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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 17:33 • Новости дня

    МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белоруссия призвала власти Франции незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, которых задержали в ходе массовых протестов старшеклассников, а также расследовать факты применения силы.

    Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

    В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

    Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

    В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

    В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.

    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    1 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск

    Минтранс: ВСМ Москва – Минск построят после запуска трассы до Петербурга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском начнется после завершения работ над аналогичной трассой до Петербурга, сообщили в Минтрансе.

    Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск. Документ подписали глава Минтранса Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович, сообщает Минтранс России.

    «Меморандум фиксирует переход проекта в практическую фазу – проектирования и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали… Приступить к строительству планируют после ввода первой в России ВСМ Москва – Петербург», – говорится в сообщении ведомства. Первая российская высокоскоростная магистраль до Петербурга будет полностью запущена в 2028 году.

    Протяженность новой трассы до Минска составит около 700 км, а время в пути сократится до трех часов. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, ожидаемый пассажиропоток достигнет 5,8 млн человек в год. По словам Никитина, проект станет мощным стимулом для роста деловой активности и улучшит транспортную доступность между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин летом рассказал о планах прокладки высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска.

    Ранее Минтранс запланировал разворот полномасштабных строительных работ на первой трассе до Петербурга на 2026 год.

    Позже стало известно, что серийные поставки отечественных поездов для новых магистралей начнутся в 2028 году.

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    1 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    На фоне протестов школьников во Франции задержаны почти 2 тыс. человек

    Figaro: На фоне протестов школьников во Франции задержаны почти 2 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Франции полиция задержала около 1,8 тыс. участников протестов старшеклассников, причем большинство из них оказались несовершеннолетними, пишет Figaro.

    Полиция Франции задержала почти 1,8 тыс. человек в связи с массовыми протестами старшеклассников, передает РИА «Новости». По данным французской газеты Figaro, большинство оказавшихся в участках не достигли совершеннолетия.

    «К вечеру четверга по всей стране насчитывалось 1793 задержанных, 90% из которых составляли несовершеннолетние», – говорится в публикации.

    В материале уточняется, что ситуация с протестами заметно обострилась. Около трети задержаний связаны с нападениями на представителей власти, еще треть – с незаконными собраниями, а остальные случаи касаются повреждения имущества.

    Только в столичном регионе правоохранители зафиксировали 130 случаев задержания, при этом 42 дела несовершеннолетних уже переданы в суд.

    Прокуратура отмечает, что число протестующих и задержанных в последние дни продолжает расти, из-за чего судьи по делам несовершеннолетних будут работать все выходные.

    Старшеклассники во Франции уже несколько дней выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в образовательной сфере. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские старшеклассники заблокировали входы в учебные заведения из-за нехватки преподавателей.

    За неделю протесты учащихся охватили более 350 школ по всей стране. Массовые волнения школьников перекинулись на соседнюю Бельгию.

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    1 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Мишустин приехал на выставку «Иннопром» в Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск для участия в международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь».

    Председатель правительства России прибыл в Минск с двухдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». В рамках мероприятия он планирует осмотреть экспозицию и выступить на пленарном заседании.

    В августе на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Москве Мишустин отмечал, что на полях форума стороны собираются заключить новые договоры и контракты.

    Международная выставка проходит в белорусской столице с 30 сентября по 2 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Белоруссию с двухдневным визитом. В Минске премьер-министры двух стран провели встречу в формате тет-а-тет.

    На заседании союзного Совмина глава российского кабмина анонсировал расширение кооперации в сфере высоких технологий.

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    2 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    В Москве открыли станцию международного сообщения с Минском

    Собянин и Белозеров открыли платформу международного сообщения Москва – Минск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД Мария Захарова и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на городском вокзале Москва-Сити.

    В ходе церемонии открытия мэр столицы наградил Белозерова почетным званием «Почетный транспортник города Москвы», передает ТАСС.

    Собянин назвал Москва-Сити крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны, отметив, что подобных узлов практически нет и в Европе. По его словам, через вокзал проходят три линии метро, два железнодорожных пути, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо.

    Мэр подчеркнул, что с началом остановки поездов «Москва – Минск» вокзал приобретает статус международного, что станет хорошим знаком дружбы с городом-побратимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск. В инфоцентре ВСМ спрогнозировали, что пассажиропоток на этой магистрали составит до 5,8 млн пассажиров в год.

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    2 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Лукашенко призвал Армению подумать о рынках сбыта коньяка

    Лукашенко усомнился в способности Армении продавать коньяк в Евросоюзе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению перед вступлением в Евросоюз оценить, сможет ли она продавать там свою продукцию.

    «Если ты решил идти в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он отметил, что Армении следует убедиться, купит ли Франция ее коньяк, учитывая, что в Европе есть своя продукция. Белорусский лидер подчеркнул, что не стоит спешить в этом вопросе.

    Заявление прозвучало на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Ранее МИД назвал интерес Евросоюза к Армении показным.

    В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил Лукашенко на вопрос, кому нужна Армения.

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    2 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы

    Лукашенко: Планы развития российской экономики на ближайшие годы потрясающие

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным планы развития российской экономики на ближайшие годы и назвал их потрясающими.

