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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    29 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    6 комментариев
    31 июля 2025, 05:24 • Новости дня

    Следствие добавило эпизодов к обвинению по делу экс-мэра Сочи Копайгородского

    Tекст: Ирма Каплан

    Следствие добавило три эпизода легализации преступно нажитого с супругой имущества на сумму более 104 млн рублей в дело по обвинению бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского в особо крупных взятках и растрате.

    «В отношении Алексея Копайгородского и Янины Копайгородской возбуждено новое уголовное дело по трем эпизодам легализации бывшим чиновником особо крупных взяток, полученных им ранее за попустительство по службе, путем совершения обвиняемыми финансовых операций и сделок с приобретенной супругами недвижимостью», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    По его данным, следователи предъявили Копайгородскому обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма легализованных супругами средств составляет более 104 млн рублей.

    При этом Янине Копайгородской официальное обвинение не предъявлено.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, экс-главе Сочи и его супруге предъявили новые обвинения, Копайгородских подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей.До этого Янина Копайгородская

    просила о содействии в размещении малолетних детей вместе с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания. Алексей Копайгородский

    обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, а также против него возбуждено еще одно уголовное дело, а банковские счета бывшего мэра и его родственников

    были арестованы по делу о растрате.

    30 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса, направлявшегося из Калининграда в Москву, из-за пьяного дебоша.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной лексикой и оскорблял других пассажиров. Кроме того, он вступил в конфликт со стюардессой.

    Из-за произошедшего рейс был задержан, а в отношении Хрусталева составлен административный протокол.

    Хрусталев является актером, комиком и телеведущим, а также бывшим участником КВН и Comedy Club.

    Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    30 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила инициативу мэра Львова об обмене эксгумированных останков советских воинов на украинских военных с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что в фильме героиня вскрывала гробницы ради материальных ценностей, а во Львове подобное происходит «от безысходности».

    Дипломат подчеркнула, что даже в тяжелых условиях люди не доходили бы до «такого безумия» – устраивать нечто подобное с останками погибших. По словам Захаровой, подобные действия вызывают вопрос о том, «какие сатанинские практики» нужно исповедовать, чтобы начать «буквально торговать останками» в современном обществе.

    Захарова также провела аналогии с преступлениями Третьего рейха, отметив, что и тогда люди совершали ужасающие поступки без видимой необходимости. Она подчеркнула, что человек способен дойти до разной степени безумия, и связала происходящее во Львове с подобными проявлениями.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.

    Глава российской делегации Владимир Мединский назвал это предложение проявлением «абсолютной нравственной деградации».

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    30 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков прокомментировал данные СВР о выдвижении Залужного в президенты Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о том, что бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный может быть выдвинут кандидатом в президенты Украины, «говорит сама за себя», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что не считает необходимым давать какие-либо подробные комментарии по поводу сведений, озвученных Службой внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС. По его словам, эта информация настолько очевидна, что не требует дополнительных разъяснений.

    «Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», – сказал Песков.

    Ранее СВР сообщила, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского его замену на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Журналист Сеймур Херш заявлял, что США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно.

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    30 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    Под Липецком решили начать производство гибридного кроссовера

    Tекст: Денис Тельманов

    В Липецкой области планируется серийное производство обновленного гибридного семейного кроссовера с запасом хода свыше одной тысячи километров.

    Как передает ТАСС, выпуск гибридного кроссовера полного цикла стартует на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в третьем квартале 2025 года. Новая модель отличится увеличенным запасом хода и экологичностью, а производственный процесс будет полностью локализован в России.

    На предприятии завершили монтаж новой линии сварки кузовов, а также линии мелкоузловой сборки. Уже произведены первые кузова автомобилей, модернизирован окрасочный цех, особое внимание уделено катафорезному грунтованию, что повысит защиту от коррозии.

    Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что запуск нового цикла производства приведет к созданию новых рабочих мест и поспособствует технологическому развитию региона.

    Он отметил: «Руководство предприятия говорит, что машины полностью адаптированы под условия эксплуатации в России. Но речь не только о машинах. Это инвестиции. Это рабочие места. Это новые производственные компетенции и технологическое развитие региона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Great Wall Motor анонсировала старт продаж гибридного кроссовера Wey в России. Впервые за много лет в стране открыт предзаказ на полностью созданный в России легковой электромобиль «Атом».

