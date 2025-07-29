  • Новость часаКремль ответил на новый ультиматум Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»
    Дипломат резко ответил на идею США о покупке Командорских островов
    Политик Гердт: Германия готовится отменить пособия для украинских иждивенцев
    «Союзмультфильм» проиграл суд по Чебурашке в США
    Захарова отреагировала на идею покупки США у России Командорских островов
    Медведев осадил сенатора Грэма после слов о России
    ЕС приостановил финансирование Украины из-за закона о НАБУ
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Высказываниям Рубиной об убийствах жителей Газы потребовали дать оценку
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 13:43 • Новости дня

    Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация оборонных исследований и разработок Индии завершила два пуска ракет Pralay, продемонстрировав их высокую точность и успешное выполнение задач.

    Испытания баллистических ракет малой дальности Pralay были успешно проведены индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), передает ТАСС.

    Пуски состоялись с острова Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Ракеты поразили заданные цели с высокой точностью, полностью выполнив все поставленные задачи, отметили в министерстве обороны Индии.

    Глава DRDO Самир Камат заявил: «Успешное проведение испытаний открывает путь к скорейшему принятию ракет Pralay на вооружение индийских сухопутных сил». Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отметил, что оснащенная современными технологиями ракета Pralay значительно повысит оборонный потенциал страны в условиях внешних угроз.

    Ракета Pralay разрабатывалась с 2015 года и предназначена для поражения наземных целей, включая командные пункты и радиолокационные станции. Она может запускаться с мобильных установок, имеет дальность полета от 150 до 500 км и оснащена передовыми системами наведения. В будущем Pralay планируется разместить на границе с Китаем и Пакистаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к приобретению российских зенитных ракетных систем С-500. Индия приняла решение закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия расширяют сотрудничество в области военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов.

    28 июля 2025, 08:49 • Новости дня
    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»

    Le Parisien сообщила о спуске на воду российского «подводного монстра» «Князь Пожарский»

    Во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» водоизмещением 24 тыс. тонн и с 16 баллистическими ракетами официально вошел в состав российского флота, сообщила французская газета Le Parisien.

    Издание пишет, что новая атомная подводная лодка четвертого поколения «Князь Пожарский» должна стать «российской силой грядущих десятилетий».

    Новый атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» был введен в состав Военно-морского флота России на верфи в Северодвинске, пишет Le Parisien. Церемония прошла в присутствии президента Владимира Путина, что подчеркивает важность события для военного руководства страны.

    В своем выступлении Владимир Путин заявил: «С этим проектом мы обеспечим безопасность и национальные интересы России в Мировом океане. В этом не должно быть никаких сомнений». По словам президента, «Князь Пожарский» стал пятым серийным носителем баллистических ракет проекта «Борей-А», переданным флоту за последние шесть лет.

    Издание отмечает, что 24-тысячетонный «монстр» длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 км/ч, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике.

    Он несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с 96 ядерными боеголовками и оснащен современными системами радиоэлектроники, торпед и акустического вооружения. Подлодка названа в честь князя Дмитрия Пожарского, освободителя Москвы в 1612 году.

    Строительство крейсера началось в декабре 2016 года. С момента закладки корабль успешно прошел цикл оснащения и ходовых испытаний, что позволило принять его на вооружение в 2025 году. Программа обновления флота предусматривает ввод еще нескольких подлодок и надводных кораблей до 2036 года.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВМФ готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как формируется новый облик ВМФ России.

    Комментарии (14)
    27 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ

    Военный эксперт Анпилогов: Опыт СВО позволил России начертить понятный курс трансформации армии

    Эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия наращивает качество собственного офицерского состава. В условиях современной технологической войны армейское руководство должно иметь базовые знания в сфере робототехники, а инженеры становятся важным компонентом как обороны, так и наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища.

    «Процесс возрождения военного образования заметен не только в России, но и во многих других странах мира. Напомню, что начиная с 90-х годов прошлого века, значительная часть государств была нацелена на трансформацию собственных войск в формате «маленьких умных армий», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Эта концепция зародилась на фоне успеха западной коалиции во время Первой войны в Персидском заливе. Считалось, что в современном мире конфликты между великими державами исключены. Соответственно, любое столкновение будет вестись против заведомо слабого противника и продлится оно недолго: максимум несколько недель», – напоминает он.

