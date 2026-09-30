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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Территории удерживает сила, а не признание других стран

    30 сентября отмечается воссоединение с Россией республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Часто по старой памяти подобные события рассматривают в первую очередь с точки зрения согласия других держав – а это бессмысленно.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    30 сентября 2026, 14:00 • Новости дня

    Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах

    Путин поздравил депутатов Госдумы нового созыва с победой на выборах

    Президент России Владимир Путин поздравил депутатов Государственной думы девятого созыва с победой на выборах.

    Глава государства посетил первое пленарное заседание новой Думы в среду, передает РИА «Новости».

    «Коллеги, друзья, прежде всего поздравляю всех депутатов с победой на выборах», – обратился Путин к парламентариям.

    В среду Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Президент поблагодарил россиян за высокую явку.

    29 сентября 2026, 20:17 • Новости дня
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для всего мира
    Токаев назвал Путина как лидера России наиболее приемлемой фигурой для всего мира
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для Казахстана, Центральной Азии, Европы и всего мира. Такую оценку он высказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Токаев отметил, что поддерживает очень хорошие отношения с российским президентом, и назвал его выдающимся государственным деятелем, передает РИА «Новости».

    «Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан. На мой взгляд, и для Европы, и для всего мира», – заявил он.

    По мнению Токаева, Путин обладает качествами, необходимыми для управления большим государством со сложной историей и собственным представлением о стратегических задачах.

    Глава Казахстана находится в Германии с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном составах. Ранее Токаев также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Казахстана поблагодарил Путина за понимание его позиции по конфликту на Украине. В понедельник Токаев прибыл в Германию с официальным визитом. Токаев в Германии заявил о необходимости заморозить военные действия на территории Украины для перехода к процессу переговоров.

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    29 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Додик на встрече с Путиным в Кремле выразил поддержку целям СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер правящей партии Республики Сербской Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке целей специальной военной операции и признал правоту Москвы в отношении действий Запада.

    Глава государства провел в Кремле встречу с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком, передает РИА «Новости». В ходе переговоров Додик поблагодарил Путина и высказал полную поддержку целям спецоперации на Украине.

    Он подчеркнул, что российский лидер всегда был прав в своих предупреждениях относительно политики западных стран.

    Милорад Додик добавил, что абсолютно согласен с позицией Москвы, и напомнил, что на протяжении всего этого времени находился рядом с Россией и всегда открыто заявлял о своих взглядах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России отметил историческую связь народов России и Республики Сербской.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к переговорам с лидерами Республики Сербской.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании

    Госдума стоя поприветствовала депутатов – участников СВО на первом заседании

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов – участников специальной военной операции на первом заседании девятого созыва.

    Парламентарии Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов, участвовавших в специальной военной операции, на первом заседании девятого созыва, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», – сказал депутат Госдумы Юрий Петров, председательствующий на заседании. После его слов парламентарии поднялись со своих мест.

    На первом заседании девятого созыва, которое открылось в среду, планируется избрать председателя палаты и его заместителей. Также предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов специальной военной операции.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку новым парламентариям.

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    29 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Замглавы Минстроя освобожден от должности из-за перехода в Госдуму

    Замглавы Минстроя Леонов уволился из-за избрания в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Леонов освобожден от должности в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе указывается, что Валерий Леонов освобожден от должности заместителя министра строительства и ЖКХ по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

    Напомним, Госдума девятого созыва сформировалась в полном составе. Президент Владимир Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Также Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах.

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    29 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула кандидатов на посты глав 20 думских комитетов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» единогласно поддержали кандидатуры на должности руководителей 20 парламентских комитетов девятого созыва.

    Парламентарии от фракции «Единая Россия» определились с кандидатами на посты руководителей 20 комитетов Государственной думы, передает РИА «Новости». «Решения приняты единогласно. На первом собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме IX созыва депутаты поддержали выдвинутые партией кандидатуры на должности председателей 20 думских комитетов», – говорится в сообщении думской фракции.

    Кроме того, партия определила претендентов на посты председателей комиссий Государственной думы.

    Ранее на должность спикера нижней палаты парламента фракция единогласно выдвинула Вячеслава Володина.

    До этого председатель партии Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов на посты руководителей комитетов нижней палаты парламента. Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в Государственной думе девятого созыва создадут 34 комитета.