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    30 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

    Даванков предложил ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву письмо с предложением о введении обязательной верификации иностранных граждан на онлайн-сервисах знакомств.

    Предлагается использовать данные «Цифрового профиля иностранного гражданина» при регистрации, чтобы минимизировать риски правонарушений на платформах знакомств, передает ТАСС.

    Даванков отметил, что отсутствие обязательной верификации создает условия для мошенничества и вымогательства, а также осложняет контроль над преступностью среди иностранцев из-за отсутствия отдельной статистики по таким правонарушениям.

    «Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных "Цифрового профиля иностранного гражданина"», – подчеркивается в письме.

    По мнению депутата, мера позволит повысить защищенность российских пользователей, ускорить идентификацию нарушителей и создать базу для быстрого реагирования со стороны полиции.

    Сообщалось, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов.

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    30 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Полиция задержала стрелявших из пневматики по ребенку в Подмосковье

    Tекст: Ирма Каплан

    Двое подростков были задержаны после стрельбы из пневматического пистолета с балкона дома в деревне Коробово Ленинского городского округа Московской области по 12-летнему мальчику, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По словам Волк, в дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы о причинении телесных повреждений ее 12-летнему сыну.

    «Сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, находясь на балконе многоквартирного дома, расположенного на улице Авиаторов в деревне Коробово, производили стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего пострадал несовершеннолетний», – рассказала представитель МВД в Telegram-канале.

    Стрелявшие были оперативно задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались местные жители 2007 и 2008 года рождения. У одного из подростков был изъят пневматический пистолет.

    В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего, по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на станции Матвеевская на Киевском направлении Московской железной дороги подростки открыли стрельбу из пневматического пистолета по сотруднику.

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    31 июля 2025, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над Ростовской и Белгородской областями 13 БПЛА за час

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в Telegram-канале доложило о 13 дрона ВСУ, сбитых за час вечером среды над двумя российскими областями.

    «В период с 22.20 мск до 23.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В военном ведомстве добавили, что над территорией Ростовской области было ликвидировано девять дронов, еще четыре уничтожили над Белгородской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Сальск в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, из-за которой погибли три человека, были повреждены дома и железнодорожная станция.


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    30 июля 2025, 15:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Лаоса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом.

    Основными темами переговоров станут вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и Лаосом, сообщил Кремль в Telegram-канале. Также стороны планируют обменяться мнениями по ключевым аспектам региональной и мировой повестки.

    По итогам встречи намечено подписание ряда двусторонних документов.

    В предыдущий раз Сисулит посетил Россию в мае 2024 года.

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    30 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Росавиация лишила «Ангару» права на техническое обслуживание самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сертификат иркутской авиакомпании «Ангара» на выполнение технического обслуживания воздушных судов и их компонентов аннулирован, сообщили в Росавиации.

    Решение принято по итогам внеплановой проверки, проведенной Ространснадзором совместно с экспертами ведомства, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    По информации Росавиации, в ходе проверки были выявлены нарушения работы авиакомпании как организации по техническому обслуживанию.

    Среди выявленных нарушений отмечено оформление документации без фактического выполнения работ, а также то, что необходимые инструменты и оборудование не использовались.

    Ранее в Амурской области была начата проверка деятельности авиакомпании «Ангара» после падения ее самолета Ан-24 в труднодоступной горной местности.

    Напомним, на прошлой неделе самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. По предварительной информации, в крушении никто не выжил.

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    30 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Сирии

    Захарова: Переговоры Лаврова с главой МИД Сирии состоятся 31 июля

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве 31 июля состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асаадом аш-Шейбани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Лавров сообщил, что Россия готова рассматривать Саудовскую Аравию как возможную площадку для будущих очных контактов с США.

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    30 июля 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова поиронизировала над разрешением главы ЦИК Молдавии вмешиваться в выборы
    Захарова поиронизировала над разрешением главы ЦИК Молдавии вмешиваться в выборы
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава ЦИК Молдавии Анжелика Караман заявила о праве стран ЕС вмешиваться в выборы в стране, так как Молдавия в шаге от членства в Евросоюзе, поэтому Франция вовсе не оказывает внешнее вмешательство в процесс.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила красоту пассажа и сравнила его с позицией экс-президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински.

    Она привела высказывание Караман о том, что есть большая разница между Европейским союзом и другими государствами: Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством, процитировала Захарова слова главы ЦИК республики.