    Белорусский лидер пояснил, что немного опоздал на встречу с главами правительственных делегаций стран ЕАЭС в Минске из-за разговора с Мишустиным, в ходе которого российский премьер кратко изложил экономические и финансовые планы России на ближайшие три года, передает РИА «Новости».

    По словам Лукашенко, успех реализации этих планов положительно скажется не только на Белоруссии, но и на всем постсоветском пространстве. Он пожелал Мишустину успехов в их воплощении, подчеркнув, что экономика является главным аспектом жизни людей.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств государств Евразийского экономического союза, в том числе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    В пятницу Михаил Мишустин и премьеры стран ЕАЭС сделали общее фото в преддверии межправсовета.

    В четверг главы правительств России и Белоруссии начали встречу в Минске.

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    2 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, за что Путин похвалил белорусов

    Лукашенко: Путин похвалил Белоруссию за сохранение советского наследия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение в республике советского экономического наследия.

    «Мы все это сохранили… Президент Путин однажды мне сказал: «Вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза», – заявил Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске, передает РИА «Новости».

    По его словам, основа белорусской экономики сформировалась в советские времена. Лукашенко отметил, что машиностроение, активно развивающееся в Белоруссии, также является наследием советских времен.

    Развивая советское наследие, Белоруссия сегодня многое умеет и производит необходимое для страны. В оборонной промышленности Минск закупает российское вооружение, но многое белорусский ВПК делает сам с учетом опыта украинского конфликта, добавил он.

    Президент также подчеркнул, что Минск учитывает сформированный в Советском Союзе общий рынок и привержен постсоветскому рынку. Кроме того, Лукашенко заявил, что у Белоруссии самая глобальная интеграция с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы.

    Он согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе.

    Белорусский лидер встретился в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС.

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    2 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Французские студенты призвали профсоюзы поддержать протесты

    Французские студенты призвали профсоюзы и политиков поддержать протесты

    Tекст: Мария Иванова

    Студенты и старшеклассники Франции призвали профсоюзы и политические организации присоединиться к акциям протеста против проблем в образовательной сфере, которые запланированы на 6 октября.

    С призывом к организациям, разделяющим недовольство молодежи, выступила представитель Федерации студенческих профсоюзов Сабрина Карбаш, передает РИА «Новости».

    Протесты во Франции продолжаются уже несколько дней. Их участники недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей.

    Некоторые акции сопровождаются беспорядками. По оценке французского правительства, эти протесты уже переросли в уличные беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.

    Массовые акции французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

    Французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей.

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    2 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Полиция Страсбурга применила слезоточивый газ против школьников и студентов

    Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции студентов

    Tекст: Мария Иванова

    В Страсбурге сотрудники полиции применили слезоточивый газ против старшеклассников и студентов, участвующих в манифестации у университетского кампуса.

    Причиной использования спецсредств стал запуск пиротехники в сторону правоохранителей со стороны участников протеста, среди которых находились несовершеннолетние, сообщает BFMTV.

    Протесты старшеклассников, недовольных перегруженным расписанием и нехваткой преподавателей, начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и охватили всю страну, отмечает ТАСС.

    В ряде городов мирные акции переросли в столкновения с полицией, что побудило министра национального образования Эдуара Жеффре перевести часть учебных заведений на дистанционное обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские студенты призвали профсоюзы поддержать протесты.

    В четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек. В тот же день массовые акции старшеклассников из Франции перекинулись на Бельгию.

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    2 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Лукашенко встретился в Минске с Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств государств Евразийского экономического союза, в том числе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    Встреча состоялась в Минске. В ней приняли участие главы правительств стран – участниц ЕАЭС, пишет РИА «Новости».

    Среди присутствующих были премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов, Киргизии Адылбек Касымалиев, Белоруссии Александр Турчин, глава кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак, председатель Коллегии Евразийской комиссии Бакытжан Сагинтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян участвовал в минских мероприятиях по видеосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Михаил Мишустин и премьеры стран ЕАЭС сделали общее фото в преддверии межправсовета.

    В четверг главы правительств России и Белоруссии начали встречу в Минске.

    Тогда они открыли заседание союзного Совмина.

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    2 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Лукашенко согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил согласие с заявлением президента России Владимира Путина, сделанным на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», о том, что мир сейчас находится на историческом изломе.

    Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, заявил, что согласен с Путиным в оценке происходящего в мире, передает ТАСС.

    «Президент России абсолютно вчера был прав, что мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся, и насколько серьезен этот излом в истории развития мировой цивилизации», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда следовал в одном направлении и никогда не менял свою политику, отдавая приоритет объединению на постсоветском пространстве. Об этом он сообщил на встрече с руководителями правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Белорусский лидер обратил внимание на давнюю и твердую приверженность республики выбранному курсу. Политик также добавил, что за долгое время пребывания на посту президента он окончательно убедился в отсутствии интереса к странам объединения со стороны других государств. По его словам, участники постсоветской интеграции никому нигде больше не нужны.

    1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что «мир подошел к решающему, поворотному моменту развития».

    В пятницу глава республики встретился в Минске с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и премьерами других государств ЕАЭС. В четверг руководители российского и белорусского кабминов начали двусторонние переговоры.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Школьники устроили хаос по всей Франции

    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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