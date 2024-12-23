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Против экс-главы Сочи возбуждено новое дело
МВД сообщило о возбуждении нового дела против экс-главы Сочи Копайгородского
Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, возбуждено еще одно уголовное дело, сообщило Министерство внутренних дел.
По версии следствия, Копайгородский подозревается в получении взятки в размере 43 млн рублей через свою супругу. Взятка была получена от сочинского предпринимателя и включала оказание услуг имущественного характера, передает ТАСС.
В МВД уточнили, что взамен Копайгородский должен был создать благоприятные условия для бизнеса коммерсанта и оказывать общее покровительство. Подозреваемые были задержаны осенью, благодаря усилиям оперативников ГУЭБиПК МВД России, сотрудников из Краснодарского края и ФСБ России. Операции по задержанию сопровождались обысками в Москве, Петербурге, Сочи и Краснодаре, в ходе которых было изъято множество материальных доказательств.
Напомним, что ранее следственный департамент МВД России уже расследовал дело о хищении земельных участков в Сочи, в котором подозреваются Алексей Копайгородский и его супруга.
Ранее Мещанский суд Москвы постановил отправить Янину Копайгородскую под домашний арест в связи с обвинениями в растрате в рамках уголовного дела против ее мужа.
До этого экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский был арестован по обвинению в растрате в особо крупном размере и помещен под стражу до 18 ноября.
Позже Копайгородского начали проверять на причастность к другим преступлениям, что может привести к новым обвинениям.