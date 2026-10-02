МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.