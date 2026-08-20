Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946 – 1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.0 комментариев
Румынский F-16 уничтожил морской дрон у газовой платформы в Черном море
Румынские военные сбили морской беспилотник у месторождения газа в Черном море
Румынская военная авиация ликвидировала надводный аппарат, угрожавший безопасности буровой вышки и жизни рабочих на шельфовом месторождении в Черном море.
Исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ подтвердил инцидент, передает РИА «Новости».
«Румынская армия уничтожила морской дрон с помощью истребителя F-16 в районе платформы Neptun Deep в Черном море. Дрон был обнаружен в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа на платформе Neptun Deep в 128 километрах к востоку от Констанцы», – сообщил политик в соцсети.
По информации главы ведомства, командный пункт оперативно проанализировал ситуацию. Было принято решение ликвидировать угрозу для защиты персонала и обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры. Для перехвата цели в воздух подняли два боевых самолета.
Ранее румынское оборонное ведомство сообщало о взрыве морского беспилотника возле порта Констанца. Власти уточнили, что изначально зафиксировали пять украинских аппаратов. Один из них сдетонировал в водах Украины, а остальные достигли румынской территории.
В конце марта 2025 года государственная компания Romgaz и OMV Petrom начали бурение первой скважины на черноморском шельфе. Работы ведутся для разработки месторождений Pelican Sud и Domino, расположенных в 160 километрах от побережья. Первые поставки природного газа ожидаются в 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле румынские военные уничтожили пять морских беспилотников в акватории Черного моря.
Ранее Бухарест потребовал от Киева внедрить систему автоматического подрыва сбившихся с курса аппаратов.
В конце того же месяца истребитель ВВС Румынии F-16 сбил очередной дрон-нарушитель.