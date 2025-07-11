Глава СК России потребовал доклад о расследовании смертельного ДТП в Севастополе

Tекст: Ирма Каплан

Вечером четверга, 10 июля, в средствах массовой информации появилась информация о ДТП с участием микроавтобуса в городе Севастополе, в котором погибли пять человек, в том числе несовершеннолетняя.

«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 5 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – сказано в сообщении ведомства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, погибли четыре девушки из автомобиля ВАЗ. Водитель легкового авто был экстренно госпитализирован, но позднее скончался.



