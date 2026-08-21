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    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    18 комментариев
    21 августа 2026, 14:32 • Новости дня

    Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep

    Эксперт Юшков: Европейцы сами виноваты в появлении дрона у платформы Neptune Deep

    Юшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep
    @ Radu Miruta/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Стремясь поддержать Украину и нанести ущерб России, европейские страны недооценивают те риски, которые в конечном счете ударят по ним самим. В итоге такая политика оборачивается реальными угрозами, в том числе в сфере безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее в Румынии сообщили об уничтожении дрона в районе добычи газа в Черном море.

    «Проект Neptun Deep, по сути, включает в себя два месторождения природного газа – Pelican South (четыре скважины) и Domino (шесть скважин). Они объединены общей добычной инфраструктурой: подводные комплексы связаны с единой платформой, а газ планируется транспортировать на берег по газопроводу, который еще строится», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Он напомнил, что проект реализуется румынской государственной компанией Romgaz и австрийской OMV Petrom совместно, а его запуск запланирован на 2027 год. Суммарные запасы газа оцениваются примерно в 100 млрд кубов. «При таких показателях добыча может вестись порядка десяти лет. Это позволит Румынии поддерживать собственные объемы газодобычи, а также, вероятно, экспортировать часть ресурсов в соседние страны», – уточнил собеседник.

    При этом добыча на Neptun Deep сопряжена с серьезными сложностями. «Черное море – довольно глубоководное. Ключевая часть проекта расположена на глубинах порядка одного километра, и это создает дополнительные технологические вызовы. Кроме того, запасы месторождения нельзя назвать крупными, а значит, и объемы ежегодной добычи будут ограничены. В итоге проект получается технически сложным и затратным», – пояснил Юшков.

    Если говорить об анонсированных 7,5 млрд кубометров добычи газа в год, то тут речь, скорее, о пиковых значениях, считает эксперт. «Полагаю, первое время объемы окажутся ниже проектных, и лишь со временем получится выйти на целевую мощность», – рассуждает аналитик.

    При этом впоследствии из-за соотношения объемов залежей ресурса и планируемых объемов добычи, последние начнут снижаться. «Тогда может быть проведена доразведка участка, чтобы выявить дополнительные запасы. Либо расчет строится на том, чтобы к уже готовой инфраструктуре подключить соседние месторождения», – предположил спикер.

    Между тем аналитик обратил внимание на появление морского дрона вблизи газового проекта. Он напомнил, что ранее украинские аппараты уже обнаруживали у берегов черноморских стран. «Они ломаются, теряют связь с оператором, а потом дрейфуют по всему морю, по сути, превращаясь в неуправляемые объекты, схожие с минами. Я допускаю, что так произошло с тем БЭКом, что обнаружили в экономической зоне Румынии», – считает собеседник.

    В итоге произошедшее лишний раз показывает: европейцы открывают «ящик Пандоры», финансируя создание флота морских дронов, а также беспилотников самолетного типа, подчеркнул Юшков.

    «Мало того, что вооружения ставят под удар персонал аналогичных платформ, так еще и атаки ВСУ на танкеры в Черном и Средиземном морях несут риски для экологии, а это потенциально угрожает туристической отрасли Румынии, Турции и других прибрежных стран. При этом Украина никаких ограничений на себя не берет. Получается, что европейцы из-за желания поддержать Киев и навредить Москве не учитывают рисков, с которыми сами же и столкнутся», – заключил эксперт.

    В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы Neptun Deep по добыче природного газа.

    «На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

    Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсети, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Напомним, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

    После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

    Примечательно, что на следующий день после инцидента у платформы Neptun Deep на побережье Черного моря в стамбульском районе Арнавуткей рыбаки заметили выброшенный на берег беспилотник. Спасатели, прибывшие на место, уведомили береговую охрану и вызвали саперов ВМС из-за возможного наличия взрывчатки. Военные обследовали дрон и заявили, что уничтожат его в качестве меры предосторожности.

