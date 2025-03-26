Дан старт первому сеансу работы ускорительного комплекса NICA

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии приняли участие полномочные представители всех стран-участниц проекта, всего 12 государств, сообщается на сайте Минобрнауки. Запланировано, что сеанс продлится около шести месяцев и завершится летом столкновением встречных пучков ксенона в экспериментальном зале MPD.

Директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников отметил: «Это исторический момент, это путь длиной в 19 лет. Мы все ждем данных первых физических экспериментов, когда мы увидим на мониторах в пультовой сталкивающиеся пучки. Я думаю, что этот момент наступит уже летом этого года, в июле-августе».

Программа экспериментов на коллайдере NICA нацелена на изучение вещества, существовавшего во Вселенной после Большого взрыва. Также будут решены прикладные задачи с использованием пучков ускоренных ионов. В 2024 году стартовала программа государственных заданий для организаций, филиалов Минобрнауки России, связанных с использованием комплекса.

Программа позволила опубликование значимых научных работ и разработку новых инструментов для экспериментов MPD, BM@N, SPD и других. Воплощение проектов началось с успешного завершения первого физического цикла эксперимента BM@N, зарегистрировавшего более 500 млн событий столкновений ядер.

Кроме того, в рамках проекта SPD выполнены значимые работы, включая испытание детекторов и подготовку калибровочной методики. Ученые продолжают выполнять исследования в области ускорительной техники, радиационного материаловедения и других научных областях, связанных с проектом NICA.