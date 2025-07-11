В столкновении автобуса и грузовика в Омске пострадали шесть человек

В Омске автобус столкнулся с грузовиком, пострадали шесть человек

Tекст: Мария Иванова

Шесть человек, включая двух детей, получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Омске, передает ТАСС.

Авария произошла на улице Суворова у дома №93. В автобусе находились 15 пассажиров, помощь понадобилась четверым взрослым и двум несовершеннолетним.

В ведомстве уточнили: «Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом, следовавшим по маршруту № 125, допустил столкновение с припаркованным грузовым автомобилем. В салоне автобуса находились 15 пассажиров. Четырем взрослым и двум несовершеннолетним понадобилась помощь».

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, авария затруднила движение по улице Суворова, власти просят автомобилистов учитывать это при планировании маршрутов.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры. Обстоятельства происшествия уточняются.

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