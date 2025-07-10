Четыре девушки погибли в ДТП на трассе Симферополь – Севастополь

Эксперты объяснили желание Трампа наказать Бразилию

Американисты: Трамп решил проучить Бразилию за БРИКС и Болсонару

Tекст: Анастасия Куликова

«Тарифная политика Дональда Трампа потеряла логику. Начиналось все с понятных шагов, целью которых была защита определенных секторов американской экономики и создание выгодных внутри страны условий для производства товаров», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его оценкам, сейчас решения по пошлинам «превратились в шоу».

Президент США применяет этот инструмент в качестве наказания. Яркий пример – меры против Бразилии. «Эта латиноамериканская страна, как и другие в регионе, ориентирована на американский рынок. Государство больше покупает у Штатов, чем продает им», – указал собеседник.

В «немилость» же Бразилиа попала из-за судебного разбирательства в отношении Жаира Болсонару. Его часто называют «бразильским Трампом», и он был близок к главе Белого дома, указал Дробницкий. «Президент США считает, что с Болсонару «плохо поступили». Поэтому он решил «проучить» руководство латиноамериканской страны тарифами», – пояснил эксперт.

По его мнению, Лула да Силва может ответить зеркальными мерами, но это скажется на ценах внутри Бразилии. «Оказать же серьезное давление на Вашингтон Бразилиа не сможет. Но есть все же нюанс. Ранее Трамп ставил задачу помешать БРИКС разрушать американский миропорядок. Но дело в том, что объединению ничего делать и не нужно, Трамп сам с этим отлично справляется», – иронично отметил аналитик.

«Анонс новых американских пошлин приводит к тому, что предприниматели ищут пути торговли не через Америку. Как только эта идея овладеет умами 30% активных торговцев, долларовой системе может прийти конец, – уточнил политолог. – Дело в том, что доллар всегда обеспечивался мировой торговлей и финансовым рынком. Изменения приведут к большому кризису. Нельзя выбить из-под человека стул, надеясь, что он останется висеть в воздухе».

Происходящее порождает конспирологические теории. Согласно одной из них – Трамп предпринимает целенаправленные действия, чтобы обрушить рынки. «Может быть, американский лидер что-то знает и готовит хаос за пределами Штатов, чтобы американцам было полегче. Но результатом станет раздел глобального рынка. Международная торговля останется, а глобализация – нет. Трамп своими хаотичными действиями приближает такой итог», – рассуждает Дробницкий.

Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. Он выделяет две причины, почему США вводят пошлины против Бразилии. Первая – политические противоречия между администрацией Трампа и нынешними бразильскими властями.

«Болсонару – близкий друг американского лидера. Когда в отношении него только завели уголовные дела о попытке устроить госпереворот, велась дискуссия о том, что ему могут предоставить убежище во Флориде. Этого не случилось, но глава Белого дома поддерживает бразильских правых и надеется на то, что они придут к власти в 2026 году», – пояснил собеседник.

Вторая причина – недавно прошедший в Бразилии саммит БРИКС. «Трампу не нравится то, что Бразилиа участвует в нынешнем тренде на дедолларизацию и создание альтернативной Штатам финансовой системы», – добавил эксперт.

По его мнению, Вашингтон попытает заставить Лулу да Силву пойти на уступки, тем более что США – это второй после Китая по важности торговый партнер латиноамериканской страны. «Сейчас мы видим, что и левые, и правые в Бразилии критикуют Трампа. Его попытка вмешательства во внутрибразильскую политику не способствует достижению цели устроить смену власти на выборах в следующем году», – заключил Дудаков.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США с 1 августа введут тариф в 50% на весь импорт из Бразилии. В соцсети Truth Social он опубликовал письмо бразильскому президенту Луле да Силве, в котором обвинил того в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару.

Лула, отвечая на заявление Трампа, подчеркнул, что никакая другая страна не может вмешиваться в судебные разбирательства «в отношении тех, кто планировал государственный переворот». Он подчеркнул, что Бразилия – «суверенное государство с независимыми институтами».

Политик также отметил, что сообщения о торговом дефиците США с Бразилией не соответствует действительности, поскольку за последние 15 лет торговый баланс был положительным для Вашингтона и составил 410 млрд долларов.

«На любое одностороннее повышение ставок мы ответим, используя бразильский закон об экономической взаимности», – написал бразильский лидер. Упоминаемый им документ позволяет Бразилии официально вводить ответные пошлины на импорт из стран, которые ввели односторонние меры.

Лула да Силва ранее уже выступал с критикой в адрес американского коллеги. Так, на саммите БРИКС он заявил о неприемлемости вмешательства Штатов после слов Трампа о Болсонару. «В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – акцентировал политик.

«Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он позже в соцсетях. Лула также раскритиковал экономическую и внешнюю политику главы Белого дома.

Напомним, в начале июля Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 10% для стран, которые поддерживают БРИКС, куда входят в том числе Бразилия, ЮАР и Россия. Затем он опубликовал письма лидерам ряда стран с уведомлением о введении тарифов с 1 августа. Среди них – Южная Корея, Япония, Малайзия, Казахстан, Южная Африка, Тунис, Босния и Герцеговина, Индонезия, Бангладеш, Сербия, Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, а также Молдавия, Ливия и Ирак.