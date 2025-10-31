  • Новость часаМинобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Британского принца Эндрю лишили всех титулов
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    Центробанк аннулировал лицензию «Драйв клик банка»
    Bloomberg сообщил о доминировании России над НАТО в Арктике
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 11:12 • Новости дня

    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»

    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый южнокорейский танк К2 «Черная пантера» в польской версии К2PL соберут на оборонном предприятии Bumar-Labedy S.A в 2028 году, сообщила директор этого завода Моника Кручек.

    По ее словам, производство первого южнокорейского танка К2 «Черная пантера» в польской модификации К2PL стартует на заводе Bumar-Labedy S.A в 2028 году, передает ТАСС.

    Кручек уточнила: «В 2026 году начнется обучение персонала, который в 2028 году начнет на предприятии Bumar-Labedy производство первого танка К2PL, который появится в Польше».

    Директор завода отметила, что реализация этого проекта позволит Польше присоединиться к «первой лиге» мирового танкостроения, так как страна получит необходимые технологии для модернизации и модификации танков. Она добавила, что соглашение между польским концерном PGZ и южнокорейской компанией Hyundai-Rotem предоставит возможность заводу Bumar-Labedy выпускать не только танки К2, но и ремонтно-эвакуационные машины, а также военные мостоукладчики на их базе.

    Согласно подписанному соглашению, Польша сможет самостоятельно производить танки К2 «Черная пантера». Всего на предприятии Bumar-Labedy в городе Гливице будет собрано 61 изделие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше решили полностью заменить советские образцы вооружений на западные. Генерал предрек перебои в Польше с запчастями для южнокорейских танков К2.

    30 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155л и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины приступили к выпуску серийных чешских боеприпасов для артиллерии и танков, включая калибры 155 и 105 миллиметров.

    Промышленное предприятие «Украинская бронетехника» совместно с чешской оборонной группой Czechoslovak Group (CSG) начали серийное производство артиллерийских и танковых снарядов на Украине, передает РИА «Новости».

    В сообщении предприятия говорится: «Украинская бронетехника» совместно с оборонной группой Czechoslovak Group запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества«.

    Производство предусматривает выпуск чешских снарядов для танков и артиллерии калибра 155 миллиметров и 50 тысяч снарядов калибра 105 миллиметров по соглашению, заключенному в конце 2024 года. Боеприпасы будут изготавливаться непосредственно на территории Украины.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений киевскому режиму мешают дипломатическому урегулированию и провоцируют дальнейшее втягивание стран НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия Запада имеют негативные последствия и не способствуют началу переговоров по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши заявили о намерении в течение четырех лет увеличить производство ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    В юго-восточной части Польши открылся тренировочный лагерь Camp Jomsborg, где одновременно смогут проходить обучение примерно 1,2 тыс. военнослужащих с Украины.

    Немецкий концерн Rheinmetall и латвийская оборонная корпорация планируют инвестировать 275 млн евро в создание завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

    Комментарии (3)
    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    Комментарии (2)
    31 октября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    Почему СССР не стал частью НАТО?

    Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года

    The Economist: Украине потребуется 389 млрд долларов за четыре года

    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинским властям потребуется почти в два раза больше средств, чем ранее полученных от Запада, чтобы поддерживать экономику и армию до 2029 года.

    Оценку необходимого объема финансирования и поставок вооружений в размере 389 млрд долларов на четыре ближайших года приводит журнал The Economist, передает ТАСС.

    Эта сумма почти в два раза превышает 206 млрд долларов, которые Киев получил с начала спецоперации на Украине, причем доля Соединенных Штатов среди доноров составила около 133 млрд долларов.

    The Economist отмечает, что в условиях нарастающего скептицизма нынешней администрации США по поводу дальнейшей финансовой поддержки Украины большая часть новой нагрузки ляжет на европейские страны-члены НАТО. По расчетам издания, расходы союзников по блоку на военную и экономическую поддержку Киева должны вырасти с 0,2% до 0,4% их совокупного ВВП.

    В статье подчеркивается: «Сможет ли Европа справиться с этим вызовом, станет испытанием ее стремления к стратегической автономии, под которой подразумевается способность действовать в собственных интересах во внешней политике, не полагаясь на Америку (или Китай)».

