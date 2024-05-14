США нашли нового газового врага в Европе

Tекст: Ольга Самофалова

Американские издание «Блумберг» выпустила неожиданно разгромную статью, в которой обвиняет норвежский газовый гигант Equinor (бывший Statoil) в том, что за последние пару лет он присвоил себе корону Газпром в Европе и стал монополистом. Если раньше российская компания поставляла 35% всего газа в регион, то теперь 30% рынка захватила Норвегия и ее газовый монополист – Equinor. На него пришлось две трети из 109 млрд кубометров газа, экспортированных Норвегией в 2023 году, пишет «Блумберг».

Норвегия обогнала Россию и стала крупнейшим поставщиком газа в регион. Не подвергают ли европейские лидеры в очередной раз риску свои страны, делая ставку на единственного поставщика, пишет издание.

Второй выпад американской прессы состоит в том, что норвежский газ подвержен перебоям с поставками и техническим обслуживанием, и постоянно подбрасывает цены вверх. Там даже указала, что Газпром в этом плане был куда более надежным поставщиком.

Третья претензия «Блумберг» к норвежскому газу состоит в том, что норвежский газ дороже российского, что вызывает недовольство в европейском сообществе тем, что Норвегия наживается на ЕС. В качестве аргумента приводится 2022 год, когда Норвегия поставил в Европу газа на 1,4 трлн крон или 130 млрд долларов.

И в конце американское издание сожалеет, что до появления новой волны поставок СПГ из США и Катара, которая стартует с 2026 года, придется мириться с норвежским газом.

«Статья высосана из пальца. Норвегия ничего специально не делала для того, чтобы обойти по объему поставок Газпром. Норвегия и Equinor сколько добывали газа, столько и добывают. Резко нарастить добычу они не в состоянии. Норвежцы лишь немного нарастили объемы добычи газа в 2022 году, и ценой снижения добычи нефти. Специфика добычи норвежского газа на шельфе состоит в том, что часть газа они закачивают обратно в пласт, чтобы поддерживать объемы производств нефти – более маржинального товара. Но в 2022 году газ стал настолько дорогим, что выгоднее стало больше добывать газа, поэтому добыча нефти просела», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Но даже в 2022 году, когда цены на газ зашкаливали выше 2000 долларов за тысячу кубометров, Норвегия смогла увеличить добычу газа всего на 8%. В 2023 году, когда цены вернулись к 300-400 долларам, добыча газа вернулась на прежние значения, снизившись на 5,3% при росте добычи нефти на 6,4%. Эти колебания добычи несущественные.

То есть Норвегия ничего не делала, чтобы перегнать Газпром на европейской рынке. Она не предприняла ни одного действия, чтобы стать новым лидером. Все сделали за нее сами европейские власти, когда прекратили закупку части объемов российского газа, и также те силы, которые причастны к подрывам газопроводов «Северных потоков».

«Газпром сократил поставки газа в Европу на 100-130 млрд кубов, так как не стало труб для транспортировки. Поэтому доля Газпрома сильно упала, а доля Норвегии за счет этого выросла, но в миллиардах кубов ничего не поменялось: Норвегия сколько поставляла газа в ЕС, столько и продолжает поставлять», - говорит эксперт ФНЭБ.

Обвинения Норвегии в том, что, заполучив лидерство на газовом рынке Европы, она якобы получила некую власть и стала влиять на газовые цены – тоже не соответствуют действительности.

Разве что в обвинении в ненадежности поставок газа из Норвегии есть зерно правды. Другое дело, что это совсем не новость, и Норвегия опять же ничего для этого не делала. «В отличие от Газпрома, у Норвегии никогда не было запаса прочности: сколько она могла добывать, столько она и продавали. Это Газпром ранее говорил, что может нарастить добычу еще на 100 млрд кубометров на действующих месторождениях, а у Норвегии не было резервных мощностей и с тех пор не появилось. Поэтому, когда у Норвегии возникают какие-то проблемы с инфраструктурой либо нужно провести профилактический ремонт на месторождении или на заводе по сжижению газа, то это сразу приводит к снижению объемов экспорта газа в Европу. Газпром в таких ситуациях просто увеличивал добычу на каких-то других месторождениях либо доставал газ из хранилищ. Зарубежные потребитель просто не чувствовал, когда Россия выводила в ремонт газопроводы и месторождения», - говорит Юшков.

Но Норвегия не делает это специально, это известная особенность ее газового бизнеса. Просто с уходом основного объема российского газа с рынка, это стало заметно.

«Раньше был тезис, что Газпром якобы диктовал свою волю и цены европейцам, а теперь Норвегию обвиняют в том, что она начала продавать свой газ по более высоким ценам, когда у них увеличилась доля на европейском рынке. Но это неправда.

Как и заявление, что теперь норвежский газ более дорогой, чем российский. И по газпромовским, и по норвежским контрактам идет привязка к спотовому рынку, поэтому цены примерно одинаковые. Формула ценообразования по стандартным европейским контрактам какой была, такой и осталась. Нельзя говорить, что Норвегия как-то пользуется своим лидерским положением, точно так же как нельзя говорить, что Газпром этим пользовался в свое время», - рассуждает Игорь Юшков.

Цены на газ определяются не Норвегией, а спотовым рынком, как того хотели сами европейцы. Норвегия первая из трубопроводных поставщиков полностью перевела свои долгосрочные контракты на спотовую систему ценообразования взамен нефтяной. И сделала это добровольно, чтобы угодить ЕС, который считал, что справедливое ценообразование только на спотовом рынке. «Причем, Норвегия сделала это себе в ущерб, потому что в то время цены на споте были низкие, и контракты с нефтяной привязкой были более выгодными», - отмечает Юшков. И Газпром тоже в свое время под давлением ЕК перевел свои контракты на спотовую составляющую.

Аргумент в виде огромного заработка Норвегии на продаже газа в 2022 году спекулятивный. В тот год сверхприбыли заработал каждый поставщик газа в Европу, том числе американские поставщики СПГ. Потому что множество факторов, в том числе действия Еврокомиссии и европейских политиков, привели к очень высоким ценам на газ.

«Как будто американское издание взяло свою старую статью про негативное влияние доминирующего положения Газпрома на газовом рынке Европы, но заменило везде Газпром на Equinor.

Как будто прошлись по старым тезисам, только теперь против норвежцев. Хотя к реальности это не имело отношения ни тогда, ни сегодня», - удивляет Игорь Юшков.

Несложно догадаться, что выигрывают от этой статьи производители ВИЭ и поставщики СПГ. Издание не скрывает, что ждет «новый» спасительный американский СПГ, который появится с запуском новым СПГ-заводов в 2026 году.

При этом, уже в 2023 году поставки СПГ в Европу составили 131,22 млрд кубометров. Это абсолютный рекорд за все время наблюдений. И именно СПГ в 2023 году занял первое место по доле среди источников получения газа Европой – 40%. Норвегия (поставки из Северного моря) занимает только второе место с долей в 29%, на третьем месте с 11% - поставки из Северной Африки.

На втором месте с долей в 29% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 11% - поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока, куда входит российский газ и отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины выросла до 9,7%. Из Великобритании было поставлено 5,8% (данные Европейской сети операторов газотранспортных систем).