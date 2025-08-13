Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Стало известно о завершении следствия по делу экс-мэра Сочи
Следствие завершило расследование коррупционного дела экс-мэра Сочи Копайгородского
Обвинение в окончательной редакции по делу о взятках предъявили бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его супруге и помощнику.
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины Копайгородской и их помощника Александра Пасунько, передает ТАСС.
Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, теперь они и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела.
По версии следствия, Копайгородские получили взятки в особо крупном размере от застройщиков Краснодарского края, используя подставных лиц для приобретения недвижимости. В обмен застройщики рассчитывали на выгодные контракты с администрацией города и других муниципалитетов края.
Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. Ее помощнику Пасунько вменяется аналогичный эпизод, в отношении него избрана мера подписки о невыезде. По делу потерпевшей стороной признана сочинская администрация, которой был причинен ущерб при выделении земельных участков льготникам и последующем переоформлении их на супругов Копайгородских.
Супруги были задержаны осенью прошлого года, в ходе расследования проведено более 50 обысков в нескольких городах, изъяты крупные суммы денег, ценности и документы. На имущество обвиняемых наложены обеспечительные меры, никто из фигурантов свою вину не признает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие добавило три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на сумму более 104 млн рублей в дело по обвинению бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Экс-главе Сочи и его супруге предъявили новые обвинения в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей. Бывшего сочинского мэра и его супругу обвинили в легализации преступно нажитого имущества по трем эпизодам.