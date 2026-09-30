Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.15 комментариев
Путин поручил кабмину создать сеть исследовательской инфраструктуры к 2029 году
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2029 года обеспечить условия для создания сети уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня.
Президент Владимир Путин поручил правительству создать сеть объектов уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня, передает РИА «Новости». Соответствующий перечень поручений по итогам августовского заседания Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации... до 1 июня 2029 г. принять нормативные правовые акты, обеспечить проведение мероприятий, формирование условий и выработку организационных и правовых механизмов, которые необходимы для создания и функционирования сети», – говорится в документе.
Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад о ходе работ должен быть представлен главе государства до 30 декабря текущего года, после чего отчеты будут предоставляться каждые полгода.
Ранее Владимир Путин заявил о планах создания в стране сети крупных научных центров.
Глава государства потребовал сделать передовые исследовательские площадки доступными для всех отечественных ученых.
Российский лидер поручил выстроить платформенную экосистему научно-технологического развития государства.