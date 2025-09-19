Захарова иронично прокомментировала наличие у семьи Умерова недвижимости в США

Tекст: Антон Антонов

«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», – написала Захарова в Telegram.

Украинские СМИ, сообщили, что у семьи Умерова обнаружены восемь элитных объектов недвижимости в США. В их числе три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы вблизи Майами, передает РИА «Новости».

В одной из квартир во Флориде площадью 137,4 кв. м жена Умерова официально проживает с октября 2019 года, этим жильем пользуются также сам чиновник и трое его детей.

Вторая квартира во Флориде площадью 134,5 кв. м была местом регистрации супруги с сентября 2018 по май 2019 года. Там же находится третья квартира площадью 450 кв. м, оцененная в 1,2 млн долларов, которую арендует отец Умерова.

На Манхэттене семье Умерова принадлежит двухкомнатная квартира площадью 90,2 кв. м, где сам чиновник и его брат были зарегистрированы с 2015 по 2025 год.

Кроме этого, во Флориде найдены четыре виллы, одна из которых площадью 257,1 кв. м числится за супругой Умерова с 2017 года, другая площадью 167,2 кв. м оформлена на фирму, приносящую супруге доход свыше 24,2 тыс. долларов в год, еще одна вилла связана с бизнесом брата Умерова, а на четвертой площадью 212 кв. м зарегистрирован его брат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, занимавший пост заместителя главы офиса украинского лидера Ростислав Шурма переехал из Германии в Австрию после обысков у него дома, инициированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытался через СБУ установить контроль над НАБУ. Западные страны вынудили Зеленского отказаться от этой идеи.