве, другим городам, избирательным участкам и сотрудникам избирательных комиссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков назвал украинский кризис центральной темой беседы политиков. Сам спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что встреча станет шагом к урегулированию. Он также заявил об ожиданиях возобновления трехстороннего формата контактов.

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    21 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине

    Ушаков: Дело идет к завершению украинского конфликта

    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению.

    Ушаков оценил перспективы завершения конфликта на Украине в беседе с «Вестями». «Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил о планах возобновить в ноябре трехсторонние переговоры по Украине. Он добавил, что центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа стал украинский кризис.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров.

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    21 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    ВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием
    ВС России поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и логистическим центрам на Украине, поразив также сухогруз с военными грузами для ВСУ, следовавший в Одессу, сообщило Минобороны.

    ВС России поразили складской комплекс в Полтаве, где хранились дроны большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также была поражена электроподстанция «Нивки» в Киеве, которая обеспечивала работу предприятий ВПК и логистических центров.

    Кроме того, на переходе морем в порт Одесса российские силы ударили по сухогрузу, перевозившему военные грузы на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ. В воскресенье БПЛА «Герань» и «Ланцет» ударили по сухогрузу и безэкипажному катеру в Черном море. В прошлую пятницу российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

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    21 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Ушаков назвал возможное место проведения новых переговоров по Украине

    Ушаков: Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Абу-Даби

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине может состояться в ноябре в Абу-Даби, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы ориентируемся на Абу-Даби… Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», – сказал Ушаков в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Юрий Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине. Он сообщил, что трехсторонние переговоры планируется возобновить в ноябре.

    Помощник президента отметил, что украинский кризис стал центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

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    21 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главной темой переговоров президента Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа стала ситуация на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, ситуация вокруг Украины стала главной темой переговоров президента России и специального посланника американского лидера, передает Кремль. «Ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего президента со Стивом Уиткоффом», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что на этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло с Зеленским и представителями ряда европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. «Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много», – сказал Ушаков.

    По его словам, президент России высоко оценил посреднические усилия администрации США, лично Дональда Трампа и его спецпредставителей по поиску взаимоприемлемых решений. Он добавил, что российский лидер представил собеседнику объективную картину на линии боевого соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью принадлежит Вооруженным силам России.

    «Отмечено, что на всех основных направлениях они ведут безостановочное наступление и, кроме того, в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса энергетики и логистики на территории Украины», – подчеркнул Ушаков.

    Стороны также обстоятельно обсудили реализацию масштабных совместных экономических проектов, открывающих большие перспективы сотрудничества России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков анонсировал обсуждение украинского вопроса на встрече Путина и Уиткоффа.

    Президент России поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта. Путин также оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарный аспект решения кризиса.

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    21 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Газодобывающая инфраструктура получила повреждения в Харьковской области

    Газовая установка Нафтогаза получила повреждения в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской области на востоке Украины получила повреждения одна из установок на производственной площадке компании «Нафтогаз».

    Газодобывающая инфраструктура на востоке Украины получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нафтогаз».

    Представители компании уточнили, что повреждения получила одна из установок, расположенная на производственной площадке. В настоящее время специалисты не могут оценить точную степень нанесенного ущерба.

    В пресс-службе добавили, что с начала текущего года различные объекты энергетической компании получали повреждения уже более 400 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник произошел пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области. В тот же день объект критической инфраструктуры получил повреждения в Кировоградской области Украины. А в Житомирской области были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

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    21 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа передать признательность первой леди Меланье Трамп за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках Херсонской области, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин попросил Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Меланье Трамп за ее усилия в гуманитарной сфере, в частности, по воссоединению детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки Херсонской области», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин оценил вклад Меланьи Трамп в гуманитарное урегулирование. Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о ее благодарности за проекты в России.

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал центральной темой беседы Путина и Уиткоффа украинский кризис.

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    21 октября 2026, 08:16 • Новости дня
    Власти США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Axios: В США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии оказались продуктивными и конструктивными.

    Переговоры с участием американских и европейских политиков завершились со значительным прогрессом, передает RT со ссылкой на журналиста издания Axios Барака Равида.

    Американский чиновник сообщил, что украинская сторона представила на обсуждение новые идеи и предложения. По его словам, инициативы были подробно рассмотрены участниками встречи.

    «Есть общая приверженность поиску практических решений для завершения войны», – отметил представитель США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о потере Киевом миллиона граждан из-за отказа от сделки.

    Ранее американские чиновники попытались уговорить Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    21 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    Российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Червоный Яр в Запорожской области, а группировка «Днепр» взяла под контроль Юльевку.

