Tекст: Денис Тельманов

Сумма хищений по делу экс-замглавы офиса Зеленского Ростислава Шурмы может составить 320 млн гривен, сообщает РИА «Новости». В судебных материалах отмечается, что ущерб первоначально оценивался в 141,3 млн гривен, однако позже эта цифра увеличилась более чем в два раза.

По версии следствия, бывший чиновник организовал схему незаконного получения средств госпредприятием «Гарантований покупець». В 2022–2023 годах сотрудники предприятия и нескольких энергетических компаний, включая «Нацпрод» и «Відновлювальна Енергія Запоріжжя», вступили в сговор после того, как электростанции в Запорожской области были отключены от украинской энергосистемы.

Для обоснования выплат по «зеленому тарифу» использовались расчетные данные о якобы произведенной электроэнергии, которые формировали программы SolarGIS и NovaSys. Именно по этим данным начислялись выплаты.

В феврале стало известно, что Ростислав Шурма и его брат Олег объявлены в розыск украинскими правоохранительными органами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

Кирилл Дмитриев отметил, что аресты ближайших соратников Владимира Зеленского становятся «хорошей антикоррупционной традицией».

На сайте МВД Украины появились карточки о розыске Ростислава и Олега Шурмы, которых подозревают в хищении миллионов долларов.