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В столкновении автобуса и грузовика в Омске пострадали шесть человек
В Омске автобус столкнулся с грузовиком, пострадали шесть человек
В результате столкновения пассажирского автобуса маршрута № 125 с грузовиком на улице Суворова в Омске медпомощь понадобилась четырем взрослым и двум детям.
Шесть человек, включая двух детей, получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Омске, передает ТАСС.
Авария произошла на улице Суворова у дома №93. В автобусе находились 15 пассажиров, помощь понадобилась четверым взрослым и двум несовершеннолетним.
В ведомстве уточнили: «Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом, следовавшим по маршруту № 125, допустил столкновение с припаркованным грузовым автомобилем. В салоне автобуса находились 15 пассажиров. Четырем взрослым и двум несовершеннолетним понадобилась помощь».
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, авария затруднила движение по улице Суворова, власти просят автомобилистов учитывать это при планировании маршрутов.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры. Обстоятельства происшествия уточняются.
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