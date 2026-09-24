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Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы
Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал кандидатов, которых партия выдвигает на должности руководителей комитетов и комиссий Государственной думы.
Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».
На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.
Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.
Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.
«Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.
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