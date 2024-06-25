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    25 июня 2024, 12:02 • Экономика

    Новые европейские санкции помогут российскому СПГ

    Европа впервые нанесла санкционный удар по российскому газу

    Новые европейские санкции помогут российскому СПГ
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Евросоюз впервые решился ввести санкции против российского газа. Однако на жесткий вариант он все-таки не отважился. Под удар попал сжиженный природный газ из России. Но вместо полного запрета ЕС, наоборот, отдельно прописал, что покупать СПГ из России можно. Что же запретила Европа в новом 14-м пакете санкций?

    Страны Евросоюза утвердили новый 14-й пакет санкций против России, в том числе против СПГ и перевозки российской нефти.

    Российский газ до сих пор не попадал под европейские санкции. То есть ЕС впервые вводит секторальные ограничения в этой сфере. В Европе рассматривали жесткий вариант санкций – полный запрет СПГ из России, однако к нему европейцы оказались пока не готовы.

    Вместо этого ЕС ввел запрет по перевалке российского СПГ на территории ЕС с целью отправки его в третьи страны. Под запретом как перевалка с судна на судно, так и перевалка с судна на берег. При этом отдельным пунктом отмечается, что импорт российского СПГ в сам Евросоюз разрешен. Плюс ЕС запретил новые инвестиции, а также поставку товаров и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ».

    14-й пакет санкций также наносит удар по транспортировке российской нефти. ЕС вводит точечные санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты, установленные странами G7 и ЕС. Брюссель впервые ввел санкции против конкретных танкеров, перевозящих российскую нефть. Им запрещен доступ в порты и оказание услуг.

    «Не вводить никакие санкции против СПГ из России ЕС уже наверно не мог после долгих обсуждений. Да и вариантов для секторальных санкций у ЕС осталось немного – это российский атом и российский газ. Но в отношении СПГ был выбран более мягкий и рациональный с экономической точки зрения вариант ограничения.

    Если бы ЕС ввел запрет на импорт российского СПГ, то это привело бы к возникновению дефицита СПГ на внутреннем рынке, что спровоцировало бы рост цен. Россия является вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС. То есть Европа ударила бы по себе самой.

    Бывало, что она так и делала, и отдельные товары дорожали, но тогда было оправдание, что это бьет сильнее по России. Но в случае с СПГ эта схема не работает, так как пострадает лишь сам Евросоюз», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    От запрета ЕС на покупку российского СПГ Россия и ее бюджет не пострадают, потому что экспортной пошлины на СПГ нет, объясняет эксперт. По его словам, даже если проект «Ямал СПГ» вообще закроется, российский бюджет все равно почти ничего не потеряет, потому что проект либо освобожден от уплаты налогов на прибыль и НДПИ, либо платит льготную ставку. Для высокотехнологичного проекта предоставлены особые условия, чтобы он мог развиваться.

    Запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах для третьих стран выглядит абсурдным с политической точки зрения, считает Юшков.

    Сейчас СПГ с завода «Ямал СПГ» перевозится не обычными танкерами, а газовозами арктического класса. Таких газовозов построено всего 15 штук специально под российский проект «Новатэка», и в этом есть ограничение. В европейских портах часть СПГ из России отгружалась не для европейского потребителя, а для перевалки товара с газовоза арктического класса на обычные танкеры, которые везли товар дальше в азиатские страны. Это было выгодней с точки зрения обслуживания, так как газовозы могли быстрее вернуться обратно на Ямал за новой партией СПГ.

    Обычных танкеров ходит много, а вот газовозов ледового класса, способных доставить СПГ с Ямала, всего 15 штук.

    Теперь те объемы российского СПГ, которые раньше уходили из Европы в третьи страны, из-за санкций ЕС могут быть поглощены дополнительно самим европейским рынком. «С политической точки зрения это выглядит абсурдно. Получается, что доля российского газа в Европе может даже вырасти. Если цены при этом не упадут, а останутся хотя бы на прежнем уровне, то за экспорт СПГ из России европейцы будут платить еще больше, потому что будут покупать еще больше. Думаю, что европейцам не удастся снизить цены на газ», – говорит Юшков.

