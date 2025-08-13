  • Новость часаВ Волгограде обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки
    Из Турции разрушают культ Зеленского на Западе
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    Лавров и Рубио обсудили подготовку встречи Путина и Трампа
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
    Стартап Perplexity AI предложил выкупить Chrome у Google
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    13 августа 2025, 04:55 • Новости дня

    Стало известно о завершении следствия по делу экс-мэра Сочи

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвинение в окончательной редакции по делу о взятках предъявили бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его супруге и помощнику.

    Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины Копайгородской и их помощника Александра Пасунько, передает ТАСС.

    Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, теперь они и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела.

    По версии следствия, Копайгородские получили взятки в особо крупном размере от застройщиков Краснодарского края, используя подставных лиц для приобретения недвижимости. В обмен застройщики рассчитывали на выгодные контракты с администрацией города и других муниципалитетов края.

    Янина Копайгородская также обвиняется в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. Ее помощнику Пасунько вменяется аналогичный эпизод, в отношении него избрана мера подписки о невыезде. По делу потерпевшей стороной признана сочинская администрация, которой был причинен ущерб при выделении земельных участков льготникам и последующем переоформлении их на супругов Копайгородских.

    Супруги были задержаны осенью прошлого года, в ходе расследования проведено более 50 обысков в нескольких городах, изъяты крупные суммы денег, ценности и документы. На имущество обвиняемых наложены обеспечительные меры, никто из фигурантов свою вину не признает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие добавило три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на сумму более 104 млн рублей в дело по обвинению бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского.

    Экс-главе Сочи и его супруге предъявили новые обвинения в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей. Бывшего сочинского мэра и его супругу обвинили в легализации преступно нажитого имущества по трем эпизодам.

    12 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» успехов, подчеркнув значимость их вклада в освещение жизни страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

    Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

    В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

    Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.

    12 августа 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил прорыв российских войск у Доброполья в ДНР

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские войска постепенно окружают Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию. Прорыв в районе Доброполья и потенциальное освобождение этого населенного пункта облегчит для ВС России эту задачу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Красноармейско-Димитровская агломерация на сегодняшний день является, по сути, приоритетной для нас. Недаром совсем недавно военное руководство ВСУ говорило о том, что наиболее сложными участками сейчас как раз являются Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Константиновка», – объясняет военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, прорыв в районе Доброполья фактически означает огневое окружение указанной агломерации. «Если мы посмотрим на карту боевых действий, то увидим, что в районе Красноармейска наши войска продвинулись юго-западнее населенного пункта, со стороны Шевченко. При этом на севере у нас было некоторое замедление. Теперь же продвижение вновь может набрать обороты», – продолжает аналитик.

    «На этом фоне окружение агломерации напоминает уже не столько полумесяц, сколько подкову. В результате у нас появляется возможность перерезания дорог, используемых противником для обеспечения логистики и ротации. И, по сути, это уже делается. Фактически мы наблюдаем изоляцию района боевых действий», – считает спикер.

    «Более того, у нас появляется возможность вытеснить противника из агломерации. И нам не придется брать населенный пункт в лоб, что поможет нам по максимуму сохранить жизни своих военных», – указывает эксперт.

    Впрочем, еще предстоит большая работа, говорит Кнутов. «В идеале, нам необходимо перерезать еще одну крупную трассу, ведущую с юга на север, чтобы создать полное огневое окружение Красноармейско-Димитровской агломерации. Однако уже сейчас противник стоит перед выбором: либо экстренно выводить свои войска, либо остаться и погибнуть. Учитывая политику Зеленского, я склоняюсь к тому, что будет выбран второй вариант», – допускает собеседник.

    «Но даже если ВСУ начнет отступление, им придется отходить под нашим огнем. И нет практически никаких сомнений в том, что Доброполье мы освободим раньше Красноармейска. Как минимум, это физически сделать легче. В общем, если Минобороны России подтвердит этот прорыв, можно будет говорить о серьезном успехе с нашей стороны», – заключил Кнутов.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км.

    Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    12 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    12 августа 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС

    Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

    «Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания», – написал он.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    На прошлой неделе в результате артиллерийского удара по территории ЗАЭС были повреждены окна в зданиях. Директор ЗАЭС заявил о намерении уведомить МАГАТЭ об ударе ВСУ.

    12 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    В Крыму предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма уведомило о возможном длительном отключении мобильного интернета в регионе.

    Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. «В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», – сказано в публикации.

