Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Досрочные выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися
ЦИК Южной Осетии признал состоявшимися выборы главы республики
Голосование на выборах президента Южной Осетии признано состоявшимся после того, как явка избирателей превысила 62%, сообщила глава центральной избирательной комиссии Эмилия Гагиева.
Досрочные выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися, передает ТАСС. На 16:30 мск явка избирателей составила 62,6%, превысив необходимый 50-процентный порог.
«По состоянию на 16:30 явка избирателей на досрочных выборах президента Республики Южная Осетия превысила 50-процентный порог и составила 62,6%. Общее количество проголосовавших составляет 19 030 человек. Центральная избирательная комиссия объявляет, что досрочные выборы президента Республики Южная Осетия состоялись», – заявила Гагиева.
Напомним, парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента республики на 18 сентября.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала временно исполняющего обязанности руководителя государства Марата Камболова первым кандидатом.
Бывший глава республики Алан Гаглоев проголосовал на избирательном участке в Москве.