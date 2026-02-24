  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА
    Чем грозит Мексике убийство наркобарона
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Захарова заявила о своевременности начала СВО против Киева
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России
    Словакия остановила поставки электричества на Украину
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Украинцы массово искали поздравления с 23 февраля в интернете
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    24 февраля 2026, 06:15 • Новости дня

    В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщает Росавиация.

    Росавиация сообщила, что в аэропорту Казани сняты все ограничения, связанные с приемом и выпуском воздушных судов, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    В официальном сообщении отмечается: «Аэропорт Казань. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани начали эвакуацию нескольких домов микрорайона Залесный из-за угрозы атаки БПЛА.

    В городе отменили занятия в школах по этой же причине.

    Позже угрозу атаки БПЛА в Казани отменили.

    23 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    Военкор «Ахмата» снял платиновую звезду «Вагнера» после скандала
    @ vk.com/Михаил Негматов

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор «Ахмата» Михаил Негматов расстался с платиновой звездой ЧВК «Вагнер», после того как ему предъявили обвинения в неправомерном ношении редкой награды.

    Видео с передачей флага и отсутствием наград на пиджаке Михаила Негматова было опубликовано в Telegram-канале ZVO. Как видно на записи, военкор «Ахмата» передает флаг из зоны боевых действий, а на лацкане его пиджака присутствует только значок с буквой Z, символизирующий поддержку спецоперации.

    В феврале Негматова обвинили в том, что он незаконно носил одну из самых высоких наград ЧВК «Вагнер» – платиновую звезду героя. Эта медаль вручалась только нескольким десяткам человек за особые заслуги перед ЧВК.

    Позднее появились сведения, что Негматова мог наградить один из «слившихся» с СВО командиров, который непродолжительное время состоял в «Вагнере».

    23 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Переселенцы объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Переселенцы с Украины объяснили страх Зеленского перед праздником 23 Февраля

    Tекст: Вера Басилая

    23 Февраля вызывает опасения у Владимира Зеленского, поскольку она ассоциируется с единством и непобедимостью русской армии и народа, заявил глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.

    Бондаренко заявил, что Владимир Зеленский испытывает страх перед 23 Февраля, так как этот день олицетворяет единство и непобедимость русской армии и народа, передает РИА «Новости».

    По его словам, День защитника Отечества имеет особое значение для народа, прошедшего через Великую Отечественную войну.

    Бондаренко считает, что нынешние киевские власти опасаются даты 23 Февраля как символа национального сплочения.

    Также, по словам Бондаренко, 23 Февраля для жителей Крыма стало двойным праздником, поскольку именно в этот день в 2014 году началось формирование народного ополчения. Это ополчение обеспечивало порядок и безопасность во время проведения референдума, после которого Крым воссоединился с Россией.

    Ранее в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения военных, 18 военнослужащих получили звание Героя ДНР, троим героям это звание присвоили посмертно.

    Президент Владимир Путин в День защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» ряду военных, удостоенных звания Героя России. Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, настоящими патриотами России.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    23 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Актер «Глухаря» рассказал о ранении в зоне СВО

    Актер «Глухаря» Протасов рассказал о ранении в зоне СВО

    Актер «Глухаря» рассказал о ранении в зоне СВО
    @ кадр из сериала

    Tекст: Вера Басилая

    Российский актер Олег Протасов, известный по фильму «Глухарь», поделился историей о том, как был ранен в руку осколком во время пребывания на передовой в зоне спецоперации.

    Олег Протасов в эфире программы «Звезды сошлись» признался, что неоднократно посещал зону спецоперации, передает НТВ. Впервые он оказался там 15 апреля 2022 года.

    По словам артиста, он несколько раз бывал и за линией фронта. Во время одной из таких поездок он получил осколочное ранение руки.

    Олег Протасов рассказал: «Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать, в ночь на 19 июля. Две мины прилетело».

    От взрыва выбило стекла, и осколок попал актеру в руку. Протасов отметил, что ему повезло, так как он спал, прикрыв этой рукой голову.

    Ранее актер Николай Ткаченко погиб в зоне СВО в январе 2026 года. Он был известен по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова» и «Нереалити».

