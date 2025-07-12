  • Новость часаКроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
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    Америка постепенно разжигает боевой запал Европы
    Путин внес изменения в ношение военной формы в России
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    Врач: В жару нельзя пить ледяную воду и ставить кондиционер на максимум
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    Путин поручил реализовать программу восстановления приграничья
    ЕК готова на уступку Словакии за ее отказ от блокировки антироссийских санкций
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    В новый оборонный бюджет США заложили увеличение помощи Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    10 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Путь ляха» – путь смерти

    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    17 комментариев
    12 июля 2025, 00:15 • Новости дня

    Полиция Москвы задержала подозреваемого в ДТП на Бережковской набережной

    Tекст: Ирма Каплан

    Двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, который совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной вечером пятницы, задержали и доставили в полицию, сообщили в столичном ГУ МВД России.

    В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция установила местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.

    «Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», – передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

    В прокуратуре города добавили, что автомобиль марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. При ДТП в его салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.

    11 июля 2025, 01:18 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    Захарова ответила на требования Мерца оплатить убытки Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия должна выплатить Украине 500 млрд евро на покрытие убытков, чтобы получить свои замороженные на Западе активы.

    «Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», – начала перечислять в Telegram-канале дипломат.

    Захарова упомянула и развал СССР, который «нам тоже недешево обошелся». К тому же западные официальные лица давно признались, что приложили руку к этому этапу истории страны, так что есть все основания «доставать калькулятор».

    «Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», – резюмировала представитель МИД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем. На конференции в Риме он затронул вопрос санкций, Patriot и обратился к руководству России, США и Словакии.


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    11 июля 2025, 04:00 • Новости дня
    Трамп назвал дату «важного заявления о России»

    Трамп пообещал сделать 14 июля «важное заявление о России»

    Трамп назвал дату «важного заявления о России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп сделал предупреждение о, как он выразился, важном заявлении о России, отметив, что очень разочарован этой страной, но допускает, что все может измениться в «ближайшие две недели».

    «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Я думаю, что в понедельник (14 июля) у меня будет важное заявление о России», – сказал он NBC News, отказавшись вдаваться в подробности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

    США возобновили военную помощь Киеву, однако это может не оправдать ожиданий украинского руководства.

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    11 июля 2025, 21:55 • Видео
    Урсула устояла

    Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за устранение Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Павлова. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южный окружной военный суд вынес приговоры по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова («Моторола»). Гособвинение затребовало для обвиняемых по этому делу от 24 лет колонии до пожизненного заключения.

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    11 июля 2025, 20:41 • Новости дня
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростове-на-Дону начнется проверка после публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт.

    Расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что министр обороны может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

    Попов заявил: «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня». Он добавил, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

    Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и мужчиной, которого назвала «человеком Кремля». Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

    Ранее суд в Москве арестовал оскорбившего участников СВО блогера.

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    11 июля 2025, 08:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о планах реновации многоэтажек в Москве
    Собянин сообщил о планах реновации многоэтажек в Москве
    @ Artem Svetlov/Wikipedia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для сохранения статуса Москвы как современного мегаполиса городские власти намерены заняться реновацией не только промзон, но и устаревших многоэтажных домов, включая 9-12-этажки, имеющие конструкционные риски, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин заявил о необходимости последовательной реновации устаревших жилых домов. По его словам, многие девяти- и двенадцатиэтажные здания представляют большую угрозу безопасности, чем старые пятиэтажки, которые хоть и непригодны для проживания, но устойчивы к разрушению, передает РИА «Новости».

    Мэр отметил, что морально и физически устаревший жилфонд нельзя оставлять без внимания, поскольку он со временем превращается в трущобы. Он подчеркнул, что власти города должны думать о поэтапной реновации всего жилого массива, чтобы сохранить современный облик Москвы.