    «Таким образом армии стали формироваться под проведение скорее небольших полицейских операций. Однако СВО полностью перечеркнуло данную концепцию. России пришлось в срочном порядке пересобрать собственные войска за счет создания мощных добровольческих сил», – добавляет собеседник.

    «Но столь масштабная армия требует значительного резерва офицерского состава. На этом фоне и был начат процесс возрождения военных училищ. Еще в 2023 году в уже действующих заведениях стали активно вводиться новые факультеты. Стало понятно, что особый упор необходимо сделать именно на подготовку военных инженеров», – говорит эксперт.

    «Дело в том, что СВО стала первым конфликтов в истории, в рамках которого по-настоящему серьезно развернулся фактор применения БПЛА. Большое число дронов, доступных нашему противнику на момент 2022 года, возродили практику выстраивания фортификационных сооружений. Собственно, они и стали нашим основным козырем после неудач на Херсонском и Харьковском направлениях», – акцентирует он.

    «Их создание и планировка – дело рук как раз-таки военных инженеров. Однако значительную роль они играют и в рамках наступлений. Самый яркий пример – операция «Поток». Фактически, эти же специалисты участвовали и в штурмах Авдеевки, Угледара. Именно они просчитывали наиболее перспективные направления ударов», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, тренд на возрождение военных училищ продолжится. Из насущного, на мой взгляд, наиболее актуально открытие заведений, которые будут специализироваться на подготовке кадров, работающих с беспилотными аппаратами. Сегодня они применяются не только в небе, но и на воде, на земле», – отмечает эксперт.

    «Однако в формировании офицерского корпуса важно не количество, а качество. Поэтому уместно было бы внедрить в обучение разных специальностей и дисциплины по гражданскому направлению «робототехника». В условиях технологичной войны XXI века эти знания могли бы значительным образом помочь будущему армейскому руководству», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно об открытии в Нижегородской области высшего военно-инженерного училища. Соответствующее распоряжение уже утвердило правительство России. Начало работы заведения планируется с 1 сентября. Отмечается, что подготовка кадров будет проводиться в соответствии с опытом, полученным в рамках СВО.

    Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. Примечательно, что еще в феврале этого года Владимир Путин дал поручение Минобороны и Росгвардии подготовить предложения о развитии сети военно-учебных заведений, напоминает РИА «Новости».

    Как сообщает «Российская газета», в период с 2025 по 2034 гг. в стране будут открыты около 15 новых ВУЗов военной направленности. На их базе планируется подготовка летчиков, танкистов, медиков и специалистов БПЛА. В скором времени откроются Саратовское училище радиационной, химической и биологической защиты.

    В 2026 будут созданы Челябинское танковое командное училище, Ульяновское авиационное училище летчиков и Новочеркасское командное училище связи. В 2027 году планируется начать набор курсантов в училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году – в Омское общевойсковое командное училище, в 2029-м – в Красноярское училище радиоэлектроники ПВО, в 2032-м – в Пушкинское училище воздушно-космической обороны.

    В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году – в Севастополе, в 2032-м – в Самаре, в 2033-м – в Новосибирске, в 2034-м – в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи - это должно произойти в 2034 году.

    Комментарии (26)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Экспорт дронов с Тайваня вырос почти на 750%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша.

    Экспорт дронов с Тайваня увеличился почти на 749% с января по июнь, передает ТАСС. Поставки достигли 11,89 млн долларов, что значительно превышает показатели прошлого года. Более половины тайваньских БПЛА приобрела Польша – на 6,48 млн долларов. Вторым по объему импорта стали США с покупкой на 1,55 млн долларов, а Германия закупила дронов на 1,46 млн долларов.

    Как пишет Focus Taiwan, осенью 2024 года на острове был создан отраслевой альянс TEDIBOA, объединивший свыше 120 производителей и разработчиков в сфере беспилотников. Альянс также включает компании, выпускающие модули, аккумуляторы и наземное оборудование.

