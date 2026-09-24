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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 16:57 • Новости дня

    В МИД допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Замглавы МИД Руденко допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона поддержит проведение совместных переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях ноябрьского саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко позитивно оценил перспективу диалога, передает ТАСС. «Что касается возможности проведения трехстороннего контакта России, США и Китая на площадке саммита АТЭС в Шэньчжэне, то ничего исключать нельзя», – заявил дипломат.

    По его словам, Москва будет приветствовать подобную инициативу, если Пекин возьмет на себя организацию переговоров. Руденко добавил, что реализация этой идеи потребует серьезных дипломатических усилий и тщательной подготовки.

    Замглавы министерства также подчеркнул, что право организации встречи принадлежит принимающей стороне саммита. При этом для успешного проведения контактов на высшем уровне необходимо обоюдное согласие всех участников процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность организации такого саммита в Шэньчжэне.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

    23 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана

    Путин предложил Щукина, Давдиева и Абдулхаликова на пост главы Дагестана

    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Дагестана список из трех кандидатов на должность руководителя республики.

    «Президент России Владимир Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан (НС РД) три кандидатуры на пост главы региона. Среди кандидатов: врио главы РД Федор Щукин, заместитель председателя НС РД Камил Давдиев, руководитель фракции КПРФ в НС РД Самир Абдулхаликов», – сообщили в парламенте республики, передает РИА «Новости».

    В начале апреля глава государства принял отставку бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Федор Щукин, который ранее занимал должность председателя Верховного суда региона.

    В июле новый руководитель региона сменил глав трех республиканских министерств.

    Позже председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров анонсировал проведение выборов в сентябре.

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    @ Kenny Holston/Pool/REUTERS

    Председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с гораздо более сильных позиций, чем во время их предыдущей встречи на американской территории в 2017 году. За прошедшее время соотношение возможностей двух стран изменилось преимущественно в пользу Китая.

    Девять лет назад КНР отставала от Соединенных Штатов по целому ряду направлений и оставалась уязвимой перед торговым и технологическим давлением. Теперь Пекин возглавляет страну, которая превратилась в самостоятельный центр технологического и промышленного развития, сообщает CNN.

    Китайские компании добились значительных результатов в области искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, космических разработок, энергетики и производства микросхем. Национальные модели ИИ приблизились к передовым американским разработкам, а космические компании КНР начали запускать и возвращать многоразовые ракеты.

    Преимуществом Пекина остается и промышленный потенциал. Положительное сальдо внешней торговли Китая в прошлом году достигло 1,2 трлн долл. на фоне растущего спроса на электромобили, солнечные панели и микросхемы. Контроль КНР над цепочками поставок редкоземельных элементов предоставил ей дополнительный инструмент влияния на Вашингтон.

    Директор Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо отметил, что Китай стал значительно увереннее и нашел эффективный способ сдерживать США. По его оценке, Вашингтону теперь придется относиться к Пекину с большим уважением и выстраивать более равноправные отношения.

    Одним из источников уверенности китайского руководства стала диверсификация торговли и последовательное укрепление технологической самостоятельности. Давление со стороны первой администрации Трампа подтолкнуло Пекин к масштабным вложениям в собственные разработки и их внедрению в промышленность.

    Показательным примером CNN называет компанию Huawei, которая продолжила развиваться после включения в американский санкционный список. В преддверии визита Си Цзиньпина она объявила о досрочном выпуске нового поколения процессоров Ascend для систем искусственного интеллекта.

    При этом китайская экономика продолжает сталкиваться с внутренними проблемами. В стране сохраняются высокая молодежная безработица, слабое потребление, долговая нагрузка местных властей и кризис в секторе недвижимости. Пекин рассчитывает, что технологическое развитие придаст экономике новый импульс.

    На переговорах китайская делегация намерена добиваться большей предсказуемости торговых и технологических отношений, а также отказа США от новых ограничений. В то же время Пекин подчеркивает, что вопросы Тайваня, политического устройства, прав человека и права Китая на развитие остаются для него «красными линиями».

