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Суд арестовал устроившего ДТП на Бережковской набережной водителя
Никулинский суд Москвы арестовал водителя электрокара после ДТП на Бережковской набережной
Водитель электрокара, устроивший аварию с пострадавшими на Бережковской набережной в Москве, проведет под стражей два месяца по решению суда.
Никулинский районный суд Москвы постановил арестовать на два месяца 23-летнего Тимура Мусина, водителя электрокара, обвиняемого в совершении ДТП с пострадавшими на Бережковской набережной, передает ТАСС.
В пресс-службе суда сообщили, что решение принято по ходатайству следствия, меры пресечения избраны по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ.
Согласно материалам дела, Мусин управлял автомобилем в состоянии опьянения и после аварии скрылся с места происшествия. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, приведшем по неосторожности к тяжкому вреду здоровью человека. Арест назначен сроком на два месяца.
Как сообщает прокуратура Москвы, Тимур Мусин полностью признал вину и раскаялся в совершенном.
«Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, считаю, что произошедшее случилось из-за неисправности моего автомобиля», – приводит слова обвиняемого прокуратура.
Как писала газета ВЗГЛЯД, молодому водителю электрокара, сбившему пятерых пешеходов на Бережковской набережной, предъявили обвинение по уголовной статье.
Прокуратура опубликовала видео момента наезда на пешеходов в Москве.
Следственные органы возбудили дело по факту происшествия с электрокаром.