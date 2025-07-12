Полиция Москвы задержала подозреваемого в ДТП на Бережковской набережной

Tекст: Ирма Каплан

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий столичная полиция установила местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной.

«Лица, находившиеся автомобиле в момент дорожной аварии, установлены и задержаны. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», – передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

В прокуратуре города добавили, что автомобиль марки HIPhi Z обнаружили во 2-м Сетуньском проезде. При ДТП в его салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.