    23 февраля 2026, 08:31 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России ночью

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 23 февраля силы ПВО уничтожили 152 украинских беспилотника, большая часть которых была сбита над Белгородской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны.

    О массовом перехвате беспилотников сообщили в Минобороны России в Telegram. По данным ведомства, с 23.00 22 февраля до 07.00 23 февраля средствами ПВО были уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее число дронов было сбито над Белгородской областью – 65 единиц, а также над Саратовской областью – 35 единиц.

    Кроме того, над Крымом уничтожено 16 БПЛА, по восемь аппаратов были сбиты над Воронежской и Ростовской областями. Четыре беспилотника были перехвачены над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. Еще по три дрона сбиты над Волгоградской областью и Республикой Татарстан, по два – над Курской и Липецкой областями, по одному – над Тульской и Тверской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 22 февраля российские расчеты ПВО за три часа перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице.

    Накануне силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    23 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией

    Зеленский предложил западным странам разместить войска на границе с Белоруссией

    Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины с Белоруссией
    @ Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил западным странам разместить военный контингент численностью до пяти тысяч человек на границе Украины с Белоруссией, сообщает агентство AFP.

    Владимир Зеленский предложил западным партнерам возможность размещения их военных подразделений на границе Украины и Белоруссии, передает ТАСС.

    В интервью агентству AFP он заявил: «Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией?» На вопрос о наличии договоренности Зеленский ответил, что «ответа пока нет».

    Он также отметил, что в Киеве хотели бы видеть иностранные войска «ближе к линии фронта», однако Польша пока не подтверждала намерение отправить контингент. Зеленский пояснил, что если бы Польша предложила разместить военных во Львове, то такой вариант Киеву не интересен.

    По словам Зеленского, Великобритания и Франция выразили готовность выделить по бригаде, то есть по пять тысяч человек каждая. Он добавил, что есть еще несколько стран, готовых участвовать в отправке войск, но их названия не уточнил.

    Ранее киевские власти неоднократно выступали за размещение на территории Украины полноценного военного контингента партнеров, а не миротворческих миссий, таких как ООН или ОБСЕ. Однако пока не определены полномочия, задачи и состав возможных иностранных войск.

    Владимир Зеленский предложил Евросоюзу профинансировать переход украинской армии на контрактную основу.

    The Guardian призвала «коалицию желающих» направить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны продолжают поддерживать Украину, но не намерены отправлять свои войска, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией.

    МИД России заявил, что размещение западных военных и инфраструктуры на Украине будет расценено как иностранная интервенция.


    23 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили бойцов полка ВСУ «Шквал» в тылу Днепропетровской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть боевиков элитного штурмового полка «Шквал», выведенных с линии фронта в тыл Днепропетровской области, была уничтожена ударами фугасных авиабомб (ФАБ).

    По данным силовых структур, удары были нанесены, в частности, по населенному пункту Николаевка Днепропетровской области, передает ТАСС.

    «В тыловых районах Днепропетровской области ФАБами частично уничтожены боевики полка «Шквал». Речь идет о тех, кто выжил под ударами наших ВКС у линии фронта и был выведен в тыл», – сообщил агентству источник.

    В декабре удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем.

    Ранее ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области.

    23 февраля 2026, 10:55 • Новости дня
    ВСУ столкнулись с нехваткой солдат под Харьковом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Харьковском направлении командование Украины массово применяет беспилотники и современные комплексы РЭБ для восполнения нехватки личного состава, сообщили в российских силовых структурах.

    На Харьковском направлении украинское командование испытывает острую нехватку личного состава, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    По словам источника агентства, «катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ».

    Российская сторона отмечает, что для этого ВСУ усилили использование беспилотников и радиоэлектронной борьбы. На передовых позициях были замечены новые образцы средств РЭБ, в том числе «Октава» и «Дамба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях на Украине. «Северяне» заявили, что на протяжении недели блокировали у Садков бригаду ВСУ без провизии и связи. За неделю российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов, включая Миньковку и Цветковое.

    23 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    ВСУ потеряли около двух рот на границе Запорожской и Днепропетровской областей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около двух рот личного состава элитных подразделений ВСУ погибли на рубеже между Запорожской и Днепропетровской областями.

