В России разработали умный радар против роя дронов

Ростех запустил производство умных радаров для обнаружения массовых атак дронов

Tекст: Мария Иванова

Холдинг «Росэл» создал радиолокационную станцию «СОКОЛ-08», оснащенную алгоритмами машинного обучения, сообщает Ростех.

Мобильный комплекс способен выявлять малые беспилотники и рои дронов.

Система оснащена 2D-фазированной антенной решеткой X-диапазона, позволяющей засекать низколетящие и малозаметные цели размером с небольшую птицу. Радар может одновременно отслеживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели с помощью искусственного интеллекта. В скоростном режиме станция ведет выбранную цель и дрон-перехватчик.

Комплекс способен работать при температурах от -40 до +60 °C. Встроенные спутниковая навигация и инклинометр позволяют локатору самостоятельно определять координаты и компенсировать наклон местности.

«СОКОЛ-08» входит в концепцию эшелонированной антидроновой защиты, которую развивает Ростех. Предприятия Госкорпорации выпускают полный спектр средств для многоуровневой обороны – от средств обнаружения и подавления до зенитных ракетных комплексов и дронов-перехватчиков», – сообщили в госкорпорации. Интеграционные шины объединяют устройства разных производителей в единый ситуационный центр, делая радар элементом цифровой экосистемы ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне госкорпорация «Ростех» представила макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью.

Месяцем ранее специалисты холдинга «Росэл» разработали систему противодействия массированным атакам FPV-дронов.

В январе российские войска получили на вооружение новые радиолокационные комплексы «Зубр».