    «Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», – высказалась в Telegram-канале дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия не причастна ко внутренним процессам в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания молдавского лидера Майи Санду о якобы вмешательстве Москвы в выборы.


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    30 июля 2025, 21:57 • Новости дня
    Fox News: Опровергнутое досье о «русском следе» нашли в тайной комнате ФБР

    Tекст: Вера Басилая

    Директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро, сообщает Fox News.

    Документы из опровергнутого досье о «русском следе» были найдены в тайной комнате ФБР, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что директор ФБР Кэш Патель обнаружил конфиденциальные бумаги, которые находились в мешках для последующего уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    Как отмечает телеканал Fox News, подобным образом в ФБР обычно хранят материалы с грифом «секретно» и выше, предназначенные для уничтожения. По сведениям телеканала, среди найденных документов оказались материалы разведсообщества США, в которых сообщалось, что ФБР должно было сыграть роль в распространении информации о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией.

    Кроме того, Fox News сообщает, что найденные бумаги касались предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Сейчас ФБР совместно с ЦРУ, аппаратом директора национальной разведки, Минюстом и АНБ занимается рассекречиванием этих документов.

    Ранее директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Габбард назвала действия администрации Барака Обамы, которая «сфальсифицировала» данные о «русском следе», госпереворотом и заговором против Трампа. Дональд

    Трамп заявил, что министерству юстиции следует проверить возможное вмешательство Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

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    30 июля 2025, 15:08 • Новости дня
    Россия выступила против военных ударов по объектам мирного атома Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва решительно осуждает любые призывы к нанесению ударов по объектам иранской программы мирного атома, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что Россия неоднократно предупреждала о пагубности военных авантюр, угрожающих стабильности и безопасности всего Ближнего Востока, передает ТАСС.

    «Российская сторона решительно осуждает любые призывы к нанесению военных ударов для устранения недопониманий, противоречий в отношении мирного атома в Исламской Республике Иран», – сказала Захарова.

    Дипломат добавила, что нападения на ядерные объекты, находящиеся под гарантией МАГАТЭ, недопустимы и не должны становиться практикой в международных отношениях. Она подчеркнула, что такие действия несут катастрофические риски и не могут быть проигнорированы мировым сообществом.

    Ранее Захарова заявила, что «Иран создавал мирный атом и не создавал ядерное оружие».

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    30 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Киселев потребовал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан

    Киселев заявил о необходимости освобождения журналистов Sputnik Азербайджан

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение журналистов Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова, находящихся под арестом в Баку уже месяц, поможет восстановить диалог между странами, заявил глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал власти Азербайджана освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан, передает РИА «Новости».

    По его словам, освобождение главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова стало бы заметным шагом к восстановлению отношений между Москвой и Баку. «Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон», – подчеркнул Киселев.

    Киселев отметил, что оба журналиста, являющиеся гражданами России, находятся под стражей по безосновательным обвинениям уже месяц. Он напомнил, что медиагруппа всегда придерживалась политики укрепления дружеских связей со странами присутствия, включая Азербайджан.

    В заявлении медиагруппы «Россия сегодня» действия азербайджанских силовиков названы необоснованными, а обвинения – надуманными. Медиагруппа потребовала от правоохранительных органов Азербайджана немедленного освобождения журналистов и строгого соблюдения законодательства. Киселев добавил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг по осложнению отношений двух стран.

    Власти Азербайджана задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан 30 июня.

    Главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.

    Киселев заявлял, что Совет прессы Азербайджана не смог предоставить доказательства подрывной деятельности агентства Sputnik на территории страны.

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    30 июля 2025, 14:38 • Новости дня
    Захарова напомнила об обязательстве Вены сохранять вечный нейтралитет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австрия обязана сохранять вечный нейтралитет, согласно Московскому меморандуму, подписанному в апреле 1955 года Советским Союзом, Британией, Францией и США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, этот статус стал ключевым условием восстановления независимости и демократического устройства Австрии после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что современная Австрийская Республика не унаследовала нейтралитет от Австро-Венгрии или Германии, а получила его как результат международного соглашения после войны. Она подчеркнула, что глава МИД Австрии, предлагая обсуждать отказ от нейтралитета, «оскорбляет население своей страны, подавляющее большинство граждан которой, это более 70%, выступает за сохранение внеблокового статуса».

    Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу возможного отказа от нейтралитета и вступления в НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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