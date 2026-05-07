Пьяный виновник ДТП заговорил с автоинспекторами на выдуманном языке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла на улице Ленина в Тулуне. Пожилой мужчина за рулем ВАЗ 21063 при повороте не уступил дорогу Toyota Camry. В результате машины столкнулись и задели два припаркованных автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

За медицинской помощью обратились два пассажира столкнувшихся машин. Прибывшие полицейские обратили внимание на агрессивное поведение водителя иномарки и явные признаки алкогольного опьянения.

«На задаваемые вопросы по факту произошедшей дорожной аварии автомобилист стал разговаривать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам», – добавили в ведомстве.

Когда запас вымышленных слов иссяк, мужчина на русском языке признался, что употреблял водку перед поездкой.

Выяснилось, что норму алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушитель превысил в шесть раз. Ранее его уже дважды лишали прав за нетрезвую езду и передачу управления автомобилем.

На водителя Toyota Camry составили протокол, ему грозит штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на два года. Водитель ВАЗ 21063 также привлечен к административной ответственности за нарушение правил проезда перекрестков.