    Тайваньские беспилотники находят применение как в военных, так и в гражданских сферах. Они используются для охраны границ, мониторинга территории, защиты от вражеских дронов, а также в сельском хозяйстве, для инспекции инфраструктуры и наблюдения за городами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей.

    Комментарии (10)
    28 июля 2025, 02:07 • Новости дня
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    Российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Прапорщик из Ростова-на-Дону Сефербег Гаджиев получил штраф в 2,5 млн рублей, лишение чина и реальный срок за то, что пугал сослуживцев рассказами о будто бы разительных успехах ВСУ в отличие от достижений ВС России, но апелляционная коллегия смягчила приговор.

    «На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России, совершенном с использованием своего служебного положения (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ)», – пишет «Коммерсантъ».

    Суд первой инстанции постановил, что Гаджиев вел пораженческие беседы с сослуживцами 7 и 11 сентября 2024 года, когда был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

    «Желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО», – сказано в документах суда.

    Целей своих обвиняемый объяснить не мог, но в апреле 2025 года полностью признал вину, за что получил 5,5 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий должности в госорганах и органах местного самоуправления.

    Защита прапорщика подала апелляцию и, ссылалась на наличие престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также намерение осужденного отправиться на СВО, суд смягчил приговор, ограничившись штрафом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор жителю Литвы, признав его виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области.

    Комментарии (4)
    27 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Песков объяснил отмену Главного военно-морского парада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение об отмене Главного военно-морского парада принято из-за приоритетности безопасности в текущих условиях.

    По его словам, решение об отмене Главного военно-морского парада в этом году связано с вопросами безопасности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Петербурга отменили праздничные мероприятия на акваториях города ко Дню Военно-морского флота. Городские власти также отказались от проведения праздничного салюта.

    Комментарии (6)
    28 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ

    МИД Украины сообщил о прекращении соблюдения обязательств по ДОВСЕ

    Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ
    @ REUTERS/Dmitry Neymyrok

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

    Украина приостановила выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, передает ТАСС.

    Министерство иностранных дел Украины заявило: «Инициировали остановку выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе – следующий шаг для нашего усиления после приостановления действия Оттавской конвенции». Это решение было принято по итогам совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

    В ходе совещания были также ускорены шаги по прекращению действия ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. ДОВСЕ устанавливал лимиты на количество танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов в обычных вооруженных силах стран – участниц соглашения.

    Договор был подписан в 1990 году, а затем адаптирован в 1997 году для установления баланса между ОВД и НАТО на пониженных уровнях. Впоследствии по инициативе России было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, однако оно так и не вступило в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Молдавский парламент одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ. Парламент Венгрии принял закон о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники теперь оснащаются турбореактивными двигателями и элементами искусственного интеллекта, что делает их менее уязвимыми к РЭБ и повышает автономность, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сетуют, что российские беспилотники отличаются улучшенной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе и могут распознавать объекты самостоятельно без участия оператора. Кроме того, в публикации отмечается, что беспилотники оборудуют турбореактивными двигателями и системой компьютерного зрения, что увеличивает их скорость и маневренность, передает RT .

    Также сообщается, что у части российских дронов появились элементы искусственного интеллекта. Это позволяет анализировать обстановку и принимать решения без участия оператора в случае потери связи. Таким образом, беспилотники могут выполнять задачи автономно даже в условиях активного противодействия средствами РЭБ.

    Ранее российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер. Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов.

    Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.


    Комментарии (17)
    27 июля 2025, 11:43 • Новости дня
    Кабмин утвердил создание Нижегородского высшего военно-инженерного училища
    Кабмин утвердил создание Нижегородского высшего военно-инженерного училища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое высшее военно-инженерное училище, которое откроется в Нижегородской области к 1 сентября 2025 года, будет готовить специалистов с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Правительство России утвердило распоряжение о создании нового высшего военно-инженерного командного училища в Нижегородской области, передает ТАСС. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

    В сообщении кабмина говорится: «В России будет создано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано». Новое учебное заведение позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, при этом обучение будет проходить с учетом опыта, полученного во время спецоперации на Украине.

    Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. В кабмине отметили, что все организационные мероприятия по созданию училища планируется завершить к 1 сентября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России теперь можно подать заявку на поступление в военный вуз через портал «Госуслуг». В стране решили создать Военно-инженерную академию, которая станет главным вузом по подготовке военных инженеров.

    Комментарии (3)
    28 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    MWM сообщил о спуске на воду «неуязвимой и живучей» подлодки «Князь Пожарский»
    MWM сообщил о спуске на воду «неуязвимой и живучей» подлодки «Князь Пожарский»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый подводный ракетоносец «Князь Пожарский» оснащен 16 межконтинентальными баллистическими ракетами, атаки которых невозможно перехватить, сообщает The Military Watch Magazine.

    Россия ввела в состав флота новую стратегическую атомную подлодку класса «Борей-А», сообщает Military Watch Magazine.

    Торжественная церемония поднятия флага на ракетоносце «Князь Пожарский» прошла при участии президента Владимира Путина на фоне усиливающегося внимания к модернизации флота. Это уже восьмой корабль проекта «Борей» и пятый – усовершенствованной модификации «Борей-А».

    «Князь Пожарский» отличается повышенной скрытностью и живучестью по сравнению с предшественниками. По данным издания, 24-тысячетонная подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава», каждая из которых может нести до десяти ядерных боеголовок с индивидуальным наведением на разные цели. Это делает класс «Борей» крупнейшим в мире среди действующих подводных лодок и значительно укрепляет ядерное сдерживание России.

    Первую подлодку класса «Борей-А» российский флот получил в мае 2020 года. Модернизированные корабли несут 16 ракет вместо 12 и обладают заметно более совершенными технологиями малошумности. В 2021 году власти России решили увеличить серию лодок с десяти до 14 кораблей, из которых на сегодняшний день построено восемь и еще три строятся. Таким образом, «Князь Пожарский» занимает место в середине производственного цикла этих ракетоносцев.

    Все атомные подлодки России входят в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Ожидается, что «Князь Пожарский» будет патрулировать районы Арктики и Атлантики. На церемонии Владимир Путин объявил, что до 2030 года в строй войдут еще шесть атомных субмарин, в том числе две «Борей-А» для Северного флота и ударные лодки проекта «Ясень».

    «Бореи-А» вскоре получат поддержку благодаря появлению первых подлодок с беспилотными торпедами «Посейдон», способными осуществлять ядерные подрывы под водой, что почти невозможно перехватить.

    Ранее во Франции новейшую российскую подлодку «Князь Пожарский» назвали «монстром».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в России формируется новый облик Военно-морского флота.

    Комментарии (3)
    27 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота

    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ: «Флотские всегда за родину и честь»

    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота
    @ Скриншот с видео/пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Военно-морского флота моряков, матросов, офицеров и всех, кто в разные годы и эпохи создавал славу и мощь российского флота.

    «Со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением нашего народа. Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь», – сказал президент в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.

    Он указал на силу духа и храбрость, знания и честность, прямоту и братство, воспитанные в условиях суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к Отчизне.

    «Все это передается из поколения в поколение. Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане», – отметил Путин.

    Президент напомнил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает потенциал.

    Строительство крейсера «Князь Пожарский» завершено, на различных этапах создания две субмарины проекта «Борей-А» и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Утверждена новая стратегия развития Военно-Морского Флота России до 2050 года.

    По словам Путина, ключевым качеством обновленного флота России станет способность оперативно адаптироваться к изменениям стратегической обстановки, учитывать тенденции и прогнозы, перспективы развития международного сотрудничества на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

    Путин подчеркнул доблесть военных моряков и пехотинцев, которые сражаются в зоне специальной военной операции.

    «Сражаются дерзко, героически. За правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – сказал президент.

    В завершение Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи России. Он пожелал служащим успехов и процветания во имя России, а их семьям здоровья и благополучия.

    Как писала 24 июля газета ВЗГЛЯД, будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

    Тогда же военный эксперт Дандыкин заявил газета ВЗГЛЯД о том, что ВМФ России готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

    Комментарии (3)
    28 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    CNN: Истощение запасов ракет для THAAD обеспокоило военных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные эксперты опасаются снижения глобальной роли США из-за нехватки ракетных перехватчиков для системы THAAD после событий на Ближнем Востоке.