    Потери понесли три штурмовые бригады – 95-я, 92-я, 82-я, а также полки «Волки да Винчи» и «Скала» в зоне от Воздвижевки и Любицкого до Покровского, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Основные потери личного состава ВСУ были вызваны ударами корректируемых авиационных бомб ФАБ, беспилотных летательных аппаратов и артиллерии, уточнил собеседник агентства.

    «95-я, 92-я, 82-я штурмовые бригады ВСУ, а также полки «Волки да Винчи» и «Скала» за три дня понесли большие потери на рубеже от Воздвижевки и Любицкого в Запорожской области до Покровского в Днепропетровской области. Всего – около двух рот личного состава», – сообщил источник.

    Ранее ВС России уничтожили бойцов полка ВСУ «Шквал» в тылу Днепропетровской области.

    24 февраля 2026, 00:23 • Новости дня
    В 2026 году ВСУ потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери украинских военных подразделений только в 2026 году составили уже около 65 тысяч бойцов. А с начала спецоперации общие потери ВСУ превысили 1,5 млн человек, включая убитых и раненых.

    В 2026 году Вооруженные силы Украины потеряли примерно 65 тыс. военнослужащих. А с момента начала СВО эта цифра превысила 1,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты. В расчетах использовались официальные данные Министерства обороны России, опубликованные по итогам 2025 года.

    В общей сложности с начала спецоперации российскими военными были уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета и 116 804 беспилотных летательных аппарата, следует из информации российского военного ведомства.

    Также зафиксировано уничтожение 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин и 1 671 боевой машины реактивных систем залпового огня.

    Аналогичные цифры боевых потерь украинской стороны ранее озвучил Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба Минобороны России. По его данным, потери украинских войск также превысили 1,5 млн человек.

    23 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли более 1350 военных

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне спецоперации за сутки украинские формирования потеряли более 1350 военных, а также лишились десятков боевых машин и артиллерийских орудий.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Пролетарского, Мирополья, Хотени, Искрисковщины и Новодмитровки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Красного Яра, Графского и Марьино.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Верба» и четыре склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Боровой, Новоосиново, Нечволодовкой, Моначиновкой в Харьковской области, Красным Лиманом и Александровкой в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV, и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах Малиновки, Резниковки, Дружковки, Краматорска, Константиновки и Никифоровки в ДНР.

    Противник потерял свыше 140 военнослужащих, шесть бронемашин, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Кутузовки, Белицкого, Добропольея, Сергеевки, Новоалександровки и Кучерова Яра в ДНР, Межевой и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 390 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Воздвижевки, Любицкого, Лесного и Новониколаевки в Запорожской области, Покровского, Просяной, Новоалександровки и Новоскелеватого в Днепропетровской области.

    Противник потерял до 355 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Кирово и Камышевахи в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, три станции РЭБ, израильская станция контрбатарейной борьбы RADA и склад с боеприпасами.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины.

    Днем ранее ведомство также сообщило о продвижении российских войск на Украине.

    23 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Боец рассказал о спокойствии и стойкости военных в зоне СВО

    Боец Хмурый рассказал о спокойствии и стойкости военных в зоне СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские бойцы успешно выполняют боевые задачи на передовой, несмотря на постоянную опасность и интенсивные артиллерийские обстрелы, рассказал старший наводчик с позывным Хмурый.

    Российские военные сохраняют выдержку даже в условиях постоянной опасности в зоне спецоперации, передает «Вести». Старший наводчик с позывным Хмурый рассказал журналистам, что большинство бойцов – опытные и высокомотивированные люди, для которых эта работа стала привычной, несмотря на ее сложность и опасности.

    «Артиллерийские «дуэли» идут круглосуточно. Был момент, что работали: выход наш, выход оттуда. Мы им, они нам. Пинг-понг. <…> Цель поражена», – поделился Хмурый.

    Боец подчеркнул, что участие в спецоперации стало для многих из них осознанным выбором. По его словам, мотивацией служит не только долг перед страной, но и забота о семьях, а также желание доказать свою верность родной земле.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником и отметил их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне спецоперации на Украине.