    По словам мэра, западный опыт, предполагающий мгновенное признание дома аварийным и выселение жильцов, может привести в Москве к градостроительному хаосу и точечному расселению по разным районам. «Так не должно быть. Нужно планомерно этим заниматься, как мы занимаемся сегодня реновацией», – заявил Собянин.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прекращать строительство метро не планируется, так как необходимо продолжать интеграцию с городами Подмосковья. Собянин также сообщил о росте продолжительности жизни москвичей до 80 лет.

    В мае президент РФ Владимир Путин отметил развитие экономики Москвы, которая за шесть лет выросла на 25%.

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    11 июля 2025, 00:48 • Новости дня
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    Макрон и Стармер договорились мобилизовать для «крупного сражения» 50 тыс. солдат
    @ Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер пообещали увеличить военный англо-французский контингент в пять раз, согласно подписанной совместной Нортвудской декларации.

    Как пишет французская газета Monde, франко-британские силы планируется увеличить до 50 тыс. солдат, которые могут быть мобилизованы «для участия в крупном сражении», заявил Макрон об Объединенных франко-британских экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных сил по обеспечению прекращения огня на Украине.

    «Мы переводим эти совместные силы с уровня бригады на уровень армейского корпуса, то есть до 50 тыс. человек, способных быть задействованными в крупном сражении» и «способных объединить других европейских партнеров и предоставить их в распоряжение», – сказал Макрон.

    Политики также объявили о планах создания новых многонациональных сил на Украине со штаб-квартирой в Париже, чтобы быть готовыми «поддержать мирное соглашение, когда оно будет заключено», приводит слова политиков на пресс-конференции Guardian.

    При этом Sky News отмечает, что обе страны назвали себя оплотом евробезопасности как единственные обладатели ядерного оружия в Европе.

    По словам Страмера, был обновлен договор о Ланкастер-хаусе в рамках «серьезной модернизации».

    Подписание же Нортвудской декларации означало, что две страны будут координировать свои средства ядерного сдерживания и перейдут к более тесному промышленному партнерству.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились о введении пилотной схемы обмена мигрантами по принципу «один въезжает, один выезжает».

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    11 июля 2025, 16:01 • Новости дня
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    Новак заявил о возможности полного запрета экспорта бензина в августе-сентябре
    @ О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Александр Новак допустил, что в ближайшие дни может быть принято решение о полном запрете экспорта бензина из России при необходимости.

    Вице-премьер РФ Александр Новак не исключил введения полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если это потребуется для стабилизации рынка, передает РИА «Новости».

    По его словам, решение будет принято в ближайшие дни с учетом ситуации на бирже. Новак отметил: «Если посчитаем целесообразным, если потребует того ситуация, то введем запрет на экспорт».

    Ранее российские власти рассматривали возможность такого запрета в случае резкого роста цен, технически профильные ведомства готовы к этому, но пока продолжают мониторинг. Новак напомнил, что сезонные запреты на экспорт топлива уже применялись, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке.

    В настоящее время эмбарго на вывоз бензина действует для трейдеров и компаний, производящих менее 1 млн тонн топлива в год. Изначально этот запрет был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года и затем приостанавливался, а позже возобновлялся с исключениями для крупных нефтеперерабатывающих заводов. Новак также поручил нефтяным компаниям соблюдать планы производства и своевременно завершать ремонты заводов.

    Вице-премьер подчеркнул, что нефтяники должны закупать топливо по прямым договорам, а не друг у друга на бирже, чтобы повысить прозрачность операций. Минэнерго и ФАС поручено оценить маржинальность АЗС, а РЖД – устранить проблемы с простоем вагонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость бензина основных марок на Петербургской бирже выросла почти на одну восьмую и достигла рекордных значений года. Запрет на экспорт бензина был отменен досрочно, еще до окончания 2024 года.

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    11 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече с Рубио в Куала-Лумпуре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил неизменность российской позиции по вопросам урегулирования на Украине.

    Лавров заявил: «Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом Трампом», передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД сообщил, что передал Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевских властей, в которых, по словам Лаврова, прямо говорится о необходимости уничтожения русских «юридически, а лучше физически». Лавров подчеркнул, что украинской стороне нужна «территориальная целостность», чтобы подавить права русского и русскоязычного населения и уничтожать несогласных.

