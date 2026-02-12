  • Новость часаПожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглаве Минобороны Иванову
    Тарасова: Организаторы изуродовали выступление Гуменника на Олимпиаде
    Путин поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка
    Пентагон велел второму авианосцу быть готовым к развертыванию на Ближнем Востоке
    Times: Украина хочет привлечь к выборам иностранные разведслужбы
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны
    Действия США против Гренландии предложили включить в учебники истории
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    12 комментариев
    12 февраля 2026, 05:14 • Новости дня

    Макрон заявил о необратимом конце эпохи дешевой энергии из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства навсегда утратили доступ к бюджетным российским энергоресурсам, возврат к прежней экономической модели невозможен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Ситуация на рынке изменилась безвозвратно, сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    «Эпоха дешевой российской энергии прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», – добавил политик.

    Макрон также указал на завершение времени, когда Китай выступал ключевым экспортным рынком для государств Евросоюза. По его словам, Германия впервые зафиксировала дефицит торгового баланса с КНР. Это событие наглядно демонстрирует глобальные сдвиги в экономике региона.

    Также он указал на давление Вашингтона через введение торговых пошлин.

    Ранее Макрон заявлял, что ЕС поменяла зависимость от России на зависимость от США в энергетической сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новые европейские ограничения могут усилить позиции российского СПГ на мировом рынке.

    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    Комментарии (21)
    11 февраля 2026, 10:12 • Новости дня
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    Politico сообщила о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США, пишет газета Politico.

    Стремление Европы к большей самостоятельности вновь обнажило старые разногласия внутри Евросоюза, пишет Politico.

    Накануне неформального саммита ЕС, который должен дать политические ориентиры для Еврокомиссии, лидеры блока сталкиваются с серьезными разногласиями в вопросах обороны, экономики и снижения зависимости от США. Хотя на встрече не ожидается юридически обязывающих решений, она определит направления для дальнейших инициатив.

    Глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил: «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины». Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что Европе нужно сплотиться и действовать сообща, а не жаловаться: только так, по его словам, ЕС сможет занять действительно сильную позицию.

    Разногласия особенно заметны между Францией и Германией: Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, Макрон пригрозил приостановить совместную с Германией программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя. Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил, что подобные инициативы отвлекают от реальных проблем, таких как низкая производительность.

    Другие страны, включая Италию и страны Балтии, также заняли отличающиеся позиции. Германия и Италия выступают против французских инициатив и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Германия и Италия предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала, которую поддерживал экс-глава ЕЦБ Марио Драги, но которая годами блокируется из-за опасений Берлина и Рима за свои региональные банки.

    На фоне угроз со стороны администрации Дональда Трампа дискуссии о независимости ЕС обострились. В январе после саммита, когда Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости самостоятельности Европы, дипломаты называли этот момент переломным. Однако многие страны не готовы идти на обострение отношений с Вашингтоном, опасаясь за свои компании. Сам Макрон отметил, что кажущееся облегчение от завершения кризиса с Гренландией – иллюзорно, а угрозы со стороны США сохраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая национальная стратегия обороны США обязала европейские страны самостоятельно решать вопросы, связанные с поддержкой Украины.

    Источник сообщил, что США и ЕС разработали план по обеспечению процветания Украины на сумму 800 млрд долларов.

    Европейские страны оказались без прямого руководства со стороны США.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

    Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

    Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

    Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (12)
    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    Комментарии (37)
    11 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»

    Лавров: Европейцы пытаются отравить «дух Анкориджа»

    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны пытаются подорвать атмосферу российско-американских договоренностей, достигнутых в Анкоридже, однако эти попытки обречены на провал, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

    Министр подчеркнул, что разговоры о разрушении так называемого духа Анкориджа стали особенно популярны в последнее время, передает ТАСС. По словам Лаврова, «дух разрушить нельзя», его можно лишь ослабить или попытаться «отравить вредными химическими газами», что, по его оценке, и пытается делать Европа.

    Тем не менее глава МИД уверен, что европейским странам не удастся добиться своей цели.

    Ранее Лавров заявил, что США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже.

    Комментарии (7)
    11 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    США придерживаются доктрины Донро, запрещая России, Китаю и Ирану участвовать в нефтяном секторе Венесуэлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании в Госдуме.

    По его словам, американская доктрина Донро является обновленной версией доктрины Монро и подразумевает, что в Западном полушарии Вашингтон предпочитает не допускать других игроков, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что запрет был оформлен прямым решением министра финансов США, который запретил России, Китаю и Ирану любые операции, связанные с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Он также отметил, что после событий вокруг Венесуэлы США начали снимать барьеры для работы венесуэльской нефтяной отрасли, однако ограничения для иностранных игроков остались.

    Ранее Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы.