    Обе стороны понимают, что усиление давления способно вновь привести их экономики к угрозе полного размежевания. Предыдущее торговое противостояние удалось остановить после того, как Китай пригрозил расширить ограничения на экспорт стратегически важных редкоземельных элементов.

    Бывший генеральный консул США в Гонконге Курт Тонг считает, что ни одна из сторон больше не обладает очевидным экономическим превосходством. По его мнению, Трамп теперь воспринимает Си Цзиньпина как равного оппонента, а не как лидера, которого можно вынудить к односторонним уступкам.

    CNN также указала на укрепление глобального влияния Китая. Согласно июльскому опросу Pew Research Center, в большинстве из 36 охваченных исследованием стран отношение к КНР оказалось более благоприятным, чем к США. Дополнительными инструментами китайской «мягкой силы» стали электромобили, модели искусственного интеллекта и продукция массовой культуры.

    В преддверии встречи Пекин демонстрирует Вашингтону новую реальность: Китай заинтересован в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, однако его дальнейший подъем больше не зависит от американской поддержки, отмечает телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в Соединенные Штаты с государственным визитом. Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом. Президент США Дональд Трамп запланировал лично встретить китайского лидера у трапа самолета.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    Лавров и Рубио обсудили «террористический поход Киева против мировой энергетики»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о предметном разговоре главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которого обсуждалась дестабилизация энергетических рынков.

    Захарова заявила, что стороны предметно обсудили широкую международную и двустороннюю повестку, включая минимизацию ущерба отношениям двух стран, передает РИА «Новости».

    «Но я бы обратила внимание на ту часть переговоров, в рамках которых обсуждался очень интересный аспект, который увязывает ситуацию вокруг Украины, украинского урегулирования и не только тесную координацию киевского режима с западноевропейскими партнерами, но и то, что деструктивные действия киевского режима, то есть по сути теракты и экстремистская деятельность, связанная с целенаправленным ударам по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков», – заявила Мария Захарова в эфире «Соловьев Life».

    Дипломат подчеркнула, что Вашингтон осознал прямую связь между ударами по инфраструктуре и колебанием цен на энергоресурсы. Москва неоднократно указывала на маниакальное стремление украинских властей атаковать трансграничные проекты, затрагивающие Россию, Казахстан и Турцию. По ее словам, террористический поход Киева против мировой энергетики угрожает не только российским объектам.

    Напомним, Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Рубио до встречи с Лавровым заявил о планах Трампа обсудить с Зеленским «энергетическое перемирие».

    Беседа Лаврова и Рубио продлилась примерно один час.

    Позже министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

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    24 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс

    Трамп встретил Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс

    Трамп лично встретил Си Цзиньпина на военной базе Эндрюс
    @ Jonathan Ernst/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп нарушил дипломатическую традицию и лично поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина у трапа самолета по прибытии китайского лидера на авиабазу Эндрюс.

    Американские президенты обычно принимают иностранных лидеров в Белом доме, поэтому встреча в аэропорту стала необычным жестом, пишет Axios. Глава американского государства встретил гостя у подножия лестницы самолета на территории военной базы в штате Мэриленд.

    В последние десятилетия президенты США приезжали в аэропорты округа Колумбия только для встречи римских пап. В частности, Джордж Буш встретил Бенедикта XVI на базе Эндрюс в 2008 году, а Барак Обама там же приветствовал папу Франциска в 2015 году. Остальных лидеров традиционно принимают в Вашингтоне.

    Представитель Белого дома Анна Келли пояснила, что летом председатель КНР принимал американского лидера в Китае во время исторического саммита. По ее словам, теперь Дональд Трамп отвечает взаимностью на гостеприимство, так как готов выстраивать отношения с кем угодно ради продвижения национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп рассказал о гостях на приеме в честь Си Цзиньпина. В четверг председатель КНР призвал Соединенные Штаты к партнерству. В четверг Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом.

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    23 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Рубио: США надеются на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на предстоящую встречу Группы двадцати в Майами, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты направили официальное приглашение Путину для участия в декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом Рубио сообщил, отвечая на вопрос РИА «Новости».

    «Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

    Рубио также отметил готовность к обсуждению глобальных конфликтов и не исключил вероятности личных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил о желании Вашингтона видеть Владимира Путина на этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита российского лидера в Майами.

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    23 сентября 2026, 18:29 • Новости дня
    Лавров пошутил над выкрикивающими вопросы журналистами США на Генассамблее ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией обратился на английском языке к американским журналистам, выкрикивавшим вопросы перед его встречей с госсекретарем США Марко Рубио.

    Журналисты из США громко выкрикивали вопросы по разным темам, включая Украину, перебивая друг друга. «Почему вы были такими тихими?», – спросил Лавров представителей прессы, передает РИА «Новости».

    Организаторы мероприятия заранее предупредили репортеров об отсутствии возможности задать вопросы. Однако представители СМИ проигнорировали это требование, что вызвало улыбку у встречающихся сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главы дипломатических ведомств двух стран общались примерно один час.

    В ходе встречи стороны обсудили украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

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    23 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Песков сообщил о проработке приглашения Путина на саммит G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона благодарна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США и планирует проработать этот вопрос по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Россия признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона видела сообщения в СМИ и заявления американского руководства.

    «Мы видели сообщения в СМИ и заявления госсекретаря. Мы благодарны и признательны за это приглашение», – заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что вопрос об участии будет проработан по дипломатическим каналам.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направил приглашение президенту России Владимиру Путину на предстоящий саммит G20, который пройдет на американской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили официальное приглашение Владимиру Путину на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с американским госсекретарем в Нью-Йорке.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял об отсутствии окончательного решения по поездке российского лидера.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    23 сентября 2026, 18:26 • Новости дня
    Путин: Переезд офисов госкомпаний в регионы уже начат

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин сообщил об активном переезде головных офисов крупных государственных компаний из столицы в различные регионы страны.

    Путин заявил, что процесс перемещения центральных офисов крупных государственных компаний из Москвы в регионы России активно идет. Глава государства провел совещание с правительством в формате видеоконференции, где обсудил этот вопрос с министром экономического развития Максимом Решетниковым, передает РИА «Новости».

    «Максим Геннадьевич, есть еще один вопрос, связанный с переездом головных офисов наших крупнейших госкомпаний в регионы – из Москвы в регионы Российской Федерации. Я знаю, что этот процесс идет. Он в каком сейчас состоянии находится?», – поинтересовался глава государства.

    Решетников пояснил, что речь идет не просто о смене юридического адреса, а о реальном переводе функций и рабочих мест. В качестве примера он привел компанию «Русгидро», которая уже завершила переезд в Красноярский край. РЖД создает инновационный кластер во Владимирской области для двух тысяч сотрудников, а «Транснефть» планирует перевести до тысячи человек в бэк-офисы в регионах.

    Кроме того, «Почта России» уже разместила свою IT-компанию с более чем тысячей сотрудников в Татарстане и планирует перевести туда еще две тысячи. Министр добавил, что правительство поручило ведомствам контролировать планы переезда, а сами регионы активно готовят предложения для госкомпаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития выбрало восемь крупных холдингов для частичного перевода структур в регионы.

    Ранее президент России подтвердил запуск процесса децентрализации управления на практике. Двумя годами ранее российский лидер потребовал представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из столицы.

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    23 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдеп раскрыл тему переговоров Лаврова и Рубио

    Госдеп: Лавров и Рубио обсудили украинский конфликт и отношения России и США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Нью-Йорке украинский конфликт и вопросы двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, сообщили в американском Госдепартаменте.

    Встреча высокопоставленных дипломатов состоялась на полях ГА ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости». Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам переговоров.

    «Госсекретарь Марко Рубио встретился сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. Госсекретарь обсудил российско-украинский конфликт и двусторонние отношения между США и Россией», – говорится в заявлении Госдепа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о проработке встречи дипломатов на полях Генассамблеи ООН.