    Российская сторона также высказывала мнение, что усиление поставок вооружений Киеву лишь затягивает военный конфликт и не способствует его разрешению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил учредить фондовый инструмент для поддержки оборонных программ Евросоюза. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Реем Алабали-Радован прибыла на Украину с необъявленным визитом. Венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Евросоюз рассматривает меры по масштабной поддержке Киева на сумму 200 млрд евро.

    Комментарии (4)
    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 21:55 • Новости дня
    Жителям Чернигова запретили подходить к телебашне

    В Чернигове на севере Украины повреждена телебашня

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил городской совет Чернигова, российские войска в результате удара 29 октября повредили телевизионную башню в городе.

    «В Чернигове атакована телебашня, сообщают власти города», – сообщило украинское издание «Страна», не приводя иных подробностей.

    Местных жителей призывают не подходить к телебашне ближе чем на 200 м, а власти уверяют, что вскоре начнутся работы по «стабилизации конструкции», пишет «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    По данным «Военного обозрения», украинские источники сообщают о прилете ФАБ с УМПК в районе телевизионной вышке, расположенной в центре Чернигова, конструкция получила серьезные повреждения. Черниговский телерадиоцентр продолжает гореть до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 29 октября в украинском Чернигове произошел взрыв, в городе был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили украинские СМИ.


    Комментарии (5)
    30 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников над Россией

    Минобороны сообщило о перехвате 24 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Денис Тельманов

    За пять часов системы ПВО ликвидировали более двадцати украинских дронов, большая часть из которых была сбита в Белгородской области.

    Силы ПВО России уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника в разных регионах страны с 15:00 до 20:00 по московскому времени, передает ТАСС. В Министерстве обороны России уточнили, что наибольшее число БПЛА – четырнадцать – было сбито над Белгородской областью.

    Пять дронов были уничтожены над Брянской областью. Еще два беспилотника сбили над Калужской областью, по одному над Курской, Тульской областями и над территорией Республики Крым. В военном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со среды на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. В различных муниципалитетах Воронежской области в ходе атаки беспилотников оказались повреждены школьный спортивный зал, дома, автомашина и административное здание.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 22:44 • Новости дня
    The Spectator: «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник»

    The Spectator: ПРО «Золотой купол» не защитит США от «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Американская система ПРО, известная как «Золотой купол», не способна перехватить российскую ракету «Буревестник», оснащенную ядерным реактором и способную маневрировать на высоте около 50 метров.

    Система противоракетной обороны «Золотой купол», предложенная Дональдом Трампом, не сможет отразить атаку российской высокотехнологичной ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Такое мнение выразил колумнист The Spectator Марк Галеотти, ссылаясь на технические возможности ракеты.

    В статье автор отметил, что благодаря ядерному реактору «Буревестник» может преодолевать расстояния, недоступные другим типам крылатых ракет. Кроме того, ракета способна маневрировать на минимальной высоте до 50 метров, что существенно затрудняет ее перехват существующими средствами противоракетной обороны, подчеркнул Галеотти.

    В материале также указано, что тактико-технические характеристики российского вооружения ставят под угрозу эффективность проекта ПРО «Золотой купол», который был неоднократно раскритикован в экспертном сообществе.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    The Wall Street Journal отметила, что «Буревестник» представляет угрозу для американского проекта ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США.

    Путин заявил, что создание «Буревестника» является прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и для науки и народного хозяйства.


    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин объявил о «Посейдоне» на встрече с ранеными

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поделился подробностями испытаний «Посейдона» с ранеными бойцами СВО, потому что событие случилось накануне встречи в госпитале.

    Президент России Владимир Путин сообщил раненым бойцам об испытаниях аппарата «Посейдон», потому что они состоялись незадолго до их встречи, передает ТАСС. Такое объяснение дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, глава государства лично пояснил, почему поделился этой информацией с бойцами. Путин считает, что военнослужащим спецоперации важно знать о значимых событиях, вносящих вклад в безопасность страны, и им интересно быть в курсе того, что происходит в более широком контексте.

    Президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Путин также заявил, что межконтинентальная ракета «Сармат» вскоре поступит на боевое дежурство.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Мирошник заявил о «возбужденной Украине» после слов о пытках русских в плену ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, регулярно рассказывают о серьезных издевательствах, включая избиения, применение электрошока и даже смерть от травли собаками, рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда. Стесняются иностранных «правозащитников», – написал он в Telegram-канале.

