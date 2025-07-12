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Подозреваемый в ДТП на Бережковской набережной признал вину и мог быть нетрезв
Предполагаемый водитель автомобиля, который врезался в переходивших дорогу пешеходов на Бережковской набережной, признал вину и мог быть не трезв, сообщили в правоохранительных органах.
«Предполагаемый водитель признал вину в ДТП. <...> По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», – приводит РИА «Новости» слова правоохранителя.
Источник добавил, что водитель, предварительно, студент 2001 года рождения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, двоих человек, находившихся в автомобиле HIPhi Z, который совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной вечером пятницы, задержали и доставили в полицию.
На Бережковской набережной в Москве в пятницу вечером кроссовер въехал в пешеходов, переходящих дорогу. Пострадавших, предварительно, пятеро, в том числе дети. Двое взрослых – в тяжелом состоянии.