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    29 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Эксперты: Все прошедшие в Госдуму партии поддержали Путина

    Встреча президента Владимира Путина с лидерами парламентских партий показала готовность разных политических сил, несмотря на разные взгляды, объединиться вокруг общегосударственных задач в экономике, социальной сфере и обеспечении безопасности, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи. По их мнению, каждая партия может внести вклад в общую работу, опираясь на свои сильные стороны и профильные компетенции.

    Политолог Петр Колчин обратил внимание, что в ходе встречи лидеры всех партий высказали поддержку президенту. «Они понимают, насколько важно сегодня сплотиться вокруг главы государства. На выборах ведущие политические силы предлагали разные пути развития страны, но показали единство в понимании задач, которые стоят перед Россией в экономике, социальной сфере и безопасности», – сказал эксперт.

    Он также отметил, что Путин прислушивается к интересам всех социальных групп – потому и встречается с лидерами партий, за которыми стоят миллионы избирателей с разными взглядами: «Путину в первую очередь важно знать, какие наказы сторонники партий давали своим кандидатам, потому что президент РФ в равной степени чувствует ответственность за избирателей и «Единой России», и ЛДПР, и «Новых людей», и КПРФ со «Справедливой Россией».

    Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко подчеркнул, что каждая политическая сила поддерживала президента в тех вопросах, в которых наиболее сильна. «Мы видели, что так или иначе все парламентские партии поддерживали президента, просто каждая делала это в той сфере, где у нее наиболее сильные компетенции. У кого-то, например, это социальная политика, как у КПРФ. У кого-то это новые подходы и новые нестандартные решения, как у «Новых людей». Но при этом все партии объединяют действительно идею ценности суверенитета и необходимости консолидации, особенно в условиях внешнего давления», – сказал он.

    Политолог Илья Ухов указал на то, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, также заявивший о поддержке Верховного главнокомандующего, на встрече говорил уже не так, как несколькими днями ранее.

    «В контексте итогов выборов и консолидации нашего политического класса хотел бы обратить внимание на позицию председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Буквально несколько дней назад, выступая на пресс-конференции по итогам выборов в Госдуму, лидер коммунистов прямо говорил о том, что якобы при сохранении нынешнего политического курса Россия «проиграет». Фактически Зюганов пророчит нам всем поражение. Если уж руководитель компартии настолько смел и категоричен в своих оценках – он мог бы высказать их в лицо президенту. Но почему-то не высказал», – сказал Ухов.

    Эксперт раскритиковал такие пораженческие «набросы» Зюганова, как лидера партии, «которая на словах вроде бы поддерживает курс на победу».

    Руководитель отдела политики газеты ВЗГЛЯД Алексей Нечаев считает, что согласие по ключевым задачам не исключает содержательной парламентской дискуссии. «Я думаю, что объединение вокруг общегосударственных задач действительно станет одним из принципов работы Госдумы нового созыва. Но такое объединение вовсе не означает, что все депутаты должны говорить и думать одинаково. Президент отдельно подчеркнул, что разные подходы – это хорошо. И это без сомнения так: если на одну и ту же задачу есть разные взгляды, их можно сопоставить и найти наиболее эффективное решение. Поэтому даже непрошедшие в парламент партии могут быть источником полезных для общества идей», – сказал он.

    Эксперт также отметил, что на новый созыв ложится судьбоносная миссия. «Именно поэтому я бы назвал новый созыв Думой Победы. Это должна быть Дума, которая одновременно законодательно обеспечивает победу и создает условия для дальнейшего развития страны», – добавил Нечаев.

    В понедельник Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму девятого созыва. Глава государства назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой для страны.

    На встрече с лидерами парламентских партий президент отдельно отметил вклад всех прошедших в Госдуму политических сил в укрепление политической системы, суверенитета и общественной стабильности. По его словам, «с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества, и формируется объединяющая повестка».

    «Главное – и в Госдуме, и на всех других уровнях власти – работать вместе с пониманием общей, громадной ответственности перед людьми и страной, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России», – подчеркнул Путин.

