Дмитриев назвал аресты в окружении Зеленского «хорошей традицией»

Tекст: Антон Антонов

«Во второй раз – прямо перед встречей Зеленского с Трампом – один из ближайших соратников Зеленского арестован/обвинен в коррупции. Это превращается в хорошую антикоррупционную традицию», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского, однако имя подозреваемого не было озвучено, передает РИА «Новости».

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал пост заместителя главы офиса президента Украины с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича, «кошелька Зеленского», привел в ноябре к отставке Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. В конце декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения четырем депутатам Верховной рады в получении неправомерной выгоды. В частности, у детективов «возникли вопросы» к Юрию Киселю – другу совладельца компании «Квартал 95» Сергея Шефира и Зеленского. Тогда же президент США и Зеленский снова провели встречу.