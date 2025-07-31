Следствие добавило эпизодов к обвинению по делу экс-мэра Сочи Копайгородского

Tекст: Ирма Каплан

«В отношении Алексея Копайгородского и Янины Копайгородской возбуждено новое уголовное дело по трем эпизодам легализации бывшим чиновником особо крупных взяток, полученных им ранее за попустительство по службе, путем совершения обвиняемыми финансовых операций и сделок с приобретенной супругами недвижимостью», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его данным, следователи предъявили Копайгородскому обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Общая сумма легализованных супругами средств составляет более 104 млн рублей.

При этом Янине Копайгородской официальное обвинение не предъявлено.

Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, экс-главе Сочи и его супруге предъявили новые обвинения, Копайгородских подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей.До этого Янина Копайгородская

просила о содействии в размещении малолетних детей вместе с ней в СИЗО, чтобы облегчить разлуку и страдания. Алексей Копайгородский

обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, а также против него возбуждено еще одно уголовное дело, а банковские счета бывшего мэра и его родственников

были арестованы по делу о растрате.