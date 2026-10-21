  • Новость часаРоссия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    10 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    21 октября 2026, 21:24 • Новости дня

    Казахстан решил сформировать беспилотные силы

    Власти Казахстана одобрили план военной реформы по созданию беспилотных сил

    Казахстан решил сформировать беспилотные силы
    @ Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил план военной реформы, который предусматривает формирование беспилотных сил и переход к двухэтапной модели срочной службы.

    В рамках плана планируется пересмотр структуры Вооруженных сил республики, совершенствование системы управления и оборонного планирования, а также усиление ключевых компонентов армии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Важнейшим аспектом станет переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут обучаться в учебных центрах, а затем служить в воинских частях с акцентом на боевую подготовку. Также планируется создание институтов военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих.

    «Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата», – заявил Токаев.

    Организационные мероприятия планируется реализовать до конца 2026 года, а основные концептуальные меры – в 2027 году. Координировать эту работу будут правительство и Совет безопасности Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Токаев поручил повысить эффективность расходов на оборону Казахстана.

    Ранее Минобороны республики анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии.

    До этого армию страны решили привести в боевую готовность.

    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

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    21 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью

    Польша направила партию корейских танков на границу с Калининградской областью

    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Польская 16-я механизированная дивизия, дислоцированная у границы с Калининградской областью, получила новую партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера».

    Очередная партия танков К2 производства Южной Кореи поступила на вооружение дивизии, расположенной в районе Бранево на границе с Россией, передает ТАСС со ссылкой на польское Агентство по делам вооружений.

    В сообщении уточняется, что, помимо танков К2GF «Черная пантера», военным переданы инструменты, запчасти и боеприпасы. Точное количество техники не раскрывается.

    Первые поставки танков К2 в это подразделение начались в 2024 году, они призваны заменить устаревшие машины PT-91 Twardy. В 2022 году Варшава и Сеул договорились о поставке 1 тыс. танков «Черная пантера», из которых Польша уже получила 180 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2.

    В прошлом году страна объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера».

    Летом прошлого года генерал предрек перебои в Польше с запчастями для танков К2.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков

    Евкуров: В России должны появиться безэкипажные танковые подразделения

    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Вооруженных силах России должны появиться безэкипажные танковые подразделения, заявил заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

    Боевую машину прикрытия танков, которая хорошо зарекомендовала себя в зоне спецоперации на Украине, перевели в безэкипажный формат. Техника оснащена передовым вооружением, прицелами и приборами наблюдения, позволяющими работать автономно, сообщил Евкуров в эфире телеканала «Звезда».

    Замминистра добавил, что развитие наземных роботизированных комплексов предполагает их совместную работу с другой техникой. Подобные решения уже прошли апробацию на учениях «Центр-2026». На полигоне Чебаркульский в Челябинской области дистанционно управляемая бронетехника координировалась, наводилась на цель и вела огонь без экипажей внутри.

    «У нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения. То, что мы сейчас апробировали. И появляются уже боевые машины прикрытия этих танков, в том числе», – приводит слова Евкурова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта.

    Главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев подтвердил, что в России приступают к разработке семейства танков нового поколения – и их вооружение станет мощнее, в том числе за счет автоматизированных систем управления огнем с элементами ИИ.

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    21 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех анонсировал создание превосходящих БПЛА «Дань-Т» беспилотников-ракет

    Ростех: В 2027 году корпорация представит превосходящие БПЛА «Дань-Т» дроны

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная корпорация «Ростех» разрабатывает новые беспилотные летательные аппараты с характеристиками крылатых ракет, которые планируется представить в следующем году.

    Госкорпорация ведет работу над несколькими проектами в области беспилотной авиации. Ожидается, что новые аппараты покажут в 2027 году, сообщает Ростех.

    В корпорации отметили, что развитие технологий стирает грань между дронами и крылатыми ракетами. В частности, представленный на недавнем авиасалоне в Египте беспилотник «Дань-Т» по своим характеристикам уже является полноценной ракетой. В новых моделях будут применяться элементы искусственного интеллекта.