    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 10:55 • Новости дня
    «Газпром нефть» открыла крупнейшее за 30 лет месторождение на Ямале

    Tекст: Вера Басилая

    В арктической зоне Ямало-Ненецкого округа найдено новое месторождение с запасами 55 млн тонн нефти, его назвали в честь геолога Алексея Конторовича, сообщила компания «Газпром нефть».

    «Газпром нефть» сообщила об открытии крупнейшего за последние 30 лет нефтяного месторождения на Ямале с запасами 55 млн тонн нефти. Месторождение было обнаружено в пределах Южно-Новопортовского и Салетинского участков Ямальского района ЯНАО. При бурении поисково-оценочной скважины на глубине 2,7 километра были получены промышленные притоки малосернистой и низковязкой нефти, газа и конденсата, передает РИА «Новости».

    Месторождение названо в честь российского геолога Алексея Конторовича, одного из основателей отечественной школы геологии нефти и газа. До открытия компания в течение трех лет исследовала участки с помощью 2D- и 3D-сейсморазведки, а также создала геологические и гидродинамические модели недр. Бурение сопровождалось дистанционно из центра управления в Тюмени.

    Новое месторождение войдет в состав нефтегазового кластера «Газпром нефти» на юге Ямала, который включает Южно-Новопортовский, Суровый и Салетинский участки. В ближайшее время планируется доразведка, после которой будет сформирована программа разработки новых залежей.

    Глава компании Александр Дюков отметил: «Это открытие, крупнейшее для Ямала за последние 30 лет, подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена». Он добавил, что возможности для поиска новых крупных месторождений сохраняются и в Арктике, и в Восточной Сибири.

    Руководитель проекта департамента консалтинга в нефтегазовой отрасли Аналитического центра ТЭК Кирилл Шашкин заявил, что доля низкосернистой нефти в России составляет около 32%. Значительная часть таких сортов добывается в Западной и Восточной Сибири. Особенно выделяются ХМАО, ЯНАО, Красноярский край и Якутия, где ведется активная добыча низкосернистой нефти.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Европарламент утвердил выдачу кредита Украине на 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Европарламента поддержали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.

    На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутаты проголосовали за выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. За предложение проголосовали 458 парламентариев, 140 высказались против, а 44 воздержались, передает INTERFAX.RU. Решение стало завершающим этапом одобрения финансовой поддержки.

    В материалах к заседанию напомнили, что 23 октября 2025 года 26 стран ЕС поручили Еврокомиссии срочно подготовить предложение по поддержке Украины. Еврокомиссия предложила несколько вариантов финансирования, после чего Европейский совет согласился предоставить Киеву кредит на условиях займа на рынке капиталов под гарантию бюджета Евросоюза.

    В тексте решения отмечается, что кредит должен быть возмещен за счет репараций, которые планируется получить от России. Две трети суммы или 60 млрд евро планируется направить на оборонные нужды Украины.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на объявление западными странами о новых пакетах помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экстренное голосование Европарламента по корректировке бюджета позволит Брюсселю занять средства на внешних рынках для предоставления кредита Киеву.

    При этом, страны Евросоюза выражают растущее недовольство позицией Парижа по поводу привлечения сторонних государств к выплате процентов по кредиту Киеву в 90 млрд евро.


    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова сравнила подход Макрона к контактам с Россией с игрой в наперстки

    Захарова сравнила диалог Макрона с Россией с игрой в наперстки

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Россией напоминают французскую политику XX века и игру в наперстки.

    Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к диалогу с Россией напоминает историю Франции XX века и походит на игру в наперстки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Захарова напомнила, что двойственность во внешней и внутренней политике Франции проявлялась и в 1940-е годы, когда существовали одновременно коллаборационистский режим Виши и французское Сопротивление. По ее словам, ситуация сегодня выглядит не как серьезная политическая игра, а как «какое-то наперсточничество».

    «Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», – отметила Захарова, объясняя суть ситуации.

    Она также подчеркнула, что вопрос стоит перед зрителем: «воздержится он от участия или попробует вывести наперсточника на чистую воду».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Макрону достаточно просто позвонить Владимиру Путину, если он хочет обсудить что-либо вместо подготовки шоу.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с Парижем, но пока не получила сигналов о желании начать диалог на высшем уровне.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть обращения Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров, если они проявят инициативу к диалогу.

    По его словам, все механизмы сотрудничества между Россией и Евросоюзом были прекращены по инициативе самих европейских стран после начала спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что с российской стороны новых инициатив по налаживанию отношений не ожидается.

    Министр также отметил, что европейские страны начали подавать сигналы России о возможном диалоге. В частности, Лавров процитировал президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что «мы когда-нибудь будем разговаривать с Россией, но это время еще не пришло». По словам Лаврова, подобные заявления – не что иное, как попытка политиков продемонстрировать свою позицию перед избирателями.

    Лавров выразил недоумение по поводу такого подхода европейских лидеров, отметив, что России не нужно одолжение.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

    Латвийский премьер Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 11:18 • Новости дня
    Орбан назвал план ускоренного вступления Украины в ЕС войной против Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о новом плане Евросоюза по ускоренному приему Украины, назвав его «открытым объявлением войны» против Будапешта.

    Орбан заявил, что обсуждается вступление Украины в ЕС уже в 2027 году, и подчеркнул, что этот шаг игнорирует волю венгерского народа, передает ТАСС.

    По мнению главы венгерского правительства, Евросоюз и Украина намерены любыми средствами сместить действующее руководство Венгрии. Он уверен, что сторонники вступления Украины в ЕС рассчитывают на приход к власти оппозиционной партии «Тиса», что позволило бы устранить любые венгерские вето и противодействие в вопросах европейской политики.

    Орбан подчеркнул, что партия ФИДЕС остается единственной силой, способной противостоять давлению из Брюсселя и гарантировать суверенитет страны.

    Ранее Politico сообщило, что Евросоюз активно разрабатывает план по ускоренному принятию Украины в свой состав. Инициатива получила неофициальное название «Обратное расширение» и предусматривает вступление стран в блок на начальном этапе выполнения критериев членства, а не завершающем.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС решил подбодрить Украину перспективой бесправного члена.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в список санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физлица в санкционный список по России и указал на нарушения Советом ЕС правил исполнения судебных актов, следует из решения суда по делу Майи Токаревой.

    Суд Европейского союза впервые признал незаконным повторное включение физического лица в санкционный список по России, передает РИА «Новости».

    Речь идет о деле Майи Токаревой, которую Совет ЕС несколько раз возвращал в санкционный список как лицо, связанное с крупным российским бизнесменом, несмотря на предыдущие решения суда в ее пользу.

    В решении суда отмечается: «Совет нарушил обязанность, возложенную на него статьей 266 договора о функционировании Евросоюза». Суд также в очередной раз отказал Совету ЕС в повторном внесении Токаревой в санкционный список. В документе подчеркивается, что игнорирование судебных решений наносит вред фигурантке.

    Суд указал, что Совет ЕС не выполнил свою обязанность в соответствии с решениями об отмене внесения в санкционный список, что может подорвать доверие участников процесса к соблюдению судебных актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз объявил о намерении ввести санкции против российского рэпера Тимати.

    Суд Евросоюза разрешил странам конфисковывать автомобили, ввезенные из России.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 01:18 • Новости дня
    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти

    Бессент: При урегулировании на Украине США могут снять санкции с России

    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент не исключил снижения мировых цен на энергоносители. «Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Он также добавил, что санкции США в октябре 2025 года против «Роснефти» и «Лукойла» якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    Комментарии (2)
    11 февраля 2026, 10:51 • Новости дня
    Швеция осудила призывы Франции к протекционизму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о своем скептическом отношении к предложению Франции о переходе к политике «Покупай европейское».

    Как пишет The Financial Times, по его словам, Европа не сможет добиться успеха, если будет следовать протекционистской повестке, которую продвигает Париж, несмотря на давление со стороны дешевого импорта из Китая и высоких цен на энергоносители.

    «Если основная идея заключается в том, чтобы защищать европейский бизнес, избегая торговли или партнерства с другими странами, то я очень скептически к этому отношусь», – отметил Кристерcсон в интервью изданию. Он подчеркнул, что ЕС должен конкурировать за счет качества и инноваций, а не за счет искусственной защиты рынка.

    Кристерcсон признал, что европейские компании сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны Китая и недостаточной скоростью реакции на вызовы со стороны Брюсселя. После отказа от дешевого российского газа в 2022 году из-за событий на Украине и реализации климатической повестки, сотни предприятий прекратили работу, а экономика Евросоюза подверглась новому давлению.

    Он также поддержал идею так называемого прагматичного федерализма бывшего главы ЕЦБ Марио Драги и инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о более тесном сотрудничестве между коалициями стран, если согласие всех членов блока достичь невозможно. По мнению шведского премьера, ждать полного консенсуса нецелесообразно, и создание «коалиций желающих» может быть выходом, несмотря на возможные противоречия с правилами внутреннего рынка.

    Кристерcсон добавил, что у Европы есть свои преимущества, главным из которых он назвал единый внутренний рынок и призвал укреплять именно его. По мнению премьера, европейский бизнес всё чаще выражает недовольство из-за медленного темпа реформ, но Европа способна сохранить лидирующие позиции, если будет быстрее и гибче реагировать на вызовы.

    В среду Politico сообщала, что на предстоящем саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Макрон захотел говорить с Россией.

    Комментарии (0)