    В посте Мирошник разместил пост на украинском языке, где его называют пропагандистом, который лжет и у которого нет доказательств. В ответ посол приводит ссылки в посте на материалы на русском и английском языках.

    По словам Мирошника, международные организации, посещающие российских военнопленных, знать правду о пытках ВСУ не хотят.

    «Представители международных структур – это не представители России. Это не представители, которые хотят выявить абсолютную правду. Некоторые из них достаточно формально выполняют свою работу», – пояснил посол РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российских военнопленных в украинском плену загодя  переставали бить, хорошо кормили перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК). Когда визит завершался, над солдатами ВС России «издевались по полной программе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными. Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    Италия решила использовать кредит ЕС на покупку танков Rheinmetall

    Tекст: Денис Тельманов

    Рим планирует до конца ноября подать Еврокомиссии проект оборонных закупок с целью финансирования покупки новых немецких танков на кредитные средства ЕС, отмечает Defense News.

    Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall, сообщает Defense News.

    Как отмечает издание, речь идет о программе SAFE, созданной в 2025 году для предоставления долгосрочных льготных кредитов европейским странам для закупки вооружений.

    Газета Corriere della Sera указывает, что итальянские власти представят подробности запланированных оборонных закупок Еврокомиссии до конца ноября. До этого Reuters сообщало о заявке Италии на получение кредита до 15 млрд евро по европейской оборонной программе SAFE.

    «Италия рассматривает возможность использования кредитного соглашения ЕС для оплаты новых танков и бронетехники, поставленных немецкой компанией Rheinmetall», – подчеркивается в публикации. В рамках SAFE Евросоюз выделил ресурс до 150 млрд евро для поддержки коллективных закупок военной техники и укрепления обороноспособности стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

    Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 млн евро в новый завод по производству 155-миллиметровых снарядов.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    Польские военные остались недовольны характеристиками дрона Wizjer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые испытания беспилотника Wizjer выявили его несоответствие современным требованиям, а при испытаниях наблюдались серьезные технические проблемы, следует из отчета Минобороны об использовании этого БПЛА.

    Польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, созданным оборонным концерном PGZ, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал onet.pl.

    В отчете Минобороны Польши отмечается, что аппарат «в нынешней конфигурации не соответствует оперативным требованиям современного поля боя».

    Работа над беспилотником Wizjer стартовала в 2021 году, тогда же был заключен контракт на поставку этих аппаратов армии. Однако в процессе эксплуатации выявились значительные недостатки: уже через 40 минут полета устройство теряет связь с оператором, хотя изначально заявленная продолжительность работы в воздухе составляла около трех часов.

    Среди других минусов отмечается и то, что дрон с размахом крыла 2,98 м требует транспортировки грузовиком, что делает его слишком заметным и превращает в легкую мишень. Несмотря на критику, до конца 2023 года на военную авиабазу в городе Быдгощ должны поступить 25 комплектов Wizjer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Иновроцлав в Польше боевой беспилотник концерна Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) упал на жилой дом и автомобили. Украинские военные тайно начали обучение поляков защите от дронов. В Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 14:19 • Новости дня
    Завод «Калашникова» ИМЗ нарастил выручку от продаж пистолетов на 112%

    Ижевский механический завод увеличил продажи пистолетов на 112% за девять месяцев

    Tекст: Мария Иванова

    Ижевский механический завод за девять месяцев 2025 года продемонстрировал рекордный рост выручки от реализации пистолетов всех модификаций.

    Выручка Ижевского механического завода, входящего в концерн «Калашников», за девять месяцев 2025 года выросла на 55% по сравнению с прошлым годом, передает Telegram-канал концерна.

    Особенно динамично рос дивизион пистолетного производства: доходы от продажи пистолетов всех модификаций увеличились на 112%.

    За отчетный период выручка от продаж всей стрелковой продукции завода выросла на 71%. Кроме того, доход от реализации ружей и винтовок всех модификаций увеличился на 35%.

    Среди самых популярных моделей – пневматические винтовки МР-512, МР-53 и МР-61, а также пневматический пистолет МР-654. В категории ружей стабильно востребованы классические варианты для охоты: МР-27, МР-18 и карабин «Лось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз.