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    29 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Политолог: Выборы стали индикатором доверия общества к партии президента
    Политолог: Выборы стали индикатором доверия общества к партии президента
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Итоги выборов в Госдуму подтвердили доверие россиян к партии президента, а соответственно, к внутренней и внешней политике Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. По его мнению, высокая явка показала большую ответственность россиян за будущее страны, а избрание участников программы «Время героев» стало выражением благодарности общества защитникам России. В понедельник Владимир Путин подвел итоги выборов с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой и руководством прошедших в Госдуму партий.

    «Прошедшие выборы стали своеобразным индикатором доверия общества к партии президента, а также его внешней и внутренней политике, кадровым решениям главы государства и стратегии в рамках построения многополярного мира», – заявил Марат Баширов, профессор НИУ ВШЭ. Он также отметил, что высокая явка стала проявлением гражданской ответственности россиян и их заинтересованности в будущем страны.

    Отдельно эксперт подчеркнул активное участие в кампании ветеранов СВО. «Прохождение в Госдуму и региональные парламенты участников проекта «Время героев», созданного в свое время по инициативе Владимира Путина, стало очередным этапом формирования новой управленческой страты России. Такой результат можно расценивать и как благодарность общества в отношении своих защитников», – полагает политолог.

    В целом, указал собеседник, встреча президента Владимира Путина с руководством прошедших в Госдуму партий показала, что глава государства высоко оценивает значимость прошедшей избирательной кампании, а также роль нижней палаты парламента в политической системе России.

    «И выборы на федеральном уровне, и региональные кампании прошли в полном соответствии с электоральным законодательством и Конституцией. В 33 регионах было доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эта форма волеизъявления защищена лучше, чем, например, операции, которые мы совершаем, когда проводим какую-либо оплату со смартфона. Таким образом, с точки зрения прозрачности и легитимности к прошедшим выборам не может возникнуть никаких вопросов», – подчеркнул спикер.

    «В условиях внешних угроз ЦИК тесно взаимодействовал с различными органами для обеспечения безопасности без ущерба для выборной процедуры», – добавил политолог. Он обратил внимание на колоссальную работу, проделанную внутриполитическим блоком Кремля, выстроившим эффективную архитектуру координации ведомств.

    В понедельник президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму девятого созыва. «Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности», – подчеркнул глава государства.

    Он назвал прошедшую избирательную кампанию содержательной, конструктивной и показавшей высокий уровень зрелости отечественной политической культуры. «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – акцентировал Путин.

    В этот же день президент провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. «Особенно важно то, что выборы были организованы и в правовом смысле на самом высоком уровне. Все члены избирательных комиссий следовали и духу, и букве законов России, и прошедшие выборы, безусловно, подтвердили легитимность всех органов исполнительной и представительной власти в России, что в современных условиях особенно важно», – отметил президент.

    Со своей стороны, глава ЦИК указала на одну из ключевых черт кампании – Госдума наполовину обновилась и помолодела на четыре года. «Но самая важная особенность, что в нее были избраны впервые 46 участников и ветеранов СВО», – рассказала Памфилова. Докладчик также указала на другие позитивные маркеры выборов: рекордную за три последних избирательных цикла явку – 59,8%, максимальное количество наблюдателей – 336 тыс. и минимальный уровень отказов в регистрации кандидатов – 0,93%.

    Упомянула Памфилова и дистанционное электронное голосование, с помощью которого в выборах приняли участие 7 млн граждан из 33 регионов. «И конечно, очень важный рекорд, о котором я не могу не сказать, – это беспрецедентное количество международных наблюдателей, экспертов, которые к нам приехали. Это не просто рекорд для страны, это вообще рекорд для всего международного пространства», – добавила глава ЦИК.

    Выборы в России прошли с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Еще пять мандатов достались «Родине» и самовыдвиженцам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая нижняя палата Федерального собрания.

    Видео встречи Путина с Памфиловой смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

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    29 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин отметил историческую связь народов России и Республики Сербской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Республики Сербской заявил, что народы двух стран на протяжении истории поддерживают особые отношения.

    Российский лидер принял в Москве делегацию Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. В ходе переговоров он подчеркнул, что партнерство между сторонами основано на проверенной временем дружбе, пишет ТАСС.

    Глава государства напомнил, что в текущем году представители республики посетили российскую столицу для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил гостям благодарность за этот визит и внимание к общей исторической памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с лидерами Республики Сербской.

