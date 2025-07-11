Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.10 комментариев
Кроссовер въехал в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной
На Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу, сообщил Telegram-канал столичного Департамента здравоохранения.
«Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется», – сказано в посте.
По уточненной информации ведомства, двоих детей доставили в НИИ НДХиТ (Клиника доктора Рошаля) троих взрослых – в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.
«Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», – добавили там.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.