    Предприятие поставило в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.

    Компания досрочно отгрузила крупную партию автоматов АК-12К.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 14:40 • Новости дня
    Премьер Греции Мицотакис предложил создать оборонный фонд ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис выступил за учреждение фондового инструмента для поддержки важных оборонных программ Евросоюза, а также усиления кооперации.

    Кириакос Мицотакис во время встречи с еврокомиссаром Петром Серафином высказал убеждение в необходимости создания общеевропейского оборонного фонда для финансирования стратегически значимых проектов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность подобных мер в рамках плана ЕС «Готовность 2030» и отметил, что инструменты коллективного финансирования должны стать приоритетом органов Евросоюза.

    Серафин поддержал тезисы премьер-министра и заявил, что оборона должна рассматриваться как первоочередное общественное благо.

    «Я полностью согласен с вашим мнением о том, что оборона – это высшее общественное благо, и что нам следует сосредоточиться на проектах, которые не может реализовать одно государство-член», – отметил еврокомиссар.

    Еврокомиссар по бюджету также призвал утроить расходование средств на защиту границ и миграционную политику, однако признал сложность поиска новых источников финансирования для этих реформ. Он указал на необходимость широкого обсуждения дополнительных возможностей наполнения бюджета Евросоюза.

    Программа «Готовность 2030» предполагает за четыре года привлечь около 800 млрд евро на перевооружение и совместную безопасность. Этот план изначально назывался «Перевооружение Европы», но был переименован после критики ряда стран ЕС, пишет агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о планах увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

    В юго-восточной части Польши начал работу тренировочный лагерь Camp Jomsborg для подготовки примерно 1,2 тыс. военных с Украины одновременно. Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 млн евро в строительство нового завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 14:24 • Новости дня
    Володин назвал «Буревестник» ключом к испытаниям «Посейдона»

    Володин: Создание «Буревестника» позволило испытать «Посейдон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание российской крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» позволило провести испытания уникального подводного аппарата «Посейдон», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

    Володин подчеркнул, что этому оружию нет равных в мире, передает РИА «Новости».

    Спикер Госдумы отметил, что президент России Владимир Путин верил в проект и лично контролировал его ход. По его словам, результат этого взаимодействия – появление одного из самых современных и мощных вооружений.

    Володин подчеркнул, что теперь западные страны должны осознать значимость российского оружия и быть готовыми обращаться к верховному главнокомандующему России с уважением. Он добавил, что зарубежные оппоненты пытаются замалчивать этот успех.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Накануне он заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 05:07 • Новости дня
    Сальдо сообщил о поджогах домов боевиками ВСУ на правобережье Днепра

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители правобережья Днепра в Херсонской области в случае отказа покидать свои жилища остаются без них потому, что боевики ВСУ сжигают дома жителей, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

    «ВСУ в последнее время не ограничиваются обстрелами жилых кварталов в Херсоне ради дискредитации наших военных. Теперь бойцы киевского режима, сталкиваясь с сопротивлением при попытке выселить жильцов их из домов ради собственного комфорта, просто-напросто сжигают эти дома», – сказал он ТАСС.

    По мнению Сальдо, такие акты агрессии – свидетельства полного отказа ВСУ от мысли удержать правобережье Днепра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ уничтожили трансформатор в селе в Херсонской области. Также Сальдо сообщал, что разведчики и десантники группировки «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская армия собирается штурмовать Херсон и как его оборону организовали ВСУ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинский беспилотник атаковал ТЭЦ Орла
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары
    Business Insider рассказал о хаосе в тылу ВСУ из-за российских разведгрупп
    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    Латвия вышла из конвенции по защите женщин от домашнего насилия
    НАСА заверило Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну
    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Перейти в раздел

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    Перейти в раздел

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    В США ревнуют к мощи нового китайского авианосца

    Даже самый современный китайский авианосец по одному из ключевых показателей проигрывает старым американским. По крайней мере, такие выводы делают американские военные аналитики, опровергая китайских специалистов. Так ли это на самом деле, о каких показателях идет речь – и значит ли это, что попытки ВМС КНР превзойти американские авианосцы обречены на провал? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации