В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.10 комментариев
Суд Москвы арестовал счета экс-мэра Сочи и его семьи
Арестованы банковские счета бывшего сочинского мэра Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате, а также арестованы счета его родственников, такое решение принял Мещанский суд Москвы.
Под арестом также оказались счета юридических лиц, которые, по версии следствия, аффилированы с семьей Копайгородского, передает ТАСС.
Ранее суд арестовал счета супруги бывшего мэра Сочи. По данным источника, Копайгородский может быть причастен к другим преступлениям.