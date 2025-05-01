Следствие обвинило Копайгородского в получении еще двух взяток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следствие предъявило бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине новые обвинения в коррупции, передает ТАСС. В частности, Копайгородского обвинили в получении еще двух крупных взяток от региональных застройщиков, а также в растрате в особо крупном размере. Общий ущерб, по версии следствия, составил около 332 млн рублей.

В материалах дела говорится о трех эпизодах получения особо крупной взятки и хищении земельных участков. Янине Копайгородской также вменили посредничество во взяточничестве и принуждение свидетелей к ложным показаниям.

Осенью прошлого года супруги Копайгородские были задержаны. Силовики провели более пятидесяти обысков в Москве, Петербурге, Сочи и Краснодаре. Изъяты наличные деньги, ценности и документы. На счета и недвижимость, связанные с обвиняемыми, наложены обеспечительные меры. Оба обвиняемых остаются под стражей и не признают вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская просила о содействии в размещении своих малолетних детей вместе с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания, сам Алексей Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, а также в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело, а банковские счета бывшего мэра и его родственников были арестованы по делу о растрате.