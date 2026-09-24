Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Прокурор запросил 21 год колонии для бывшего мэра Сочи Копайгородского
Обвинение запросило 21 год колонии экс-мэру Сочи Копайгородскому за взятки
Гособвинение потребовало назначить бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей по делу о коррупции.
Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило назначить бывшему градоначальнику Сочи Алексею Копайгородскому 21 год лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 млн рублей, передает РИА «Новости».
«Прокурор в прениях сторон просил суд назначить Алексею Сергеевичу 21 год колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей, Янине Николаевне – 16 лет колонии», – рассказала адвокат Елизавета Меткина.
По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Алексей Копайгородский при участии своей жены незаконно завладел двумя земельными участками стоимостью не менее 26 млн рублей. Кроме того, он получил 248 млн рублей от представителей бизнеса за общее покровительство.
Супруга экс-мэра Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. По данным Генпрокуратуры, она угрожала одному из свидетелей, а другому передала 500 тыс. рублей через помощника. Сейчас супруги находятся под стражей в Москве. Оглашение приговора состоится 1 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-мэра Сочи. В августе прошлого года следователи предъявили фигурантам обвинение в окончательной редакции.
А весной прошлого года правоохранители обвинили Алексея Копайгородского в получении еще двух крупных взяток от застройщиков.