При ДТП с автобусом в Домодедово погиб водитель и пострадали семь человек

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня примерно в 20.10 на 37 км автодороги М-4 «Дон» в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. <...> В результате ДТП водитель автобуса погиб. В салоне находилось 12 пассажиров, в настоящее время семь из них обратилось за медицинской помощью», – сказано в посте.

В полиции уточнили, что, по предварительной информации, водитель рейсового автобуса совершил попутное столкновение с грузовиком, остановившимся на проезжей части из-за технической неисправности.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение на участке затруднено.

По сообщению регионального ГСУ СК России, следователи возбудили уголовное дело.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено угодное дело (ст.238 УК РФ)», – сообщила пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что на место аварии выехали следователи, обстоятельства ДТП, количество пострадавших и степень их травмирования устанавливаются.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения пассажирского автобуса маршрута № 125 с грузовиком на улице Суворова в Омске медпомощь понадобилась четырем взрослым и двум детям.

Днем ранее на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, погибли четыре девушки. Позднее стало известно, что спасти водителя легкового авто не удалось, число погибших в ДТП достигло пяти. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования аварии.