    Лейтенант Балдан Цыдыпов, несмотря на тяжелые ранения и контузию, прикрывал отход 150 бойцов под Киевом и после 26 операций стал легендой СВО.


    23 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Небо над Геленджиком и Краснодаром временно закрыли для полетов

    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Краснодара и Геленджика

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропортах Геленджика и Краснодара временно ограничены взлеты и посадки рейсов из-за усиленных мер безопасности.

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в двух воздушных гаванях, сообщает Telegram-канал представителя Росавиации Артема Кореняко.

    Под ограничениями находятся аэропорт Геленджика и краснодарский аэропорт Пашковский, где временно сокращены операции по приему и отправке воздушных судов.

    В Росавиации отметили, что такой режим введен для обеспечения безопасности полетов. Ведомство подчеркивает, что ограничения носят временный характер и связаны исключительно с мерами по гарантиям безопасной работы гражданской авиации.

    Напомним, накануне Росавиация сообщала о временных ограничениях в столичных аэропортах. В тот же день в аэропорту Ярославля вводили временные ограничения.

    23 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов

    Росавиация объявила о введении ограничений в аэропорту Сочи ради безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    В сочинском аэропорту введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, связанные с необходимостью обеспечить безопасность полетов и пассажиров.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Решение о временной корректировке графика работы воздушной гавани принято компетентными службами исключительно в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

    В настоящий момент аэропорт не осуществляет отправку и прием лайнеров согласно установленному регламенту. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропорта предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности пассажиров и техники.

    Ранее в понедельник Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Краснодара и Геленджика.

    Напомним, накануне Росавиация сообщала о временных ограничениях в столичных аэропортах. В тот же день в аэропорту Ярославля вводили временные ограничения.

    23 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Балицкий сообщил о блокировке эвакуации медиков из-за дронов ВСУ

    Балицкий: ВСУ мешают эвакуировать медперсонал после атаки БПЛА на скорую

    Tекст: Вера Басилая

    После атаки дрона на скорую помощь в Запорожской области, эвакуация медиков остается невозможной из-за угрозы повторных ударов с воздуха, сообщил губернатор Евгений Балицикий.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ нанесли удар беспилотником по карете скорой помощи в селе Водяное Каменско-Днепровского округа. По его словам, автомобиль направлялся на экстренный вызов к пациенту, когда попал под атаку дрона.

    Балицкий отметил, что благодаря оперативным действиям, фельдшерская бригада успела самостоятельно покинуть автомобиль и укрыться в ближайшем частном доме, пострадавших нет.

    Он уточнил, что эвакуировать персонал и транспортировать поврежденную машину невозможно из-за опасности повторного удара с воздуха. Ситуация остается напряженной, на месте работают оперативные службы.

    В результате массированной атаки ВСУ были введены временные отключения электроэнергии более чем в 260 населенных пунктах Запорожской области.

    На территории Сватова беспилотник атаковал бронированный автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали двое фельдшеров и водитель.

    Бригада скорой помощи в медицинском автомобиле погибла из-за атаки украинского БПЛА в территории Херсонской области.

    Медицинский автомобиль 26 января подвергся удару беспилотника ВСУ в Запорожской области, он вез пациента в больницу, пострадал шофер.

    23 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, 21 реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 541 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 116 804 беспилотных летательных аппарата, 650 ЗРК, 27 835 танков и других бронемашин, 1671 боевая машина РСЗО, 33 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 079 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Кроме того, ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    Россия призвала США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана
    «Роснано» попросило о закрытом разбирательстве по иску к Чубайсу
    Sky News: Украина идет к поражению в конфликте
    Глава МИД Люксембурга уличил Сибигу во лжи о «Дружбе»
    США сообщили о проведении учений с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии
    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов
    В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Чем грозит Мексике убийство наркобарона

    Значительная часть Мексики погружена в крупнейшие за последние годы беспорядки: полыхают автомобили и полицейские участки, нападению подвергаются банки и даже аэродромы. А все потому, что правительство посмело уничтожить одного из крупнейших наркобаронов страны. Последствия могут быть еще хуже, и виной этому может стать вмешательство из-за границы. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

