Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Казахстан решил сформировать беспилотные силы
Власти Казахстана одобрили план военной реформы по созданию беспилотных сил
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил план военной реформы, который предусматривает формирование беспилотных сил и переход к двухэтапной модели срочной службы.
В рамках плана планируется пересмотр структуры Вооруженных сил республики, совершенствование системы управления и оборонного планирования, а также усиление ключевых компонентов армии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Важнейшим аспектом станет переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут обучаться в учебных центрах, а затем служить в воинских частях с акцентом на боевую подготовку. Также планируется создание институтов военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих.
«Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата», – заявил Токаев.
Организационные мероприятия планируется реализовать до конца 2026 года, а основные концептуальные меры – в 2027 году. Координировать эту работу будут правительство и Совет безопасности Казахстана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Токаев поручил повысить эффективность расходов на оборону Казахстана.
Ранее Минобороны республики анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии.
До этого армию страны решили привести в боевую готовность.