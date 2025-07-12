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Полиция Москвы задержала подозреваемого в ДТП на Бережковской набережной
Двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, который совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной вечером пятницы, задержали и доставили в полицию, сообщили в столичном ГУ МВД России.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция установила местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.
«Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», – передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
В прокуратуре города добавили, что автомобиль марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. При ДТП в его салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.