    Беспокойство военных кругов США по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков THAAD озвучил канал CNN, ссылаясь на бывших сотрудников Пентагона и экспертов оборонной отрасли. По их мнению, недостаточные темпы и объемы производства не позволяют быстро восполнить израсходованные резервы.

    Эксперт по противоракетной обороне заявил: «Доклады о расходе THAAD вызывают обеспокоенность. США не могут себе позволить продолжать такого рода вещи». Бывший сотрудник Пентагона добавил, что нынешние производственные мощности не справляются с задачей пополнения арсеналов.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о развертывании двух комплексов THAAD в Израиле и использовании 150 перехватчиков за 12 дней конфликта. Это почти четверть всех ракет, закупленных Пентагоном с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки и пополнение своих складов. Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности. США выступили против передачи Германии зенитных комплексов Patriot взамен тех, что страна намерена отправить на Украину.

    Комментарии (2)
    28 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    «Северяне» рассказали о перегруппировке войск ВСУ на Сумском направлении
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» заметили, что ВСУ в Сумской области проводят перегруппировку войск, что не спасает их от смертоносных атак ВС России.

    «Противник проводит перегруппировку своих войск. Штурмовые подразделения были частично выведены с линии боевого соприкосновения на восполнение потерь, на передний край командование ВСУ перебросило сводные группы солдат из механизированных бригад», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    Бойцы отметили, что ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах около Алексеевки и в Юнаковке. В последней десантники уничтожили несколько боевых групп ВСУ и зачистили важный опорный пункт в жилой застройке на юго-западной окраине села.

    Морпехи и мотострелки «Севера», сломив упорное сопротивление противника, выбили его их нескольких опорных пунктов в лесополосах западнее Юнаковки.

    В окрестностях сел Рыжевка, Пересыпки и Соляники были вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также расчет БПЛА ВСУ.

    На Харьковском направлении, по словам бойцов, не прекращаются ожесточенные бои в Волчанске и прилегающих лесных массивах, а также в окрестностях села Меловое, где противник бросает на убой штурмовые группы.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, несколько минометных расчетов ВСУ», – рассказали военные.

    Они добавили, что за сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское командование направило дополнительные силы ВСУ в район Мелового Харьковской области, чтобы попытаться остановить продвижение российских войск и удержать позиции.

    Кроме того, стало известно, что Сумы покинуло руководство 61-й механизированной бригады ВСУ, не восстановив боеспособность соединения даже с усилением резервами.

    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение из «леса двухсотых»

    Tекст: Ирма Каплан

    Около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.

    По словам военнопленного, он и трое солдат должны были занять позицию в лесополосе, так как там все  равно никого нет, приводит его рассказ Telegram-канал Минобороны России.

    «Я пошел туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку – это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», – рассказал Трофимук.

    Он добавил, что на этом участке фронта очень много раненых и убитых. Точных цифр он не может назвать.

    «Могу сказать, что забрать оттуда мы можем только «трехсотых», в лучшем случае, практически все «двухсотые» остаются в том лесу», – уточнил военнопленный.

    Трофимук признался, что возможность попасть в плен стала своего рода спасением, так как российские военные не только вывели из «леса двухсотых», но и оказали помощь.

    «Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 км ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», –  приводит ТАСС слова пленного офицера ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число солдат ВСУ, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растет на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК.

    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 02:46 • Новости дня
    WP узнала о финансовых механизмах стран ЕС для снабжения Киева оружием

    Tекст: Ирма Каплан

    После разрешения Вашингтоном отправки американского оружия на Украину при условии, что европейцы его оплатят, в ЕС ведут сложные переговоры о том, какие виды техники могут предоставить США и на какие деньги, для чего ЕС разрабатывает варианты, но для начала необходимо закупить вооружения на сумму около 10 млрд долларов, пишет WP,

    «Европейские покровители Украины хотят извлечь выгоду из плана, согласно которому администрация Трампа разрешит странам поставлять существующие системы вооружений или боеприпасы на Украину, а затем закупать замену. Вашингтон также может перенаправить поставки в другие государства и продать их для реэкспорта на Украину. В первую очередь речь идет о батареях ПВО Patriot и ракетах-перехватчиках», – пишет Washington Post (WP).

