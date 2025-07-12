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Дело возбудили после наезда электрокара на пешеходов в Москве
После инцидента на Бережковской набережной, где студент на электрокаре HiPhi Z сбил нескольких пешеходов на переходе, возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием пешеходов на Бережковской набережной в Москве, сообщает ТАСС.
По данным правоохранительных органов, речь идет о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,.
Сотрудники полиции уточнили, что автомобиль, сбивший людей на пешеходном переходе, – электрокар HiPhi Z. Представитель правоохранительных органов сообщил: «По факту ДТП возбуждено дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)».
Также отмечается, что этот электромобиль ранее не попадал в аварии и не числился в розыске. HiPhi Z 2023 года выпуска был поставлен на учет в апреле этого года, никаких ограничений на транспортное средство не зарегистрировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу.
Двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, задержали и доставили в полицию.
Предполагаемый водитель автомобиля признал вину и мог быть не трезв.