    Аппарат «Дань-Т» оснащен малогабаритным реактивным двигателем и способен скрытно поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров по принципу «выстрелил и забыл». Дрон прошел цикл испытаний в качестве авиационного средства поражения и доказал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Следующие разработки Ростеха будут отличаться увеличенной дальностью полета и повышенной точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале корпорация представила восемь новых типов беспилотников для применения в рамках спецоперации на Украине.

    В январе отечественные специалисты создали специальные патроны для борьбы с дронами.

    В прошлом году Ростех разработал защитную систему от беспилотников для мостов.

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    21 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    В Москве представили мобильный комплекс поражения беспилотников «Ястреб»

    На выставке в Москве показали новейший комплекс перехвата дронов «Ястреб»

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке «Сфера безопасности» в Москве специалисты компании «К-Авиа» продемонстрировали мобильный комплекс обнаружения и поражения беспилотников «Ястреб», который успешно прошел испытания для применения в зоне спецоперации.

    В компании рассказали, что при попадании вражеского аппарата в зону действия сенсора цель захватывается и идентифицируется, передает ТАСС.

    Экипаж машины состоит из двух человек: оператора обнаружения и оператора беспилотника-перехватчика.

    В «К-Авиа» пояснили, что после обнаружения цели принимается решение на поражение. Из открывающегося контейнера вылетает ракета, которая уничтожает дрон противника вдогонку. Боекомплект комплекса составляет девять единиц, запуск возможен из контейнера, с грунта или с автомобиля.

    Система успешно прошла испытания и получила рекомендацию к применению в зоне спецоперации на Украине. Главным преимуществом комплекса разработчики назвали способность круглосуточно обнаруживать все типы беспилотных аппаратов.

    В состав «Ястреба» интегрировано авторское программное обеспечение «Домовой» для подсистемы управления. Международная выставка «Сфера безопасности» проходит на территории ВДНХ с 21 по 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец».

    В мае в зоне спецоперации на Украине против украинских беспилотников начали применять комплекс «Цитадель».

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    21 октября 2026, 07:34 • Новости дня
    В России завершили разработку мобильного видеоперехватчика «Дроноскоп 6»

    Центр беспилотных систем завершил разработку видеоперехватчика «Дроноскоп 6»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку шестой версии мобильного видеоперехватчика, который способен обнаруживать полеты беспилотников в расширенном диапазоне частот.

    Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку нового мобильного видеоперехватчика «Дроноскоп 6», сейчас прибор проходит испытания. Об этом сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), передает ТАСС.

    «Значительным достижением разработчиков стал расширенный сплошной диапазон частот нового прибора: от 800 МГц до 12+ ГГц. В ноябре предприятие планирует запустить производство первой партии видеоперехватчиков «Дроноскоп 6». В настоящее время проводятся испытания изделия», – рассказали в организации.

    В ЦБСТ отметили, что устройство предназначено для пассивного мониторинга эфира и перехвата видеосигнала, транслируемого с камеры FPV-дрона на пульт оператора. Последняя версия прибора позволяет своевременно обнаруживать беспилотники и выбирать средство противодействия. Предыдущая модель вышла летом и получила новый малошумящий усилитель, а также опцию удаленного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь украинских беспилотников в Ярославской области. Ранее российские военные рассказали о неуязвимости аппарата «Молния-2» для систем противодействия. Также концерн «Алмаз-Антей» представил специализированные дронопорты для беспилотников-перехватчиков.

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    21 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    В России впервые показали оснащенный ИИ беспилотник «Кащей»

    В Москве впервые представили дрон-перехватчик с ИИ «Кащей»

    Tекст: Мария Иванова

    Учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов заявил, что на выставке в Москве впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», который работает на основе искусственного интеллекта.

    Новый беспилотник существует в дневной и ночной модификациях, передает ТАСС.

    «Тут у нас показан дрон-перехватчик «Кащей». Это абсолютно новый продукт. Он существует в нескольких модификациях – пяти- и семидюймовые. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 320 км/ч. Они могут быть как ночные, так и дневные. В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Он эффективно сбивает цели, летящие на скоростях до 220 км/ч. Семидюймовая модификация может оснащаться боевой частью массой 400 граммов», – рассказал Алмазов.

    По его словам, аппарат способен находиться в воздухе до восьми минут на максимальной скорости, а предельная высота его полета достигает четырех километров.

    Кроме того, «Кащей» уже применяется частными охранными предприятиями и несколькими крупными компаниями в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне проведения спецоперации начались боевые испытания дрона-перехватчика с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Эксперты оценили способы повышения эффективности борьбы с украинскими беспилотниками.

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    21 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    Ростех: ЗРК «Цитадель» способен поражать крылатые ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейший российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Цитадель» способен поражать не только различные типы беспилотников, но и крылатые ракеты, сообщили в Ростехе.

    «Наш новейший зенитный комплекс «Цитадель» уже применяется для прикрытия важных объектов. Он способен поражать как малоразмерные FPV-дроны, так и тяжелые беспилотники самолетного типа и даже крылатые ракеты», – цитирует сообщение Ростеха РИА «Новости».

    Комплекс может работать автономно или в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО). Перехват беспилотников «Цитаделью» позволяет снизить нагрузку на тяжелые ЗРК, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных целях.

    В госкорпорации также отмечали, что внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем «Цитадели» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

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    21 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Казахстан передал России данные о новых правилах въезда в республику

    МИД Казахстана: Астана передала России информацию о новых правилах въезда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Казахстана направило по дипломатическим каналам 85 государствам, включая Россию, подробную информацию о системе электронных разрешений на въезд QazETA.

    «В настоящее время подробная информация по системе QazETA передана по дипломатическим каналам всем упомянутым государствам», – приводит РИА «Новости» сообщение казахстанского МИД.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Астаны дополнительных разъяснений по порядку применения новых правил оформления разрешений на въезд.

    Ранее правительство Казахстана постановило, что электронное разрешение на въезд в страну станет обязательным с 1 июля 2027 года. Требование затронет граждан стран ЕАЭС и государств с безвизовым режимом. Разрешение потребуется оформить через мобильное приложение QazETA не позднее чем за 72 часа до въезда.

    В ближайшее время компетентные органы Казахстана проведут в Астане специальный брифинг для представителей дипломатических миссий, на котором разъяснят порядок работы системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Казахстан решил ввести бесплатные электронные разрешения на въезд для россиян.

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    21 октября 2026, 06:16 • Новости дня
    Индийский фрегат «Сахьядри» покинул Владивосток после учений «Индра-2026»

    Индийский военный корабль ушел из Владивостока после учений «Индра-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат военно-морских сил Индии «Сахьядри» завершил программу визита во Владивосток и вышел в Японское море после окончания морской части совместных учений «Индра-2026».

    Морская часть совместного российско-индийского межвидового учения «Индра-2026» на Дальнем Востоке завершилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

    Фрегат военно-морских сил Индии «Сахьядри» вышел из главной базы флота в Японское море. До кромки российских территориальных вод корабль сопровождал корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

    В открытом море военные корабли двух стран прошли параллельными курсами. Экипажи российского корвета и индийского фрегата выстроились вдоль борта и попрощались, помахав друг другу фуражками.

    Совместные российско-индийские межвидовые учения «Индра-2026» проходят в Челябинской области и на Дальнем Востоке с 14 октября. Маневры включают морскую, сухопутную и воздушную составляющие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Владивостоке стартовал морской этап российско-индийских учений «Индра-2026». До этого Россия и Индия начали совместные военные маневры.

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    21 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Штрафы за отказ заполнять анкеты воинского учета ввели в Германии

    DPA: В ФРГ ввели штрафы до 250 евро за отказ заполнять анкеты воинского учета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Германии начало привлекать к административной ответственности молодых людей, не заполнивших своевременно анкеты воинского учета, установив денежные взыскания, пишет агентство DPA.