    Газета отмечает, что Германия изменила конституцию, чтобы получить возможность занять сотни млрд евро для военных расходов, включая закупку вооружений для Украины. Власти Германии уже предложили оплатить поставку двух батарей Patriot и возглавляют переговоры с другими странами, готовыми выделить средства на дополнительные комплексы,

    Норвегия, обладающая крупнейшим в мире суверенным фондом благодаря доходам от нефти, также выразила готовность профинансировать одну систему Patriot и увеличила годовую помощь Киеву до 7,8 млрд долларов. По словам генсека НАТО Марка Рютте, по меньшей мере шесть стран, включая Данию, Швецию, Финляндию, Британию, Нидерланды и Канаду, выразили желание присоединиться к коллективному финансированию закупок вооружений.

    В то же время ряд европейских столиц ожидает проработки схемы, чтобы затем объединить ресурсы и источники финансирования. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Копенгаген не сможет действовать в одиночку и рассчитывает на партнерство других государств.

    Однако даже страны, готовые инвестировать, требуют большей прозрачности от США, в частности относительно сроков восполнения переданных Украине систем. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул важность этих деталей для партнеров.

    Великобритания пока не объявила о планах приобретать для Киева комплексы Patriot, а премьер Кир Стармер не уточнил, будет ли страна участвовать в покупке американских вооружений для Украины.

    «При этом, чтобы побудить союзников залезть в карманы, НАТО будет рассматривать военную помощь, предоставляемую Украине, как помощь в выполнении нового обязательства союзников увеличить ежегодные военные расходы до 5% от ВВП, которого требовал Трамп», – напомнила WP.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов. Власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ.

    Комментарии (0)
    27 июля 2025, 15:12 • Новости дня
    Белоусов открыл бюст адмирала Ушакова в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) на территории Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны России.

    Министр обороны Андрей Белоусов принял участие в церемонии открытия бюста адмирала Федора Ушакова в сквере Главного Адмиралтейства, сообщает ТАСС. Белоусов отметил, что Ушаков прославился как великий морской стратег и символ силы и духа русского флота.

    В ходе церемонии глава Минобороны подчеркнул вклад адмирала в защиту интересов страны, укрепление морского потенциала и усиление международного влияния России. Министр заявил: «Мы открываем памятник великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову. Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота».

    Белоусов также сообщил, что закладывается аллея морской славы в сквере Адмиралтейства. После церемонии министр вручил государственные награды военнослужащим ВМФ, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции. Моряки получили орден Александра Невского, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов посетил гарнизон в Мурманской области. Он осмотрел новый многопрофильный медцентр. Медцентр оснастили современным оборудованием и телемедициной.

    Комментарии (0)
    Главное
    Десант ВСУ бежал к Одессе после провала на Тендровской косе
    Индийский посол ответил на критику закупок российской нефти
    Кнайсль заявила, что правительство Вучича «висит на волоске»
    МВД выявило «тайного вора в законе» в элитном поселке Москвы
    Российского чемпиона по джиу-джитсу отстранили от Всемирных игр по доносу украинцев
    «Союзмультфильм» дал разъяснения по проигранному в США иску о Чебурашке
    Годовалый ребенок в Индии загрыз 70-сантиметровую кобру

    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа

    Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана. До сих пор она импортировала голубое топливо из европейских стран – Венгрии и Словакии. Однако всем понятно, что по происхождению этот газ чаще всего российский. Тот, от которого Киев хотел бы избавиться. Самое интересное, что даже соглашение с Азербайджаном не сможет ему в этом помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»

    Новая автоматизированная система управления войсками (АСУВ) разрабатывается в России, и ее фрагменты уже показаны руководству Минобороны. Каким образом подобные системы работают в странах НАТО, насколько сегодня в зоне СВО автоматизированы связь и командование, и какое значение имеет АСУВ для победы в бою? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа согласилась на феодальное подчинение США

    «Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением»». Такими словами политики и эксперты оценивают экономическое соглашение, достигнутое между Европой и Соединенными Штатами. Почему Трампу удалось на этих переговорах продавить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации