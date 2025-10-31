Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, производство первого южнокорейского танка К2 «Черная пантера» в польской модификации К2PL стартует на заводе Bumar-Labedy S.A в 2028 году, передает ТАСС.

Кручек уточнила: «В 2026 году начнется обучение персонала, который в 2028 году начнет на предприятии Bumar-Labedy производство первого танка К2PL, который появится в Польше».

Директор завода отметила, что реализация этого проекта позволит Польше присоединиться к «первой лиге» мирового танкостроения, так как страна получит необходимые технологии для модернизации и модификации танков. Она добавила, что соглашение между польским концерном PGZ и южнокорейской компанией Hyundai-Rotem предоставит возможность заводу Bumar-Labedy выпускать не только танки К2, но и ремонтно-эвакуационные машины, а также военные мостоукладчики на их базе.

Согласно подписанному соглашению, Польша сможет самостоятельно производить танки К2 «Черная пантера». Всего на предприятии Bumar-Labedy в городе Гливице будет собрано 61 изделие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше решили полностью заменить советские образцы вооружений на западные. Генерал предрек перебои в Польше с запчастями для южнокорейских танков К2.