    Оборонное ведомство Германии инициировало административные дела в отношении граждан, уклоняющихся от своевременного заполнения анкет воинского учета. Размер штрафа может достигать 250 евро, однако наложение взыскания не освобождает военнообязанных от необходимости предоставить требуемые сведения, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    К концу сентября ведомство разослало более 492 тыс. писем, из которых 253 тыс. предназначались мужчинам. Около 96% получивших уведомление предоставили ответы в установленные сроки. В Минобороны отметили, что в случае нехватки добровольцев правящая коалиция рассмотрит возможность введения целевого призыва.

    По данным на конец сентября, численность Бундесвера составила 186,2 тыс. действующих военнослужащих, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 тыс. человек. Закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин заполнять анкеты, вступил в силу в стране 1 января 2026 года. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкие политики заявили о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности.

    Ранее бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду.

    До этого СМИ сообщили о нехватке личного состава и ПВО у немецких военных в Литве.

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    21 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Армия Китая анонсировала военные учения в Бохайском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в акватории Бохайского залива в Желтом море с 22 по 25 октября.

    Маневры будут проходить с 6:00 до 18:00 (1:00–13:00 мск) 22–24 октября и с 6:00 до 12:00 (1:00–7:00 мск) 25 октября в акватории городского округа Яньтай провинции Шаньдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

    Китайское ведомство указало точные координаты районов проведения учений, вход в которые на период маневров строго запрещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19.

    В прошлом месяце военные Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

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    21 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    «Калашников» отгрузил новую партию усовершенствованных автоматов АК-12

    Концерн «Калашников» передал заказчику крупную партию модернизированных АК-12

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» передал заказчику очередную крупную партию 5,45-миллиметровых автоматов АК-12, успешно прошедших плановые испытания.

    Концерн «Калашников» после плановых периодических испытаний отгрузил заказчику очередную партию автоматов АК-12 калибра 5,45 мм, сообщает «Калашников».

    В холдинге отметили, что получатели высоко оценили качество изделий и безукоризненное выполнение обязательств по государственному контракту. Усовершенствованный АК-12 регулярно производится в больших объемах и считается самым востребованным стрелковым оружием в Вооруженных силах России.

    Оружие постоянно модернизируется с учетом опыта применения в зоне боевых действий. При этом компания расширяет линейку в инициативном порядке: в 2025 году инженеры разработали укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК, которые в 2026 году представили потенциальным заказчикам на международных выставках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10».

    В прошлом году предприятие завершило годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам.

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    21 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале октября количество военнослужащих Вооруженных сил Германии впервые пробило верхнюю границу установленного законом целевого показателя, превысив 190 тыс. человек.

    «В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

    К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

    Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

    Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.

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    21 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВСУ потеряли в ДНР итальянский бронеавтомобиль Puma

    Минобороны: Российские войска уничтожили в ДНР итальянский бронеавтомобиль Puma

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие российской группировки войск «Юг» ликвидировали в Донецкой народной республике бронетранспортер Puma итальянского производства, находившийся на вооружении украинской армии.

    Информация об этом содержится в сводке Минобороны в «Макс». «Противник потерял до 160 военнослужащих, бронеавтомобиль Puma итальянского производства, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 30 автомобилей», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник морские пехотинцы уничтожили 200 пунктов управления дронами ВСУ в Доброполье.

    В тот же день группировка «Запад» уничтожила 115 тяжелых дронов противника.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили 15 сухогрузов, поставлявших вооружения украинской стороне.

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    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой

    В российском МИД отмечают заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Россией. На фоне скандала Сеула с Киевом и энергетических договоренностей Москвы и Вашингтона эксперты видят предпосылки для восстановления сотрудничества двух стран. Сможет ли Южная Корея вернуться к прагматичному подходу в отношениях с Россией? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Лукашенко отомстил Латвии не только шпротами

    Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты. Это месть, которая подана холодной: Минск не раз игнорировал санкции со стороны Риги или отвечал асимметрично, почти дружественными жестами. Что же стало последней каплей, переполнившей чашу белорусского терпения? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

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      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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