    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


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    21 августа 2026, 09:10 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный киевскими спецслужбами иностранец собирался использовать беспилотники для изучения правительственных зданий Москвы, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Злоумышленника поймали в Мурманской области во время попытки покинуть страну, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Так, в августе 2026 года в Мурманской области при следовании в направлении российско-норвежской границы за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону задержан иностранный гражданин, причастный к попытке запуска в городе Москве FPV-дрона для проведения разведки зданий органов государственного управления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан», – пояснили в ФСБ.

    Ранее фигурант по заданию украинской разведки изучал составы с нефтепродуктами на одном из столичных вокзалов. Кроме того, он собирал информацию об административных зданиях в центре города. После завершения подготовки к диверсии агент вылетел в Мурманск, чтобы сбежать за рубеж.

    Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента продолжается.

    В начале августа силовики изъяли у задержанных в Севастополе украинских агентов три снаряженных взрывчаткой FPV-дрона.

    В середине июля спецслужбы сорвали масштабную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье.

    Весной правоохранители предотвратили серию планируемых киевским режимом терактов с использованием дронов в столичном регионе.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    21 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    Госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы

    Politico: Долги США толкают Европу к финансовому кризису

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный долг США, перевалив за отметку 40 трлн долларов, разгоняет доходность облигаций по всему миру и бьёт по бюджетам европейских стран, отмечает Politico.

    Госдолг США превысил 40 трлн долларов, что уже привело к росту доходности американских 30-летних облигаций до максимума за 19 лет, пишет Politico.

    Доходность немецких десятилетних бондов, которые задают тон для остальной Европы, поднялась до уровня 2011 года – европейским правительствам приходится конкурировать с Вашингтоном за мировой пул сбережений, и конкуренция усилилась из-за того, что американские техногиганты заняли сотни миллиардов долларов на развитие искусственного интеллекта.

    По оценке INSEE, расходы Франции на обслуживание долга вырастут более чем в четыре раза за десятилетие – с 30 млрд евро в 2020 году до 124 млрд евро в 2030 году.

    Лидер французских правых Марин Ле Пен назвала рост доходности облигаций «неумолимой расплатой за десять лет макронизма». «Пришло время расчистить авгиевы конюшни, в которые превратились государственные финансы!» – заявила она в соцсетях.

    Экс-министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ответ напомнил, что партия Ле Пен всегда мешала правительству Эмманюэля Макрона сокращать бюджетный дефицит, в частности вынудив отказаться от пенсионной реформы в 2025 году. Совокупный долг госсектора еврозоны вырос с 66% ВВП в 2007 году до почти 88% в прошлом году, и Европейская комиссия ожидает дальнейшего роста на фоне войн в Иране и на Украине.

    Европейский центробанк уже один раз поднял ставку в этом году из-за роста цен на нефть и газ, вызванного войной США и Израиля против Ирана, и, по прогнозу главного экономиста Schroders Дэвида Риса, до конца года повысит её ещё дважды по 0,25 процентного пункта.

    На фоне этого экс-главный экономист МВФ Оливье Бланшар предупредил: «Учитывая наш долг и наш дефицит, мы, вероятно, уже вошли в зону опасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совокупный государственный долг США превысил отметку в 40 трлн долларов, что создает риск удорожания кредитов.

    Ранее Франция сместила Италию с позиции главного должника еврозоны на фоне затяжного политического кризиса.

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    20 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»

    Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»

    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»
    @ Скриншот с видео «Маша и Медведь»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о санкциях, один из которых касается «пропагандистского контента для детей», так она называет российский мультсериал «Маша и Медведь».

    «Санкции применены и против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала «Маша и Медведь», который распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины», – сказано в документе, представленном на сайте Офиса Зеленского.

    Там добавили, что теперь под санкциями находится студия «Анимаккорд», которая является автором мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, соавтор сериала и владелец прав на этот мультфильм.

    Также в документе перечислены украинские санкции против предприятий российского ВПК и цветной металлургии, российских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий российского мультфильма «Маша и Медведь». В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь». Французский политик Филиппо высмеял призывы запретить «Машу и Медведя» в Британии.

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    21 августа 2026, 03:10 • Новости дня
    Власти Японии пообещали ответ на визит Путина на Итуруп
    Власти Японии пообещали ответ на визит Путина на Итуруп
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Токио рассматривает возможные ответные шаги в отношении Москвы после визита российского президента Владимира Путина на курильский остров Итуруп, о чем заявил генсек кабинета министров Японии Минору Кихара.

    Японское правительство изучает варианты реагирования на поездку Владимира Путина на Курильские острова. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул серьезность намерений Токио.

    «В настоящее время внутри правительства тщательно рассматриваются дальнейшие меры», – приводит РИА «Новости» заявление Кихары.

    Он также напомнил, что позицию Токио ранее озвучили премьер-министр Санаэ Такаити и глава МИД Тосимицу Мотэги, а посол в Москве Акира Муто довел ее до российской стороны.

    Российский лидер посетил Итуруп 13 августа, а в ответ на протесты Токио министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что японская сторона перешла границы приличий, пытаясь диктовать российскому лидеру маршруты поездок по своей стране.

    Кихара отметил, что в Токио знают об этом заявлении, но воздержатся от оценок высказывания. Япония продолжает претендовать на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, суверенитет над которыми перешел к СССР по итогам Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония отреагировала на планы присвоить имя Зорге острову Курильской гряды. МИД Японии выразил протест из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп. Мария Захарова назвала реакцию японского премьер-министра абсолютно неприемлемой.

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    21 августа 2026, 12:39 • Новости дня
    Буданов оказался фигурантом коррупционного дела «Форрест Гамп» на Украине
    Буданов оказался фигурантом коррупционного дела «Форрест Гамп» на Украине
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) фигурирует в уголовном деле об отмывании денег «Форрест Гамп» своей бывшей заместительницы Ирины Мудрой, связанном с деятельностью преступной организации.

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) оказался вовлечен в расследование дела своей бывшей заместительницы Ирины Мудрой, передает РИА «Новости».

    Мудрая была уволена после того, как антикоррупционные органы заподозрили ее в причастности к преступной группе чиновников.

    «По данным «Украинской правды», в тексте подозрения Мудрой есть упоминания о Буданове», – говорится в публикации украинского издания. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины ранее заявила о проведении спецоперации против группировки, действовавшей при участии депутатов Рады и сотрудников офиса Зеленского.

    По версии следствия, к схеме отмывания средств также было привлечено руководство украинского «Сенс банка».

    Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров участников преступной группировки «Форрест Гамп» с участием Ирины Мудрой.

    На этих аудиозаписях чиновница тайно обсуждала способы внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

    Позже правоохранительные органы задержали уволенную с должности госслужащую.

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    20 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Умер основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович

    Умер основатель блога «Лепра» Йован Савович

    Tекст: Катерина Туманова

    Сербский веб-дизайнер и основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович умер в 43 года.

    О смерти 43-летнего веб-дизайнера Йована Савовича сообщили на сайте «Лепры», передают «Вести».

    «Наши сердца навсегда будут биться в унисон. Память о нем навсегда останется с нами», – написал один из пользователей ресурса.

    По данным знакомых Савовича, он давно болел, передает РБК. При этом причиной смерти в некоторых источниках называется сердечный приступ.

    Йован Савович родился 3 октября 1982 года в Сараево. В 1992 году из-за начала военных действий в Югославии его семья переехала в Москву.

    В 2001 году он запустил проект dirty.ru, который стал одним из первых коллективных блогов в российском сегменте интернета. Позднее Савович создал популярный ресурс «Лепрозорий».

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    21 августа 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море

    Эксперт Рожин: Киев мог устроить провокацию с дроном у румынской платформы Neptun Deep

    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
    @ Inquam Photos/George Calin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Так он прокомментировал обвинения Румынии, которая связывает появление дрона у газовой платформы Neptun Deep в Черном море с действиями России. По его оценкам, есть две версии инцидента – случайный дрейф и умышленная провокация.

    «В территориальных и исключительных экономических зонах Румынии, Болгарии, Турции неоднократно обнаруживали мины, сорванные с позиций, потерявшие управление безэкипажные катера (БЭК) и упавшие дроны самолетного типа. Морские течения способствуют перемещению таких объектов», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    По его мнению, есть минимум две вероятные версии появления морского дрона вблизи газового проекта Neptun Deep. Первая – аппарат потерял управление и дрейфовал в Черном море. «Возможно, у БЭКа были иные задачи, но он потерял управление из-за технической неисправности или вследствие воздействия на него средств РЭБ. В результате аппарат оказался у исключительной экономической зоны Румынии», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, судить о принадлежности морского дрона сложно, поскольку нет информации о его модели. Но Бухарест уже поспешил обвинить в произошедшем Россию. «Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва. Даже если потом Киев признает, что вблизи платформы Neptun Deep оказался их БЭК, нас найдут, в чем упрекнуть. Поэтому на возмущение румын если и обращать внимание, то минимально», – уточнил Рожин.

    Вторая версия появления дрона – умышленная провокация Украины, продолжил собеседник. «Украинскую сторону неоднократно уличали в подобных действиях. Например, противник запускал подобранные «Герберы» по территории Польши. Поэтому отправить аппарат к Neptun Deep – рабочий вариант», – предположил спикер. По его мнению, Киев мог пойти на такой шаг, чтобы создать видимость угрозы и за счет этого получить больше денег и ресурсов на продолжение боевых действий.

    В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы по добыче природного газа Neptun Deep.

    «На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

    Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсетях, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о якобы нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Отметим, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

    После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

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    21 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине

    Небензя: Будущий генсек ООН должен быть вовлечен в тему Украины

    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется увидеть на посту следующего генерального секретаря ООН человека, вовлеченного в тему украинского конфликта, способного проявить смелость и активнее включится в мирное урегулирование ситуации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Небензя привел в пример Кофи Аннана, который, по его словам, был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование.

    «Именно этого мы ждем от нового генерального секретаря», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя в июле назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче. Тогда же он заявил, что Россия будет ожидать объективности от нового генсека ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.

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    21 августа 2026, 03:38 • Новости дня
    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили об оплате цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Онлайн-площадки Wildberries и Ozon сообщили о запуске оплаты цифровыми рублями с сентября.

    «Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов», - приводит РИА «Новости» сообщение компании.

    В Wildberries добавили, что действуют строго по нормативным актам Центробанка.

    Пользователи смогут открывать цифровые кошельки в мобильных приложениях маркетплейсов. На главных страницах сервисов появится специальная кнопка с логотипом цифрового рубля для совершения покупок в интернете.

    Законодательство обязывает крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 млн рублей начать прием цифровых рублей с сентября. В дальнейшем это требование распространится и на представителей малого бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

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    21 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН призналась в любви к России

    Кандидат на пост генсека ООН Баки призналась в любви к России

    Кандидат на пост генсека ООН призналась в любви к России
    @ UN Photo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в генсеки ООН Ивонн Баки выразила глубокую симпатию к российской культуре и призналась в любви к России.

    Баки высоко оценила культурное наследие России. По ее словам, Россию она знает и любит, передает РИА «Новости».

    «Еще одно место, которое, как мне кажется, я много раз посещала, которое я знаю и люблю, – это Россия. У вас потрясающая культура», – сказала Баки.

    Дипломат добавила, что три года изучала русский язык. Несмотря на это, на вопрос российского представителя кандидат предпочла ответить по-английски.

    Ивонн Баки 75 лет, она родилась в Эквадоре в семье иммигрантов из Ливана. Ранее она работала послом в Вашингтоне и Париже, занимала пост министра промышленности, а в 2002 году баллотировалась в президенты. Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года.

    Накануне Ивонн Баки предложила рассмотреть вариант с неприсоединением Украины к НАТО.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости непредвзятого подхода нового генсека к украинскому кризису.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал действующего главу организации Антониу Гутерреша за ангажированную позицию.

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    21 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    На Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3

    Tекст: Катерина Туманова

    В селе Зональное на Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3 после того, как загорелся двигатель воздушного судна, сообщили в Max-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

    «Из-за технической неисправности произошло возгорание двигателя воздушного судна. К месту происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что на месте работают 12 человек и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

    В ведомстве добавили, что на борту самолета находились семь человек.

    «На борту находились семь человек. Все они успели эвакуироваться. <…> Самолет Ан-3 принадлежит авиалесоохране», – рассказали там ТАСС.

    Позже Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частный самолет совершил аварийную посадку на озере Ильмень. Легкомоторный самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области. Пилот рассказал, как проходило  спасение экипажа самолета Cessna.


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    21 августа 2026, 09:22 • Новости дня
    ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае
    ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае
    @ Sergii Kharchenko/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ночь на 21 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов поразили склады с вооружением в порту Рени в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на 21 августа ударными БПЛА, указало ведомство в Max.

    Были поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом.

    В середине августа российские военные атаковали два сухогруза с оружием для украинской армии в портах Одессы и Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России ликвидировали склад с вооружением в порту Южный.

    До этого ударные дроны поразили пункт управления украинского флота в порту Рени.

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    21 августа 2026, 11:22 • Новости дня
    Цены на европейский газ взлетели до максимума с марта

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе утренних торгов стоимость газа на европейском рынке выросла на 1,5%, впервые с 19 марта преодолев отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыла торги на отметке 786,3 доллара за тысячу кубометров, снизившись на 0,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    К 9.10 мск показатель почти не изменился и составлял 786,1 доллара.

    Однако уже к 11.07 мск ситуация изменилась: котировки выросли на 1,5% и превысили 800 долларов, достигнув 800,4 доллара за тысячу кубометров. Такой уровень цен на европейском рынке газа фиксируется впервые с 19 марта текущего года.

    Динамика торгов рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, которая составляла 788,6 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на газ в Европе подешевели до 786 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки приблизились к отметке в 785 долларов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    В начале августа стоимость топлива, напротив, опустилась ниже 700 долларов, снизившись на 4%.

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    21 августа 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

    Политолог Ткаченко предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом

    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Заукраинцы» планируют провокации против россиян за границей при голосовании на выборах в Госдуму. От них можно ждать попыток рукоприкладства, а от местной полиции – симпатий провокаторам. Российским дипломатам предстоит тяжелая работа по купированию угроз, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в МИД России назвали страны, вызывающие опасения в период парламентской кампании.

    «Российские посольства и консульства, где будет проходить голосование по выборам в Госдуму, являются экстерриториальными для других государств. Объекты защищены физически и юридически от проникновения несанкционированных посетителей, в том числе – «заукраинцев». Поэтому местом их нападок на российских избирателей станет прилегающая к диппредставительствам территория», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, наиболее распространенными провокациями могут отказаться словесные выпады в адрес россиян. «По моему 20-летнему опыту работы международным наблюдателем могу сказать, что даже самым современным участкам для голосования крайне сложно принять более трех тысяч человек. Скорее всего, у посольств и консульств будут образовываться очереди. Именно их и попытаются провоцировать на ответную реакцию «заукраинцы», – спрогнозировал собеседник.

    «Обычно все начинается с оскорблений, размахивания украинскими флагами и топтания изображений российских государственных символов, портретов первых лиц страны. Судя по всему, полиция в Польше, Чехии, Литве будет симпатизировать провокаторам. Поэтому пресекать нарушение порядка она примется только при физических столкновениях, и то – не слишком участливо», – продолжил спикер.

