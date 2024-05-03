Китай попал под американский удар по российскому СПГ

Китай попал под американский удар по российскому проекту «Арктик СПГ – 2»

Tекст: Ольга Самофалова

США расширили санкции против российских СПГ-проектов «Новатэка». В первую очередь они затронут проект «Арктик СПГ – 2». Под новые санкции попали пять компаний и 16 судов, в том числе четыре уникальных судна, предназначенных специально для перевозки крупногабаритных тяжеловесных конструкций.

Это уже четвертая волна санкций против «Арктик СПГ – 2». В сентябре 2023 года под санкции попали компании, которые оказывают строительные и инжиниринговые услуги для проекта, в ноябре 2023 года под санкции попал оператор проекта, а в феврале 2024 года были введены санкции, которые оказали давление на логистику проекта, связанную со строительством технологических линий и танкеров-газовозов ледового класса Arc7 для проекта. Новый пакет санкций ограничивает поддержку проекта со стороны третьих сторон.

В частности, в SDN-лист попала сингапурская Red Box, которая перевозила китайские модули для завода «Арктик СПГ – 2» на своих специальных судах усиленного ледового класса Arc7 – Audax и Pugnax. Red Box поставила модули для «Арктик СПГ – 2» в конце февраля 2024 года, то есть после введения санкций США против этого российского проекта, заявил Госдеп США.

Эти суда были построены в 2016 году специально под поставку китайских модулей для проектов «Новатэка», в том числе по Севморпути для ускорения доставки. Эта же компания доставляла модули для первого российского проекта «Ямал СПГ».

Также под санкции попала гонконгская CFU Shipping и ее суда-тяжеловозы Hunter Star и Nan Feng Zhi Xing, которые также доставляли модули для российского СПГ-завода.

Кроме того, под санкции попали две российские компании – «ЭКО Шиппинг» и «Трансстрой», так как они строили инфраструктуру в том числе для «Арктик СПГ – 2», плюс девять российских судов «ЭКО Шиппинг» и три судна «Трансстроя».

«Как строился «Ямал СПГ»? Все оборудование доставлялось в Китай, там собирали крупные модули, которые потом привозили в Сабетту на Ямальский полуостров, выгружали и дальше монтировали сам завод. Потом завод подключали к газовым месторождениям – и начинало всё работать. Примерно такая же работа велась и над «Арктик СПГ – 2». Часть модулей, скорее всего, по-прежнему делается не в России, а в Китае. И эти специализированные суда как раз доставляют эти готовые модули в Белокаменку», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Для производства СПГ-завода необходимо, во-первых, создать железобетонные платформы, с чем мы справляемся самостоятельно. Эти платформы или основания гравитационного типа производятся в Мурманске. Во-вторых, надо создать модули линий сжижения природного газа, с чем нам помогают китайцы. Китай собирает модули, доставляет их в Мурманск, где их ставят на готовую платформу. Затем морем платформа с модулем транспортируется к месту установки в Арктике. Суда-тяжеловозы сделаны специально для перевозки таких крупногабаритных грузов. Третий элемент – это создание секций трубопроводов, в чем мы сильны сами.

Юшков напоминает, что изначально хотели локализовать производство модулей в России, но когда в 2022 году ЕС запретил поставлять в Россию оборудование для строительства СПГ-заводов, стало понятно, что лучше оборудование продолжать поставлять в Китай и там собирать готовые модули. Для каждой очереди «Арктик СПГ – 2» требуется 20 модулей, а всего планировалось три очереди. В целом такая схема должна была использоваться десятилетиями, то есть пока «Новатэк» будет строить свои типовые СПГ-заводы один за одним.

Что же будет теперь?

«Найти замену запрещенным судам скорее всего нельзя. Но ее и не будут искать. Эти суда продолжат и дальше возить грузы для российских арктических проектов, по крайней мере, если «Новатэк» и дальше будет строить СПГ-проекты.

Эти суда изначально должны были работать именно с Россией. Возможно, их как-то переоформят и все. Ожидать, что американцы выведут из-под санкций эти китайские компании и суда, даже если они прекратят санкционную деятельность, вряд ли стоит», - считает Игорь Юшков.

Новый пакет санкций против третьих сторон, в частности, китайских компаний и судов неспроста принимают именно сейчас. «Это результат визита Энтони Блинкена (госсекретарь США) и Джанет Йеллен (министр финансов США) в Китай. США открытым текстом сказали Китаю, во-первых, прекращать помогать России обходить санкции и поддерживать ее экономику, во-вторых, договариваться по поводу производства оборудования для возобновляемой энергетики. Второе не касается России. Китай массово производит оборудование для ВИЭ и вытесняет как европейские, так и американские компании с этого рынка, создает переизбыток предложения подобного оборудования, которое становится дешевле. В итоге западные компании по экономике не проходят, и проигрывают конкуренцию китайским компаниям. Ввод новых санкций говорит о том, что США явно не удалось навязать свою волю Китаю», - рассказывает эксперт ФНЭБ.

Введение санкций против российских судов, которые перевозят обычные грузы – это вообще не страшно, так как российские собственники работают только на российском рынке, рассчитываются в рублях, и если надо будет, могут перерегистрировать компании, и переименовывать суда, отмечает собеседник.

И все же санкции Запада создают определенные проблемы для российских СПГ-проектов.

«Российские СПГ-проекты, безусловно, сейчас страдают, и несут большие издержки. Но история с судами – это, наверное, самая меньшая из проблем, которые сейчас есть. Первая очередь «Арктик СПГ-2» была запущена под Новый год, но ни одной партии СПГ так и не было отгружено. То есть завод стоит целый квартал. Во-первых, нет газовозов, и даже если газовозы появятся, то есть еще и вторая проблема – кому продавать газ. Потому что акционеры проекта, которые должны были покупать этот газ, объявили форс-мажоры по своим контрактам.

Осмелиться закупать СПГ с этого проекта может только Китай, который, понятно, будет выдавливать для себя наиболее эффективную цену.

Китайским компаниям в этом проекте принадлежит 25%, и они надеются, что когда завод начнет отгружать СПГ, то вся продукция пойдет в Китай по очень привлекательным ценам», - рассказывает Игорь Юшков.

В целом под ударом оказались все новые типовые проекты «Новатэка». Эксперт не исключают, что в будущем могут быть введены новые санкции, например, против верфи, откуда доставляются модули, или компаний, которые закупают оборудование для этих моделей и т.д.

Пока все эти санкции не затрагивают «старый» проект «Новатэка» - «Ямал СПГ», однако Юшков уверен, что и он в будущем может попасть под удар, потому что США никакой российский газ не нужен. «Возможно, США ждут новой мировой волны ввода в эксплуатацию СПГ-заводов, которая планируется с 2026 года, и тогда введут санкции против «Ямал СПГ», - размышляет Юшков.

Все разговоры о том, что санкции США против арктических проектов СПГ нацелены на то, чтобы снизить доходы российского государства – это чистой воды лицемерие. Потому что арктические проекты СПГ «Новатэка» фактически ничего не платят в бюджет благодаря временному обнулению налогов, а экспортной пошлины на СПГ вообще не предусмотрено в налоговом кодексе, поэтому бюджету все равно, будут работать эти заводы или нет, говорит Юшков. США просто расчищают рынок сбыта для собственных новых СПГ-заводов, которые появятся с 2026 года.