    При этом, как подчеркивается в сообщении, сотовая связь и услуги кабельных интернет-провайдеров продолжат функционировать в обычном режиме.

    Ранее Минцифры согласовало схему доступа к интернету при ограничениях.

    Банк России сообщал, что в июле рост наличных в обращении оказался выше обычного из-за сообщений об отключении интернета.

    12 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуму внесли межфракционный законопроект, согласно которому иностранцы смогут получать образование в российских школах только на платной основе.

    Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке к проекту отмечается, что предлагается внести изменения в статью 78 закона «Об образовании в Российской Федерации». Иностранные граждане смогут учиться в российских школах, а также получать дошкольное, среднее и профессиональное образование, оплачивая услуги на основании заключенных договоров.

    Законопроект также предусматривает, что проходить тестирование на знание русского языка бесплатно можно будет не более трех раз в год. Авторы инициативы указывают, что число детей мигрантов в школах растет, из-за чего ощущается нехватка мест: к 2025 году их количество превышает 900 тысяч.

    Депутаты подчеркивают, что проблема особенно остро стоит в новых микрорайонах, где формируется много первых классов и увеличивается число учащихся во вторую смену. При этом нагрузка на учителей выросла до полутора-двух ставок, что требует повышения зарплат.

    По мнению разработчиков, инициатива позволит сэкономить бюджет, повысить выплаты учителям и создать более комфортную образовательную среду. Также, по их словам, это простимулирует интерес к изучению русского языка за рубежом.

    Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут ранее заявил, что введение платного обучения для детей мигрантов в российских школах противоречит Конституции страны.

    Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

    12 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области и поздравил его с национальным праздником.

    Путин поздравил Ким Чен Ына с приближающейся 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, сообщает Telegram-канал Кремля. Лидер КНДР в ответ отметил, что в стране считают этот праздник общим с Россией и помнят роль Красной армии. Обе стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество и дружбу на основе подписанного в июне 2024 года стратегического партнерства.

    Путин высоко оценил проявленные армией КНДР мужество и героизм при поддержке России в освобождении Курской области от киевских формирований.

    В ходе разговора Путин также проинформировал Ким Чен Ына о предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Лидеры договорились о дальнейшем личном контакте.

    В июле Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет».

    12 августа 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с федеральным бюджетом России остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал учитывать обстановку на мировых рынках при составлении бюджета. Также он спрогнозировал снижение инфляции к концу года.

    12 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту, а также ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Для ВС России успех открывает новые возможности в Красноармейской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Наши войска нащупали пробелы в обороне противника, начали заводить в тыл ДРГ, нарушив тем самым целостность фланга ВСУ. Благодаря этому маневру нам удалось просочиться более чем на десять км в глубину восточнее Доброполья», – объясняет военный аналитик Борис Рожин.

    «Это создало для противоборствующей стороны угрозу нашего выхода непосредственно к Доброполью и окружению противника в районе Шахово. Также в зоне риска оказалась трасса Доброполье – Краматорск и дороги, которые проходят через Гришино в направлении Красноармейска (Покровск)», – перечисляет спикер.

    По его мнению, если ВС России смогут накопить силы на образовавшемся выступе, для ВСУ это обернется серьезными последствиями. «Прорыв коснется не только Красноармейской агломерации, но и логистики в районе Доброполья в направлении Краматорска», – поясняет собеседник.

    «Впрочем, противник явно сейчас будет принимать контрмеры, чтобы не допустить развития самых негативных сценариев. Ведь потеря трассы Доброполье – Краматорск и дороги через Гришино будет означать для ВСУ полное обрушение логистики Красноармейской группировки, равно как и создаст трудности с логистикой непосредственно в районе Краматорска», – продолжает аналитик.

    В заключении Рожин указал, что если ВС России удастся в полной мере воспользоваться сложившимся преимуществом, то противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию. «Если же ВСУ не смогут защищать Доброполье, то оно окажется под нашим контролем даже раньше, чем сам Красноармейск», – резюмировал он.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВС России удалось достичь успехов в районе Доброполья и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО.

    12 августа 2025, 17:38 • Новости дня
    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года

    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инфляция в России снизилась до 8,8% к концу июля, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    По словам президента, в марте этот показатель находился на уровне 10,3%, а к концу июня уже составлял 9,4%, передает ТАСС.

    «Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогам июля уже было 8,8%», – отметил Путин.

    Президент также заявил, что к концу года динамика потребительских цен может достичь 6-7%. Путин подчеркнул, что этот показатель окажется ниже предыдущих прогнозов.

