Дело возбудили после наезда электрокара на пешеходов в Москве

Tекст: Мария Иванова

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием пешеходов на Бережковской набережной в Москве, сообщает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, речь идет о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,.

Сотрудники полиции уточнили, что автомобиль, сбивший людей на пешеходном переходе, – электрокар HiPhi Z. Представитель правоохранительных органов сообщил: «По факту ДТП возбуждено дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)».

Также отмечается, что этот электромобиль ранее не попадал в аварии и не числился в розыске. HiPhi Z 2023 года выпуска был поставлен на учет в апреле этого года, никаких ограничений на транспортное средство не зарегистрировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу.

Двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, задержали и доставили в полицию.

Предполагаемый водитель автомобиля признал вину и мог быть не трезв.