    Впрочем, на практике трейдеры российского СПГ, скорее всего, изменят схему логистики. «Если раньше для поставки СПГ в Азию переваливали его в акватории Мурманской области, в норвежской акватории и в европейских портах, например, в бельгийском хабе в Зебрюгге, то теперь все эти операции переместятся в акваторию Мурманской области «борт о борт», потому что использование перевалочного хаба запрещено американскими санкциями», – говорит Юшков. При этом теперь нельзя будет исполнять контракт российского «Новатэка» с европейцами о перевалке в бельгийском порту Зебрюгге 8 млн тонн СПГ ежегодно, добавляет он. В этом порту даже было построено специальное хранилище для СПГ.

    «Запрет на реэкспорт – мера, которая затрагивает порядка 10% экспорта «Новатэка» с «Ямал СПГ».

    При этом мера вступит в силу только через девять месяцев, что дает «Новатэку» время на подготовку. На наш взгляд, такие объемы можно частично перенаправить на спотовый европейский рынок, а также использовать альтернативные конфигурации экспорта: перевалку борт-в-борт или перевалку в Мурманской области. Полагаем, что санкции не повлияют на общий объем экспорта, хотя часть поставок в Азию может быть перенаправлена в Европу», – считает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

    Почему российский СПГ с «Ямала СПГ» вообще отправляют в Европу, в том числе для перевалки, а не прямиком в Китай, Индию и другие азиатские страны? Потому что, во-первых, цены на СПГ в Европе и Азии сильно не отличаются, а когда цены одинаковые, то выгоднее доставлять СПГ туда, где короче транспортное плечо, то есть в Европу, объясняет эксперт ФНЭБ. Во-вторых, отправка СПГ с Ямала по Севморпути в западном направлении возможна круглогодично, а в восточном направлении ограничена ледовой обстановкой. Благоприятная ледовая обстановка для отправки газа на Восток, как правило, с июня по конец октября.

    «Возможно, мы увидим такую картину: в летний сезон, когда открыта навигация по Севморпути на восток, все объемы СПГ с Ямала уходят в восточном направлении, закрывается контракт на 3 млн тонн в год с Китаем. А весь остальной год СПГ отправляется в Европу, потому что так будет экономически выгоднее», – допускает Юшков.

    Важно, что в новых санкциях ЕС прописан отдельным пунктом тот факт, что поставлять российский СПГ в Европу не запрещено. «Это поможет продавать СПГ нашим среднетоннажным заводам «Портовая СПГ» Газпрома и «Криогаз Высоцкого» «Новатэка» в Ленинградской области. Они сталкивались с проблемой восприятия их продукции как токсичной. Потому что с «Ямала СПГ» газ продают в основном международные трейдеры, а покупать газ у «Портового СПГ» и «Криогаз Высоцкого» приходится напрямую, а это российские компании. Четкие разъяснения, что покупать российский СПГ можно, дадут успокоение потенциальным покупателям российского среднетоннажного СПГ», – считает Юшков.

    Что касается запрета на поставки оборудования для российских СПГ-проектов и запрета на инвестирование в них, то это, по сути, повторение санкций, которые были введены еще в 2022 году.

    «Санкции на ограничение взаимодействия с будущими проектами в сфере СПГ фактически дублируют аналогичные санкции со стороны США, поэтому какого-то дополнительного эффекта от них не будет. После введения санкций США против «Арктик СПГ-2» ограничения против других проектов «Новатэка» были лишь вопросом времени. Это понимали все, включая менеджмент компании, в связи с чем проекты реализовывались с оглядкой на неизбежность санкций», – отмечает Сергей Кауфман.

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