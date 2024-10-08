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У жены экс-мэра Сочи Копайгородского арестовали счета
У супруги бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского арестованы счета по решению Мещанского суда Москвы, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Арест наложен на денежные средства на счетах Копайгородской Я. Н., супруги экс-мэра Сочи, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Самого Алексея Копайгородского арестовали в конце сентября по обвинению в растрате.
Источник сообщал, что экс-чиновника проверяют на причастность к другим преступлениям.