    Об освобождении за минувшие сутки двух населенных пунктов в Запорожской области говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Червоный Яр в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты около Новониколаевки, Терсянки, Барвиновки, Вольнянки, Воскресенки и Васиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Юльевку Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах Орехова, Кирова и Одаровки Запорожской области.

    Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ у Курганного, Избицкого, Бугаевки и Великого Бурлука Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Пустогорода, Хотени и Гнилицы, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 230 военнослужащих, танк и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Криницы Курицино, Роганского, Белозерского, Шиловки, Новоявленки, Староварваровки Донецкой Народной Республики и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, америкаснкий бронетранспортер М113, шесть бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Тимашевку.

    Днем ранее российские войска освободили запорожский Омельник.

    В прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

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    21 октября 2026, 09:42 • Новости дня
    Reuters: Уиткофф доложит Путину о прогрессе на переговорах с Зеленским

    Tекст: Игорь Иножарский

    Спецпосланник США Стив Уиткофф намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге для обсуждения результатов переговоров с Владимиром Зеленским в Осло по мирному урегулированию.

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф в среду прилетел в Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным после «конструктивных» переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегии, на которых, по словам чиновника США, был достигнут «существенный прогресс» в формировании общего подхода к диалогу с Москвой, передает Reuters.

    По данным собеседника агентства, участники встречи в Осло, в том числе лидеры Норвегии и Финляндии, а также представители Европы и НАТО, обсудили ключевые элементы всеобъемлющей мирной схемы – гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление и будущую архитектуру европейской безопасности, а Уиткофф намерен «проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам». Зеленский сообщил, что Украина вновь получает ранние предупреждения о российских ракетных ударах и что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио поставки перехватчиков Patriot и работу системы Starlink.

    Президент США Дональд Трамп на фоне ухудшения отношений Вашингтона с Киевом вновь публично призвал Украину «заключить сделку» для завершения конфликта, заявив, что Москва также заинтересована в урегулировании и что «Россия вела себя нормально по вопросу Украины». Он назвал Россию «большой машиной», которая «продолжает перемалывать вперед» и уже «забрала очень большой кусок земли», при этом резко осуждая удары Киева по России и почти не комментируя более масштабные российские удары по Украине.

    Reuters напоминает, что администрация Трампа практически прекратила прямые поставки вооружений Киеву, позволяя европейским странам закупать американское оружие по программе PURL, тогда как Пит Хегсет на посту главы Пентагона медлит с одобрением новых запросов на перехватчики Patriot, ссылаясь на необходимость пополнять американские запасы. На этом фоне Трамп одобрил соглашение о закупке российского дизельного топлива и выдал широкую отсрочку по ужесточению антироссийских санкций, а вокруг ограничений в использовании системы Starlink, контролируемой через военную версию Starshield, The Wall Street Journal и само агентство сообщают о роли Трампа и Белого дома в решении Илона Маска замедлить работу сервиса для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине. В тот же день он высоко оценил позицию России и Китая по урегулированию конфликта. В понедельник Трамп заявил, что Владимир Зеленский из-за отказа от мирной сделки потерял миллион граждан.

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    21 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Дата-центр компании GigaCenter получил повреждения в Днепропетровске

    В Днепропетровске получил повреждения дата-центр украинской компании GigaCenter

    Tекст: Ольга Иванова

    Дата-центр украинской компании GigaCenter, предоставляющей услуги размещения серверов для бизнеса, получил повреждения в Днепропетровске на фоне сообщений о взрывах в городе.

    В Днепропетровске на юго-востоке Украины пострадал дата-центр компании GigaCenter. Соответствующее заявление было размещено в ресурсах организации, передает ТАСС.

    Отмечается, что предприятие специализируется на предоставлении услуг по размещению серверов и IТ-оборудования для бизнеса. Ранее украинские издания сообщали о взрывах в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник взрыв произошел в Луцке на западе Украины.

    Предприятие в украинском Хмельницком получило повреждения после взрывов.

    В понедельник сообщалось, что российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве.

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    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой

    В российском МИД отмечают заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Россией. На фоне скандала Сеула с Киевом и энергетических договоренностей Москвы и Вашингтона эксперты видят предпосылки для восстановления сотрудничества двух стран. Сможет ли Южная Корея вернуться к прагматичному подходу в отношениях с Россией? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами

    Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты. Это месть, которая подана холодной: Минск не раз игнорировал санкции со стороны Риги или отвечал асимметрично, почти дружественными жестами. Что же стало последней каплей, переполнившей чашу белорусского терпения? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

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      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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