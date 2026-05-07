Пьяный виновник ДТП заговорил с автоинспекторами на выдуманном языке
В городе Тулун в Иркутской области нетрезвый автомобилист устроил массовую аварию, а при оформлении протокола попытался запутать полицейских разговорами на несуществующем наречии, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Ленина в Тулуне. Пожилой мужчина за рулем ВАЗ 21063 при повороте не уступил дорогу Toyota Camry. В результате машины столкнулись и задели два припаркованных автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
За медицинской помощью обратились два пассажира столкнувшихся машин. Прибывшие полицейские обратили внимание на агрессивное поведение водителя иномарки и явные признаки алкогольного опьянения.
«На задаваемые вопросы по факту произошедшей дорожной аварии автомобилист стал разговаривать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам», – добавили в ведомстве.
Когда запас вымышленных слов иссяк, мужчина на русском языке признался, что употреблял водку перед поездкой.
Выяснилось, что норму алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушитель превысил в шесть раз. Ранее его уже дважды лишали прав за нетрезвую езду и передачу управления автомобилем.
На водителя Toyota Camry составили протокол, ему грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на два года. Водитель ВАЗ 21063 также привлечен к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестков.
