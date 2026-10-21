ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.