    Отвечая на вопрос о новых инициативах России по урегулированию конфликта, которые ранее упомянул Рубио, Лавров сказал: «Я хочу ответить словами Дональда Трампа – так я вам и скажу». Министр также отметил, что не обсуждал с американским коллегой записи, в которых Трамп якобы угрожал нанести удары по Москве: «Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали».

    В ходе переговоров тема Договора о стратегических и наступательных вооружениях не поднималась.

    Напомним, в Куала-Лумпуре прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Рубио назвал разговор с главой МИД России важным и честным.

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    11 июля 2025, 15:36 • Новости дня
    В Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек
    В Москве спасли замурованных при ремонте теплотрассы кошек
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Две кошки оказались под землей после замены труб на Лермонтовском проспекте, но были обнаружены и спасены живыми благодаря вмешательству зоозащитников.

    Две кошки были спасены из-под земли после того, как оказались замурованы в ходе работ по замене труб возле второго корпуса дома № 10 на Лермонтовском проспекте, сообщает РИА «Новости». Информация о происшествии стала известна после публикаций в Telegram-каналах и обращения в благотворительный фонд «Котоспас».

    В фонде сообщили, что кошки были закопаны заживо, однако «кошки даже не похудели и сразу побежали ласкаться и гладиться». Для спасения животных участок пришлось раскапывать вручную.

    Депутат Мосгордумы Александр Козлов пояснил, что по правилам содержания общего имущества в многоквартирных домах хотя бы один продух должен оставаться открытым. По его словам, управляющая организация или исполнители работ нарушили жилищные нормы, а если кошки были замурованы намеренно, речь может идти о жестоком обращении с животными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие засыпали котлован с двумя кошками в районе Выхино-Жулебино во время ремонта теплотрассы. Местная жительница пыталась остановить рабочих, но ее просьбы проигнорировали.

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    11 июля 2025, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» заявили о попытках ВСУ выстроить оборону на рубеже Хатнее – Амбарное

    Tекст: Ирма Каплан

    На Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    «Командование ВСУ спешно пытается выстроить линию обороны на рубеже Хатнее – Амбарное, оставив боевые группы 143-й механизированной бригады и подразделений теробороны сдерживать наступление «Северян» в районе села Меловое», – сообщает неофициальный Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    По словам бойцов, мотострелки с упорными боями продвинулись на более чем 600 метров в приграничных лесных массивах, уничтожив несколько боевых групп ВСУ.

    На Сумском направлении мотострелки и морпехи в ходе ожесточенных боев выбили оккупантов с занимаемых позиций в Варачино и окрестных лесных массивах, подразделения десантников зачистили несколько кварталов Юнаковки и выбили противника из опорпунктов в прилегающих лесах.

    «За сутки враг предпринял десять безуспешных контратак: в районах Яблоновки и села Садки, две в окрестностях Кондратовки, по три в Юнаковке и около Андреевки. <...> В них ВСУ задействовали свыше 50 человек, из которых более 30 уничтожены, 12 остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, единицы смогли бежать», – сказано в сообщении.

    На Волчанском и Липцовском направлениях «Северяне» уничтожили 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. В Волчанске зачистили девять домовладений и продвинулись в окрестных лесных массивах.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях), – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

    Кроме того, стало известно, что вооруженные формирования Украины привлекли наемников из шести стран НАТО для участия в боевых действиях на северо-западе Харькова.

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    11 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Прокуратуры Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    На Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, сообщил Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.

    «Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется», – сказано в посте.

    По уточненной информации ведомства, двоих детей доставили в НИИ НДХиТ (Клиника доктора Рошаля) троих взрослых – в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

    «Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», – добавили там.

    Прокуратура Москвы подключилась к расследованию обстоятельств происшествия.

    «На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки.

