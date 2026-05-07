«Алмаз-Антей» представил дронопорты для БПЛА-перехватчиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Савицкий заявил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал разработку специальных дронопортов для эксплуатации и обслуживания беспилотников-перехватчиков, передает ТАСС.

«Размещение парка БПЛА-перехватчиков на базе специальных дронопортов позволяет сократить время реакции и повысить эффективность применения и обслуживания БПЛА-перехватчиков за счет автоматизации процессов их запуска, посадки и обслуживания», – заявил Савицкий.

Он также отметил, что у «Алмаз-Антея» уже есть ряд уникальных разработок – это сами дронопорты, а также решения по их интеграции в системы безопасности различных объектов. По словам Савицкого, такие комплексы будут использоваться для защиты критической инфраструктуры и способны повысить уровень автоматизации в системе безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» представил макеты специальных дронопортов на выставке NAIS 2024.

Позже предприятие запатентовало вооруженный стрелковым комплексом беспилотник-перехватчик.

Правительство России официально включило дроны-перехватчики в состав дежурных сил по охране государственной границы.