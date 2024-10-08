Фицо предложил ударить по Брюсселю западной ракетой

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы слышим, как некоторые члены Европейского парламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах дальнего радиуса действия. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», – сказал Фицо, передает RT.



Он также призвал прекратить убийства славянами друг друга, «потому что именно украинцы, русские, белорусы и другие народы бывшего Советского Союза прошли через эту долину смерти», говоря о Карпатско-Дуклинской операции, 80-летие которой отмечается в эти дни.



Ранее издание Politico сообщало, что в новый пакет американской военной помощи Украине могут включить ракеты средней дальности для истребителей F-16.



При этом также сообщалось, что, несмотря на неоднократные заявления о готовности предоставить Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, США фактически блокируют их использование для ударов по российским объектам в глубине территории.