    Позже пресс-служба американского внешнеполитического ведомства опубликовала рабочий график госсекретаря с точным временем переговоров. Встреча с Марко Рубио открыла рабочую программу российского министра в Нью-Йорке.

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    23 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД сообщил детали встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    МИД: Лавров и Рубио обсудили украинское урегулирование в Нью-Йорке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили украинский конфликт и восстановление двусторонних отношений, сообщил МИД.

    Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Обсуждая украинское урегулирование, Лавров обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Министр предметно рассмотрел деструктивные действия Киева, который целенаправленно наносит удары по мирному населению и инфраструктуре, дестабилизируя мировые энергетические рынки. Российская сторона подтвердила безусловную приверженность целям специальной военной операции и политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

    Среди международных тем дипломаты затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и Карибском бассейне. Также обсуждалось противодействие нелегитимным практикам международных институтов и подготовка к предстоящим мероприятиям «Группы двадцати».

    Москва подчеркнула необходимость скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договоренностям президентов России и США. Это включает честный диалог об устранении «раздражителей», нормализацию работы дипломатических миссий и возвращение конфискованной российской собственности в США. Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств.

    Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН. Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно один час.

    Американское внешнеполитическое ведомство выпустило официальное коммюнике по итогам встречи.

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    24 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Захарова объяснила расхождения в заявлениях Лаврова и Рубио

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему заявления главы российского МИД Сергея Лаврова и главы американской дипломатии Марко Рубио отличаются по содержанию.

    По словам Захаровой, разница в заявлениях российского МИД и госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым объясняется американской манерой подачи информации, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что это просто стилистика американцев – высвечивать только то, что им сейчас конкретно нужно. Наш комментарий представляет действительно основные вехи состоявшегося разговора», – пояснила представитель министерства иностранных дел.

    По ее словам, Вашингтон озвучивает лишь те детали бесед, которые считает выгодными для себя, умалчивая о неудобных моментах. При этом дипломат допустила, что американская сторона может выпустить дополнительные разъяснения по поводу состоявшихся переговоров. Сессия Генассамблеи ООН стартовала 8 сентября, а общие прения проходят с 22 по 28 сентября.

    Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио провели двусторонние переговоры на полях Генеральной ассамблеи ООН.

    Главы дипломатических ведомств двух стран общались в Нью-Йорке примерно час.

    Российское министерство сообщило об обсуждении украинского урегулирования. Американский Госдепартамент выпустил собственное официальное коммюнике по итогам переговоров.

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    23 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Эксперт: Камболов получил мандат граждан Южной Осетии на интеграцию республики с Россией

    Политолог Вазагов: Камболов показал Южной Осетии выход из социально-экономического тупика

    Эксперт: Камболов получил мандат граждан Южной Осетии на интеграцию республики с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поддержка Владимира Путина и первые результаты решения социально-экономических проблем республики обеспечили Марату Камболову убедительную победу на выборах президента Южной Осетии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Вазагов. По его словам, победа российского осетина также продемонстрировала запрос граждан республики на глубокую интеграцию с Россией. Ранее в Южной Осетии прошли выборы президента, на которых победу с результатом в 84,95% одержал Марат Камболов.

    «Победа Марата Камболова на выборах президента Южной Осетии – событие, выходящее за рамки очередной смены власти. Явка в 82,65% и почти 85% голосов «за» демонстрируют редкое единодушие общества. За этим стоит не просто поддержка конкретного кандидата, а глубокий запрос на перемены и подтверждение безальтернативности российского вектора», – считает политолог Юрий Вазагов.

    Собеседник подчеркнул: подобный результат – это, в том числе, и показатель доверия жителей республики к Владимиру Путину, который поддержал кандидатуру Камболова. «Пророссийские настроения в Южной Осетии абсолютно доминируют. Общество хорошо помнит роль главы РФ в поддержке республики, начиная с 2003-2004 годов и вплоть до решений 2008 года. Россия обеспечила безопасность, восстановление после агрессии и продолжает быть гарантом стабильности. Поэтому к мнению ее лидера также прислушиваются», – напомнил политолог.

