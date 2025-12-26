Российские ученые увеличили плотность пучка ионов NICA в шесть раз

Российские ученые увеличили плотность ионов в коллайдере NICA в шесть раз

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые смогли достичь шестикратного увеличения плотности ионного пучка на коллайдере NICA благодаря системе электронного охлаждения, созданной в Институте ядерной физики СО РАН, сообщил Евгений Левичев, заместитель директора института.

По его словам, установка стала первой в России вне стен института, где ее применяют для экспериментов с физикой частиц, передает РИА «Новости».

Система электронного охлаждения, лежащая в основе успеха, была предложена еще в 1966 году академиком Гершем Будкером. Технология позволяет повысить интенсивность пучка за счет использования холодных электронов, которые поглощают часть энергии тяжелых частиц и способствуют их уплотнению.

Комплекс NICA строится в Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований и предназначен для фундаментальных исследований плотной барионной материи. Запуск комплекса в тестовом режиме состоялся летом 2024 года с участием президента Владимира Путина. В будущем ученые надеются воссоздать на нем кварк-глюонную материю, аналогичную условиям первых мгновений после Большого взрыва.

В проекте участвуют свыше 130 институтов, университетов и предприятий, включая 36 российских организаций, а также исследователи из 30 стран и представители CERN. Успехи NICA обеспечивают России заметное преимущество в мировых исследованиях фундаментальных свойств вещества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самарском университете запустили центр для анализа данных с коллайдера в Дубне.

В марте 2025 года был дан старт первому сеансу работы ускорительного комплекса NICA.

Ранее российские физики создали модель движения частиц для «Супер С-тау фабрики».