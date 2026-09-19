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Марат Камболов одержал победу на выборах президента Южной Осетии
Камболов избран президентом Южной Осетии с результатом 84,95% голосов
По итогам президентских выборов в Южной Осетии победу одержал Марат Камболов, получивший почти 85% голосов избирателей.
Центральная избирательная комиссия республики огласила окончательные результаты голосования, передает РИА «Новости».
После обработки 100% бюллетеней победу одержал Марат Камболов, получивший поддержку подавляющего большинства избирателей.
«На основании итогов голосования избранным президентом Южной Осетии считается Марат Камболов», – говорится в официальном протоколе ЦИК.
Итоговый результат победителя составил 84,95% голосов. Выборы признаны состоявшимися, а их результаты окончательно утверждены избирательной комиссией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия признала прошедшее голосование состоявшимся.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе республики.
Сам Марат Камболов поблагодарил организаторов избирательной кампании за высокий профессионализм.