    О проведении доследственной проверки по факту аварии сообщил столичный СК России, следователи осматривают место ДТП.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в Telegram-канале столичного СК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

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    11 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Мантуров поручил ОСК сдать девять круизных судов за два года

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Денис Мантуров озвучил планы по сдаче девяти новых круизных судов отечественного производства в ближайшие два года, включая лайнеры проекта 00840.

    Российские верфи строят девять круизных судов, которые должны быть сданы в течение двух лет, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в видеообращении, передает ТАСС.

    Все суда рассчитаны на перевозку от 140 пассажиров и предназначены для расширения навигации по водным артериям России, включая Азово-Черноморский бассейн, Каспийское, Балтийское и Белое моря, а также озеро Байкал.

    Мантуров подчеркнул, что строительство круизных судов – ключевая часть программы обновления пассажирского флота страны. Он напомнил, что компетенции в сегменте судов смешанного плавания «река-море» начали восстанавливаться со строительства лайнера «Мустай Карим» на «Красном Сормово».

    Также Мантуров поручил Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в течение трех лет после сдачи головного круизного лайнера проекта 00840 передать заказчику еще два аналогичных серийных судна. По словам вице-премьера, спуск на воду четырехпалубного лайнера «Николай Жарков» знаменует переход к завершающей стадии работ, и до конца года теплоход должен быть сдан в эксплуатацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страна обновляет флот и внедряет современные разработки в строительстве морских судов, а также расширяет высокотехнологичные мощности портов.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что важнейшей задачей для судостроительной отрасли сейчас становится укрепление безопасности морских рубежей и развитие арктических ледоколов для круглогодичной навигации.

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт, который заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2».

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    11 июля 2025, 04:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    Трамп заявил, что еще не принял решения по вводу санкций против России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выразил свое неодобрение в связи с мощными ударами ВС России по Киеву, отметив, что только он может решить вводить или нет «очень жесткий законопроект» о санкциях против России.

    В четверг Трамп заявил, что ждет от Сената принятия санкционных мер.

    «Как вы знаете, Сенат принимает законопроект, который очень уважительно позволяет президенту делать все, что он хочет. Другими словами, это мой выбор, если я захочу его использовать. Они собираются принять очень важный и очень жесткий законопроект о санкциях, но президент должен решить, хочет он его применять или нет», – заявил глава Белого дома в эфире NBC News.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) в течение нескольких месяцев подталкивал лидеров Республиканской партии, включая Трампа, к принятию внесенного им законопроекта о введении новых санкций в отношении России.

    В последние дни Грэм дал понять, что законопроект теперь поддерживают как Трамп, так и лидер большинства в Сенате республиканец Джон Тун.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сенате США заявили о готовности вынести на рассмотрение законопроект с новыми санкциями против России после одобрения инициативы Трампом.

    Президент США ранее заявлял, что готов поддержать ужесточение антироссийских санкций только при условии расширения своих полномочий по их отмене, сообщила Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

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    11 июля 2025, 17:15 • Новости дня
    Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Большом драматическом театре Петербурга актриса Алиса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в искусство.

    Как передает РИА «Новости», народная артистка СССР Алиса Фрейндлих удостоилась ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награду ей вручил губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента России.

    Торжественная церемония прошла на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в присутствии ведущих актеров театра, семьи и коллег актрисы. Беглов подчеркнул, что считает большой честью вручить Фрейндлих столь высокую награду и отметил, что артистка является воплощением ленинградского характера.

    В своей речи Фрейндлих поблагодарила присутствующих и отметила, что всю жизнь посвятила театру. Она подчеркнула: «Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством».

    Губернатор добавил, что многие героини Фрейндлих стали по-настоящему народными и остаются в памяти зрителей. Он пожелал актрисе здоровья, счастья и творческих успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин наградил народного артиста России пианиста Дениса Мацуева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Президент России вручил медаль «За труды в культуре и искусстве» заслуженной артистке России Татьяне Булановой за ее вклад в развитие отечественной культуры. Президент России наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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    Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

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