    При этом, заметил политолог, в обязанность правоохранительных органов стран аккредитации российских посольств входит обеспечение безопасности прилегающей территории. «Таким образом, до и после выборов российские дипломаты будут иметь право направлять в министерства иностранных дел ноты, касающиеся охраны выборов. Очевидно, эту работу им предстоит активизировать перед голосованием», – подчеркнул аналитик.

    Впрочем, уточнил он, нельзя исключать и совершенно вопиющих инцидентов, вроде июльской атаки дронов на российское посольство в Швеции. Тогда один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской, второй упал в непосредственной близости от здания. Причем к БПЛА была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства.

    «Чтобы избежать любого вида атак российским дипломатам было бы уместно не только сигнализировать МИД о потенциальной агрессии, но и выступать с соответствующими заявлениями в местных СМИ. Послы и консулы должны доносить до активистов и политических сил, что препятствование формированию представительной власти будет расцениваться Москвой как недружественный шаг», – детализировал Ткаченко.

    Кроме того, добавил он, всем сотрудникам российских диппредставительств необходимо способствовать максимальной оптимизации работы избирательных участков. «Это касается количества кабин и бюллетеней, сверки личных данных избирателей, работы с цифровыми базами и прочих факторов», – перечислил собеседник.

    Эксперт также заметил, что любые провокации, произошедшие в Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии, в очередной раз докажут антироссийский вектор их политики. Ситуация наверняка найдет отражение в том числе в «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Государства, допустившие нападение на российских избирателей, ухудшат свои позиции.

    «Для ряда стран, например, Польши, противостояние России является цивилизационным выбором. Прибалтика ведет антироссийскую политику в рамках ситуативной реакции на снижение своей значимости в мировой политике и экономике. Финляндия также пытается строить на похожих основаниях свою национальную идентичность», – напомнил политолог.

    Впрочем, заметил аналитик, на стороне России может сыграть страх, который растет в среде «заукраинцев» в Европе. «Положение сторонников политики Киева довольно быстро ухудшается. Любой привод в правоохранительные органы может сулить им высылку на родину. Изменение отношения европейцев к украинским активистам дает надежду на то, что нынешние выборы пройдут легче, чем президентская кампания 2024 года», – резюмировал Ткаченко.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили обеспокоенность в связи с подготовкой и проведением выборов в Госдуму в нескольких зарубежных странах. Речь идет о Прибалтике, Польше, Нидерландах и Чехии. Как отметил посол по особым поручениям МИД Максим Райдер, в этих государствах существует высокий уровень антироссийских настроений среди политических элит.

    Примечательно, что упомянутые страны входят в пятерку лидеров июльского выпуска рейтинга недружественных правительств, который выпускает газета ВЗГЛЯД. Так, Польша занимает первое место, Нидерланды – второе, Латвия – третье, Литва – четвертое, а Чехия и Эстония разделяют пятую позицию.

    «Там самое раздолье для «заукраинцев», – сказал Райдер в интервью РИА «Новости». Он не исключил провокаций в день голосования на зарубежных участках. «Прогнозируем традиционные шабаши украинских «активистов» и поддерживающих их местных «общественников» у стен наших диппредставительств», – добавил дипломат.

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в три дня – с 18 по 20 сентября 2026 года. Для россиян, находящихся за границей, откроют 312 избирательных участков в 152 странах мира. МИД России призвал проживающих за рубежом граждан проявлять бдительность и не поддаваться на провокации в преддверии выборов.

    «Остается высокая вероятность того, что усилия наших недругов, мягко говоря, будут направлены на проведение экстремистских и протестных акций по дискредитации России, ее руководства, по дискредитации и попытке маргинализации избирательных процессов в нашей стране», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В понедельник председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал о выявленных фактах иностранного вмешательства в предстоящие выборы. По его словам, у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов.

    «Цель данных манипуляций – на основании заведомо ангажированных результатов «социологических» опросов избирателей у заграничных избирательных участков заявить в западных СМИ о фальсификациях на российских выборах еще до их окончания», – заявил депутат. Он не исключил и других провокаций на зарубежных избирательных участках.

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