    Кроме того, Камболов выстроил кампанию вокруг конкретных задач и уже достигнутых результатов – такой предметности местной политике давно не хватало. «Люди увидели реальные результаты: режим пересечения границы с Россией упростился, многочасовые пробки на КПП сократились до двадцати минут. Ведущие вузы и регионы России взяли шефство над школами, медицинский колледж получил оборудование на 30 млн рублей, в здравоохранении пошли позитивные сдвиги. Появилась надежда на выход из многолетнего социально-экономического тупика. Именно за этим последовал серьезный кредит доверия», – рассказал эксперт.

    Вазагов также отметил, что роль осетинской диаспоры в России для республики всегда была значимой. «В период, предшествовавший признанию государства, когда оно подвергалось давлению со стороны Грузии при режиме Саакашвили, осетины, работавшие в Москве на разных позициях, делали все для поддержки родины. Этот фактор никуда не исчез. Сегодня он обрел новое качество: республику впервые возглавил российский осетин с серьезным опытом работы в федеральных структурах», – пояснил эксперт.

    По мнению Вазагова, победа Камболова открывает перед Южной Осетией серьезные перспективы. «Поддержка России выражается не в декларациях, а в конкретных проектах – в энергетике, образовании, экономике. Стратегическая дорожная карта развития, сформулированная им в ходе кампании, охватывает все ключевые сферы. По большинству направлений уже достигнуты договоренности с ведомствами РФ, ее инвесторами и профильными структурами», – перечислил спикер.

    При этом говорить о завершенной фундаментальной трансформации политической системы, по его мнению, пока преждевременно. «Но процесс запущен. Прежняя управленческая парадигма, доминировавшая все предыдущие годы, претерпевает кардинальные изменения. Формируется новая модель, отвечающая национальным интересам Южной Осетии и углублению интеграции с РФ», – считает спикер.

    Новый президент получил мощный мандат на реформы, поэтому в ближайшее время «следует ожидать модернизации энергетики, выхода на российский рынок, развития туризма с соответствующей инфраструктурой, модернизации образования и формирования практически единого образовательного пространства с Россией».

    «По всем ключевым сферам намечены конкретные проекты, которые позволят республике войти в общее пространство России – экономическое, образовательное, социальное. В военно-политической сфере форматы тесной координации и единой оборонной безопасности давно сформированы и закреплены договором от 9 мая 2026 года. Они получат дальнейшее развитие», – прогнозирует политолог.

    Вазагов добавил, что Южную Осетию ожидает напряженная работа по всем направлениям. «Но уже сейчас очевидно: отношения Москвы и Цхинвала выходят на принципиально новый уровень. Это не просто финансовая помощь, а полноценные совместные программы развития. Общество дало мандат на глубокую интеграцию, и этот мандат будет реализован», – резюмировал спикер.

    Напомним, по итогам президентских выборов в Южной Осетии Марат Камболов набрал 84,95% голосов. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии, отметив, что убедительная победа на выборах подтверждает высокую степень доверия со стороны граждан республики.

    Российский лидер подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом. Путин выразил уверенность, что деятельность нового президента будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

    Марат Камболов родился 2 января 1965 года в селе Хазнидон Северной Осетии. Окончил Горский сельскохозяйственный институт, Российский государственный социальный университет и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат юридических наук. В 2004–2010 годах занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по науке и инновациям, в 2010–2014 годах – заместителя министра образования и науки России. С 2014 года работал в НИЦ «Курчатовский институт», в 2021 году возглавил его. В мае 2026 года стал государственным советником президента Южной Осетии, в июне – председателем правительства республики. С 23 июня исполнял обязанности президента.

