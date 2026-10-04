Из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ

Tекст: Игорь Иножарский

Занятия будут приостановлены в 400–500 школах, поскольку условия безопасности «не были выполнены», пишет The Guardian.

«Есть активисты – в частности, из числа крайне левых, – которые проникли в студенческое движение старшеклассников, перехватили его у самих студентов и прибегли к крайнему насилию», – заявил Жеффре.

Министр отметил, что 24 школы были сожжены или разграблены, а 78 сотрудников сферы образования получили ранения. По его словам, пострадавшие сотрудники подверглись преднамеренному нападению.

На прошлой неделе тысячи подростков устроили массовые демонстрации, протестуя против недофинансирования системы образования. Столкновения с полицией привели к травмам сотен людей и более чем 5 тыс. арестов, в основном несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье протестующие во Франции подожгли и разгромили 24 учебных заведения. В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников. В тот же день МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков.