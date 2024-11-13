Жена экс-мэра Сочи отправлена под домашний арест

Суд Москвы избрал домашний арест Янине Копайгородской по делу о растрате

Tекст: Денис Тельманов

Мещанский районный суд Москвы, как сообщает ТАСС, удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения для Янины Копайгородской. Ее отправили под домашний арест до 12 января, обосновав это необходимостью следственных действий.



Защита Копайгородской может обжаловать это решение в вышестоящей инстанции в случае несогласия с мерой пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский был арестован Мещанским судом Москвы по обвинению в растрате в особо крупном размере и помещен под стражу до 18 ноября, а позже его начали проверять на причастность к другим преступлениям, что может привести к новым обвинениям.

Также сообщалось, что следственный департамент МВД в Москве задержал Янину Копайгородскую, жену экс-мэра, после допроса по делу о растрате, связанному с ее мужем, так как она была допрошена как подозреваемая.

