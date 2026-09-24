Медведев огласил список кандидатов на посты глав комитетов Госдумы

Медведев предложил кандидатуры на должности председателей комитетов Госдумы

Tекст: Вера Басилая

Медведев в ходе совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета озвучил список кандидатов на посты председателей профильных комитетов нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

На должность главы комитета по бюджету и налогам предложен Андрей Макаров. Комитет по энергетике может возглавить Николай Шульгинов, а комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству – Павел Крашенинников. Комитетом по обороне предложено руководить Владимиру Касатонову, а комитетом по уголовному и административному законодательству – Юрию Петрову.

Партия также выдвинула Ирину Белых на пост главы комитета по просвещению, Владислава Головина – по молодежной политике, Олега Морозова – по контролю. Сергей Боярский стал кандидатом на должность руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Максим Топилин предложен на пост главы комитета по экономической политике, Ольга Казакова – по культуре, Евгений Москвичев – по транспорту.

Владимир Гутенев может возглавить комитет по промышленности и торговле, Сергей Пахомов – по строительству и ЖКХ, Владимир Иванов – по делам национальностей. Олег Матыцин выдвинут на пост председателя комитета по физической культуре и спорту, Василий Пискарев – по безопасности и противодействию коррупции, Петр Толстой – по международным делам.

«Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Эта поддержка обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», – заявил Медведев.

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