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    23 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО

    Политолог Федорова: Голосуя за патриотических кандидатов, россияне поддержали бойцов на передовой

    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обращение Владимира Путина к избирателям и военным в зоне СВО показало тесную связь между политической жизнью страны и событиями на передовой – голос за кандидата с патриотической позицией на выборах стал голосом в поддержку бойцов на фронте, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ. В четверг президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Обращение Владимира Путина, в котором он поблагодарил граждан за активное участие в выборах и отметил провал попыток противника сорвать голосование, подводит итог кампании. Она вышла далеко за рамки обычной электоральной процедуры, поэтому голосование стало для людей способом совершить патриотический поступок и продемонстрировать свою позицию», – считает политолог Анна Федорова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Это особенно актуально для жителей исторических регионов, где участие в выборах для многих людей связано с непосредственным риском для жизни, подчеркивает эксперт. «Там были потери, в том числе среди членов избирательных комиссий. Для них эта работа стала по-настоящему героической. Но и в Подмосковье были атаки беспилотников и жертвы. Жители самых разных регионов понимают, что противник хотел запугать людей, заставить их отказаться от участия в выборах и тем самым создать повод говорить о несостоятельности российского избирательного процесса. Но произошло ровно обратное», – отмечает Федорова.

    Слова президента «это голосование за вас», обращенные к бойцам на передовой, также показывают, насколько тесно сегодня связаны события на фронте и политическая жизнь страны, добавила Федорова.

    «Партии и кандидаты, за редчайшими исключениями, едины по этому вопросу. Трудно представить кандидата в федеральный парламент, который не высказывался бы по теме СВО или лично не участвовал в помощи фронту. Люди видят это единство. Поэтому голос за кандидата с патриотической позицией воспринимается и как голос в поддержку бойцов на фронте. Важно и то, что сами участники СВО активно включились в избирательную кампанию и добились заметных результатов», – отметила политолог.

    При этом высокие результаты «Единой России» – не повод для самоуспокоения, а прежде всего серьезный мандат ответственности, считает эксперт. «Власть обязана делом оправдать кредит доверия. Главные вызовы не заканчиваются после выборов. Экономическое давление, атаки, попытки дестабилизации, угроза террористических актов – сама конфигурация вызовов остается прежней. Люди обновили мандат доверия, а кто-то получил его впервые. Теперь надо работать. Президент всегда говорит об этом, и каждый раз он прав», – резюмирует Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – сказал президент.

    Глава государства также обратился к бойцам и командирам на передовой линии. «Хочу, чтобы вы знали, товарищи, – это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», – подчеркнул Путин.

    При этом, по его словам, власти теперь «нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России».

    По предварительным результатам, партия «Единая Россия» получает рекордное количество мандатов за свою историю – 355. Это позволяет ей получить конституционное большинство. КПРФ займет 40 депутатских мест, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – одно. Окончательные итоги голосования станут известны 25 сентября. Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября при явке в 59 %.

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    23 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Politico: США планируют ввести 90-дневный запрет на экспорт дизеля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения трехмесячного моратория на вывоз дизельного топлива для снижения рекордных цен перед выборами, пишет Politico.

    В США начали прорабатывать 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Необходимость таких мер вызвана резким ростом стоимости энергоносителей в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Администрация Трампа готовит план по запрету экспорта дизельного топлива на 90 дней, несмотря на разногласия внутри самой администрации и с представителями нефтяной отрасли, стремясь сбить цены на энергоносители, которые оказывают давление на позиции республиканцев в преддверии промежуточных выборов», – сообщает издание.

    Ожидается, что американский лидер может объявить о моратории до конца текущей недели. Возможные экономические последствия этого шага рассматриваются им как проблема декабря. Если меру утвердят, она станет первым ограничением на экспорт энергоресурсов из США с 2015 года.

    Инициатива уже вызвала протесты нефтяников и раскол в правительстве. Против запрета выступают министры финансов, внутренних дел и энергетики. Глава Минэнерго Крис Райт предупредил, что переполненные хранилища вынудят заводы сократить переработку, спровоцировав рост цен на бензин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость дизельного топлива в США превысила отметку в 6,48 доллара за галлон.

    Американист Малек Дудаков спрогнозировал масштабные последствия запрета экспорта для мирового рынка.

    Экономист Игорь Юшков назвал подобное ограничение сильным ударом по доходам нефтяных компаний.

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