    Летом портрет российского лидера украсил Овальный зал парламента республики.

    Весной глава государства сообщил о намерении продолжить двустороннее сотрудничество.

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    29 сентября 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин наградил четырех жителей Запорожской области за спасение людей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» четырех жителей Каменско-Днепровского округа Запорожской области.

    Двое сотрудников администрации и двое работников местной школы удостоены наград за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, следует из документа на портале правовой информации.

    Медалями награждены заместитель главы администрации округа Анатолий Бас, начальник отдела администрации Алексей Борисенко, а также директор и тьютор Великознаменской средней школы № 2 Эдуард Терентьев и Ольга Дятлова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин наградил актрису Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Также глава государства посмертно отметил орденами Мужества медиков скорой помощи в Шебекино.

    На прошлой неделе он отметил наградой курского фельдшера, спасавшего людей в период оккупации ВСУ.

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    29 сентября 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин встретился с лидерами Республики Сербской и пожелал им победы на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером правящей партии Милорадом Додиком, пожелав им победы на грядущих выборах в Боснии и Герцеговине.

    Глава государства выразил надежду на успешное выступление правящей коалиции Республики Сербской на предстоящих 4 октября всеобщих выборах, передает РИА «Новости». Российский лидер подчеркнул, что представители Москвы примут участие в ходе голосования в качестве наблюдателей.

    На прошлой неделе политики провели переговоры с послом России Игорем Калабуховым в Восточном Сараево. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее указывал на традиционно тесные исторические связи между Москвой и Республикой Сербской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече главы государства с лидерами Республики Сербской.

    Летом Милорад Додик пообещал сохранить партнерство с Россией после выборов.

    В мае Путин заявил о совместном выступлении Москвы и Республики Сербской за справедливый миропорядок.

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    29 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Додик выступил за ежегодные встречи правительств России и Республики Сербской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил проводить ежегодные совместные заседания правительств.

    Путин во вторник провел в Кремле встречу с Додиком и председателем правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Миничем, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи Додик обратился к российскому лидеру с предложением: «С вашей стороны было бы хорошо, если бы вы согласились, чтобы мы могли раз в год проводить совместные заседания правительств».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Милорад Додик выразил поддержку целям спецоперации на Украине.

    Путин отметил историческую связь народов России и Республики Сербской.

    Глава государства пожелал лидерам Республики Сербской победы на выборах.

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    30 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    Володин переизбран председателем Госдумы
    Володин переизбран председателем Госдумы
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вячеслав Володин вновь стал председателем Госдумы, он стал первым спикером нижней палаты парламента в истории, избранным на эту должность более двух раз подряд.

    Депутаты девятого созыва на своем первом заседании в среду избрали спикером Володина, передает ТАСС.

    За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единая Россия», отдали голоса 406 парламентариев из 442 присутствовавших. Конкурент от КПРФ Дмитрий Новиков получил 36 голосов.

    Володин стал первым в истории председателем нижней палаты парламента, который занимает этот пост более двух сроков подряд.

    Ранее он возглавлял Госдуму седьмого и восьмого созывов. Представители ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» своих кандидатов на должность спикера не выдвигали.

    Кроме того, парламентарии утвердили двух первых вице-спикеров и девять заместителей председателя. Первыми вице-спикерами стали Ирина Яровая от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

    Шесть из девяти должностей вице-спикеров заняли представители «Единой России», включая Владимира Васильева, Александра Жукова и Виталия Савельева.

    Заместителями председателя также стали Мария Воропаева от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Александр Бабаков от «Справедливой России».

    «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры нижней палаты парламента.

    Президент Владимир Путин поддержал эту идею на встрече с лидерами политических партий.

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    30 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

    Путин прибыл на первое пленарное заседание новой Госдумы

    Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва.

    В среду нижняя палата парламента открывает осеннюю сессию, которая стала первой для нового созыва депутатов, передает РИА «Новости».

    В понедельник глава государства провел встречу с руководителями прошедших в Госдуму партий. Владимир Путин поздравил их с результатами выборов и подчеркнул вклад парламентариев в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности.

    Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17. Кроме того, места в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на первом заседании Госдумы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о масштабном обновлении состава депутатов.

    Накануне Государственную думу девятого созыва сформировали в полном составе.

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    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

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