    Напомним, Банк России опубликовал среднесрочный прогноз, согласно которому годовая инфляция на конец третьего квартала 2025 года может составить 8,5%.

    Ранее Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики страны.

    12 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Комментируя на брифинге заявление Трампа о его намерении поехать в Россию, Ливитт заявила, что, возможно, «есть планы в будущем посетить Россию», передает ТАСС.

    Ранее Трамп оговорился о своем визите в Россию.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Во вторник Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    12 августа 2025, 18:10 • Новости дня
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о росте числа скрытой и официальной безработицы в стране.

    Он отметил, что увеличивается количество работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, передает ТАСС.

    «Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в начале года численность таких работников составляла порядка 98 тыс. человек, на конец июня – 153 тысячи, а к 8 августа – 199 тыс. человек.

    Путин также рассказал, что выросла численность зарегистрированных безработных. В начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, к концу июня – 291 тысячу, а в начале августа – 300 тыс. человек. При этом президент подчеркнул, что уровень безработицы по-прежнему остается на исторически минимальном уровне.

    В декабре Путин заявил о фактическом отсутствии безработицы в России.

    12 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Волочкова раскритиковала идею запрета мата в интернете

    Tекст: Валерия Городецкая

    Балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала инициативу депутата ЛДПР Андрея Свинцова о запрете использования нецензурной лексики на сайтах и в социальных сетях.

    «Они сами как сапожники ругаются, сами бухают, снимают проституток и потом людям простым пытаются запретить ругаться матом. Вы знаете, их всех ***** хочется послать», – сказала балерина в комментарии телеканалу «360». Волочкова подчеркнула, что депутаты «еще не решили все политические проблемы в России», но уже занимаются подобными инициативами.

    Законопроект о блокировке интернет-контента с нецензурной лексикой был внесен в электронную базу Госдумы 11 августа. Автор поправок, депутат Андрей Свинцов, предложил внести изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ предусматривает обязательную маскировку нецензурных выражений во всех видеороликах и аудиозаписях на сайтах и в соцсетях по аналогии с существующей практикой на телеканалах и радио. Контент без такой маскировки, согласно законопроекту, будет подлежать блокировке.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила ввести в России штрафы для подростков, использующих нецензурную брань, и их родителей.

    В апреле в Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в десять раз.

    12 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Почта России испытала новый электрофургон SOVA 25

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почта России провела испытания коммерческого электрофургона SOVA 25 на московских маршрутах, где используются автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

    В ходе тестирования сотрудники подчеркнули преимущества SOVA 25, включая просторный грузовой отсек, который оказался вдвое больше стандартного, и прочную внутреннюю обшивку, что обеспечивает надежность при интенсивной эксплуатации, сообщается на сайте компании.

    Также водители отметили удобные боковые двери, хорошее рулевое управление, надежные тормоза, а также наличие парктроника и камеры заднего вида в базовой комплектации. Электрофургон успешно показал себя в условиях городской курьерской доставки – его запаса хода хватило для выполнения дневных маршрутов.

    Затраты на электроэнергию и техническое обслуживание SOVA 25 составили в среднем 127 рублей на 100 км пути. По итогам испытаний расчет показал, что переход на SOVA 25 позволяет снизить совокупные транспортные расходы компании более чем на 28%.

    12 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    МИД: Зеленский продолжает отказываться от пленных украинцев

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский не забирает пленных украинских граждан, несмотря на опубликованный список из тысячи человек.

    Киев по-прежнему отказывается забирать тысячу украинских военнопленных, чьи фамилии были опубликованы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Среди тысячи пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них – солдаты и матросы, сообщил ранее источник в военно-дипломатических кругах.

    Конец нефтяной эры признан ошибочным

    Мировые гиганты BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies расписались в ошибке выбранной стратегии. Огромные вложения в возобновляемую энергетику в ущерб традиционной привели к обратному эффекту – не росту прибылей, а их падению. Рано списали нефть со счетов. Но теперь они готовы все исправить. Что случилось? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Вашингтонских бомжей изгонят советскими методами

    Помимо борьбы за мир во всем мире, президент США Дональд Трамп решил всерьез взяться за вашингтонских бездомных. Кроме того, решено одним махом побороть преступность в столице США, потому что, по словам помощника Трампа, в Вашингтоне «опаснее находиться, чем в Багдаде». Борьба же с бездомными в исполнении Трампа пока что сильно напоминает методы, которые в свое время использовал СССР. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

