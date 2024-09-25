Экс-мэра Сочи Копайгородского арестовали

Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?4 комментария
Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?4 комментария
Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».4 комментария
Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.43 комментария
Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии
«Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Евросоюза и от их союзников, в частности, каковым является Япония», – приводит слова министра ТАСС.
Лавров отметил, что включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Россия готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния». «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – отметил он.
Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов.
Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.
Напомним, в 2023 году сообщалось, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств, по плану США, станут постоянными членами, но лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей должны стать непостоянными участниками.
На прошлой неделе президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна,
Особую популярность актеру принесла роль майора Колобкова в сериале «Солдаты». Однако одной из самых значимых работ Мадянова считается роль в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан», за которую он был удостоен престижной премии «Ника», передает «Говорит Москва».
В июне стало известно, что Мадянов отменил все спектакли до конца лета из-за болезни.
Ущерб по делу экс-замглавы Минобороны Иванова при возведении трех кадетских корпусов превысил 2,18 млрд рублей
Согласно материалам дела, Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, включая Омский и Кемеровский, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что все три корпуса возводила фирма «Олимпситистрой», которой руководил Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки Иванову.
«На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», – сообщил он.
Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. По делу экс-замминистра обороны арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.
Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима
Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.
«Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.
Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».
Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.
Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».
По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».
Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».
Китайские бронеавтомобили Hushi с защитными экранами замечены в районе спецоперации
В Telegram-канале «Уголок Ситха» были опубликованы фотографии бронеавтомобилей Hushi, которые использовались российскими подразделениями в районе специальной военной операции. На снимках видно, что техника оснащена защитными экранами, установленными по бортам, в передней части автомобиля и над рабочим местом стрелка на крыше.
Бронеавтомобили Hushi являются полноприводными транспортными средствами с снаряженной массой 6500 кг. Как сообщалось, мощность их двигателя составляет 200 лошадиных сил, а максимальная скорость по шоссе достигает 115 км/ч. Запас хода по топливу составляет 600 км, а глубина преодолеваемого брода достигает 1,2 м. Вместимость автомобиля варьируется от 10 до 11 военнослужащих, в зависимости от модификации.
Кроме того, в ходе операций также активно используются мотовездеходы Desertcross 1000-3, которые отличаются высокой универсальностью благодаря возможности установки различного оборудования и вооружения.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передаче двух автомобилей Cybertruck для нужд спецоперации. В социальных сетях Кадыров ранее сообщил, что получил от Илона Маска Cybertruck и планировал отправить его в зону специальной военной операции на Украине. Однако Илон Маск заверил, что не дарил Кадырову электрокар Tesla Cybertruck.
Российский корабль прогнал выстрелом норвежских рыбаков из зоны военных учений «Океан-2024» в Баренцевом море
Норвежское рыболовное судно MS Ragnhild Kristine, находившееся в норвежской экономической зоне Баренцева моря, подверглось нападению со стороны русского военного корабля «Адмирал Левченко», сообщает FriFagbevegelse. Экипаж из шести человек, включая штурмана Эйстейна Ортона, отказался покинуть рыбные угодья, несмотря на требования русских военных.
«Адмирал Левченко» – большой противолодочный корабль проекта 1155. Несет службу в составе Северного флота с мая 1989 года. Бортовой номер 605.
По словам норвежских рыбаков, русский капитан объяснил, что на этом месте проводится стрельба в рамках учений «Океан-2024», крупнейших за последние тридцать лет, в которых также участвуют китайские военные. Однако, по словам Ортона, «это не повод для отступления», и они продолжали свою работу. В ответ русский корабль произвел предупредительный выстрел, который потряс корпус норвежского судна, но не был прямым попаданием.
Этот инцидент вызвал волну критики в адрес России от норвежских властей и рыболовных ассоциаций. Ортон заявил, что «норвежские власти должны оказывать давление на Россию с целью прекратить саботаж норвежского рыболовства и судоходства». Он добавил, что инцидент стоил экипажу около 100 тыс. норвежских крон из-за потерянного улова.
Представитель норвежской армии Вегард Финберг подтвердил, что «русские имеют право проводить учения в международных водах», но подчеркивает, что норвежские суда не обязаны покидать экономическую зону. Представитель The Barents Observer Томас Нильсен заявил, что такие действия со стороны России являются «саботажем и не способствуют хорошему соседству».
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Северного флота на учениях «Океан-2024» в акватории Баренцева моря выполнили пуски крылатых ракет «Оникс» и «Вулкан» по сложной мишени. В дополнение к этому, в небе над Баренцевым и Норвежским морями прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 в рамках тех же учений. В сентябре норвежские СМИ писали о ките-белухе Хвальдимире, подозреваемом в «шпионаже» в пользу России. Кит погиб у берегов Норвегии, предположительно, он был застрелен.
Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред
«ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.
Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.
С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.
«Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».
«Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.
«Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.
Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.
«Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.
Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.
Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.
В порту Южное Одесской области произошел удар по кораблю с ракетами для F-16
По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен по порту Южное в Одесской области, куда ранее отправился корабль с ракетами для истребителей F-16. Он добавил, что корабль не стал разгружаться в порту Одессы и направился в Южное, передает РИА «Новости».
Лебедев уточнил, что мощный взрыв был слышен около 23 часов 24 сентября со стороны порта. Вслед за первым взрывом началась детонация, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи и МЧС.
Через несколько минут произошел второй взрыв в районе пансионата «Чабанка» в пригороде Южного. Этот пансионат и прилегающая территория используются военными Украины. Также неподалеку находится центр радиоэлектронной разведки, где были замечены иностранные офицеры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по подконтрольному Киеву Херсону поражена группа операторов БПЛА украинских войск, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Кроме того, ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников. Также российские войска нанесли удары по заводу «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты.
Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом
В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.
Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.
Рогов: Ракетный удар по заводу «Запорожсталь» уничтожил западную военную технику
По словам Рогова, украинская сторона потеряла значительное количество военной техники и боеприпасов, которые находились в копровом цеху завода, передает РИА «Новости».
Рогов уточнил, что удар был нанесен по западной военной технике. Среди уничтоженной техники оказались танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. По его словам, после удара произошла множественная детонация боеприпасов, хранившихся на территории завода.
Также Рогов сообщил, что в момент удара происходила выгрузка большого количества военной техники из эшелона.
Ранее ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для РСЗО и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество военных ВСУ.
Пушилин: На улицах Угледара начались бои за его освобождение
Украинские войска все еще могут обстреливать населенные пункты региона со стороны Угледара, заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
Теперь же киевский режим начал публично заявлять, что Угледар не имеет такого военного значения.
«Все время этот Угледар был очень важным логистическим центром, узлом, а теперь это уже не важный населенный пункт. Чего же вы столько там жизней положили? Чего же вы там столько наворотили, если это такой не важный город», – сказал глава ДНР.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за ситуацией вокруг Угледара. Песков отметил положительную динамику хода специальной военной операции по этому направлению.
Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины Угледара, украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения.
Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода
«Это большая ответственность, я очень многое узнал о работе, но не мало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь стала еще удобнее и комфортнее для людей», – приводятся слова Чинцова в Telegram-канале «Время героев».
По его словам, знания и опыт, полученные в ходе обучения на программе и стажировки, уже пригодились ему на новом месте работы.
«Программа «Время героев» очень интересная, насыщенная, а главное полезная. Сейчас я заканчиваю проходить стажировку для моей будущей работы, где мне очень пригодились знания, которые я получил на программе. Интересные спикеры, широкий спектр тем и огромный багаж знаний – это все было на программе», – подчеркнул он.
До избрания в городскую думу Нижнего Новгорода Евгений Чинцов строил карьеру на военной службе, с 2022 года он был начальником разведки – заместителем начальника штаба по разведке танковой армии. Трижды был удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.
Республиканцы США потребовали расследовать использование средств на визит Зеленского
Как сообщает The Washington Examiner, группа из девяти республиканских конгрессменов направила обращение к генеральному инспектору Минюста США с просьбой расследовать визит Зеленского в Вашингтон. В письме выражена обеспокоенность тем, что средства налогоплательщиков могли быть использованы для организации визита в политических целях, передает ТАСС.
В обращении республиканцы указывают на возможное нарушение федерального закона, запрещающего госслужащим заниматься политической деятельностью во время исполнения обязанностей. Законодатели отметили, что Зеленского сопровождали представители Демократической партии, что, по их мнению, связано с приближающимися президентскими выборами в США.
Конгрессмены также выразили недовольство использованием военно-транспортного самолета Boeing C-17 и обеспечением безопасности Зеленского сотрудниками Секретной службы США. Они полагают, что это было сделано за счет налогоплательщиков и не имело отношения к национальной безопасности.
Запрос республиканцев включает документы, связанные с планированием визита, информацию о расходах и координацию встреч украинского лидера. Это заявление сопровождается более широкими дискуссиями в США о роли Украины в политике и выборах.
Между тем агентство Associated Press сообщает, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп не планирует встречаться с Зеленским во время его визита в США. Это произошло несмотря на желание украинской стороны обсудить с Трампом план завершения конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время своего визита в США планирует обсуждение применения дальнобойных видов оружия против России.
Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»
Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.
Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».
Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».
Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.