Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ

Tекст: Ольга Самофалова

В то время как французский президент Эммануэль Макрон громко позиционирует себя как один из самых стойких защитников Украины и противников России, именно Франция нарастила закупки российского СПГ сильнее всех в Европе, пишет газета Politico со ссылкой на анализ, проведенный по ее заказу Центром исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).

В первом квартале 2024 года Франция выплатила России более 600 млн евро за поставки газа. Такая ситуация, по данным Politico, вызвала критику и призывы в адрес Парижа прекратить растущие закупки. При этом, Франция настаивает, что закупки газа необходимы для обеспечения домохозяйств по всей Европе, и что она заключила долгосрочное соглашение с Россией, от которого юридически сложно уклониться.

В министерстве экономики Франции объясняют рост СПГ из России забастовками, которые «сильно нарушили» нормальные потоки в прошлом году. Кроме того, Франция снабжает этим газом другие страны, в том числе Италию.

Данные S&P Global говорят о том, что за год зависимость ЕС от импорта российского газа только выросла. В 2024 году Россия поставила в Европу 4,89 млн тонн СПГ, или более 16% от общего объема поставок данного вида топлива (33,65 млн тонн) против 12,74% за первые четыре месяца 2023 года.

Большую часть поставок российского СПГ приняли три европейские страны - Франция, Испания и Бельгия. Для Испании доля российского СПГ составила 32% от общего объема импорта в 1,56 млн тонн СПГ. Доля российского СПГ в общем импорте СПГ Бельгией и Францией составила 49% и 27% соответственно.

В Испании указывают на то, что правительство не может разорвать контракты частных компаний. С октября 2023 года по март 2024 года поставки российского СПГ в Испанию составили 2,57 млн тонн по сравнению с 2,28 млн тонн за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные S&P Global.

«Как бы президент Франции не был против России, однако импортировать СПГ не запрещено ни на уровне ЕС, ни на уровне отдельных государств, поэтому коммерческие компании имеют право импортировать СПГ из России. Сами компании защищают свой имидж тем, что так они обеспечивают энергией потребителя. Потому что альтернатива будет дороже. И это правда», - объясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Для Франции поставки российского СПГ имеют вообще особый смысл из-за давнего сотрудничества с Россией в этой сфере. Французская компания Total Energy по-прежнему сохраняет свою долю в компании «Новатэк», свою долю в проекте «Ямал СПГ», а также не разорвала контракты на поставку СПГ с этого проекта. Стоит отметить, что именно с «Ямал СПГ» идет практически весь российский СПГ в Европу.

Почему российский СПГ идет именно во Францию, Бельгию и Испанию? Во-первых, потому что это ближайшие прибрежные страны.

«Далеко не весь российский СПГ, который приходит в порты Франции, Бельгии и Испании, регазифицируется и далее попадет на европейский рынок. Часть СПГ перегружается в портах на танкеры не арктического класса, которые расходятся дальше по всему миру с российским СПГ, в том числе в Китай и в Индию»,

- говорит Игорь Юшков.

Почему так происходит? Потому что ямальский СПГ поставляется арктическими танкерами класса Arctic7, которых построено всего 15 штук в мире специально для проекта «Ямал СПГ». Европейские порты используются для перевалки груза на обычные танкеры, чтобы арктический танкер смог быстрее вернуться за новой партией СПГ, и успел вывести с «Ямал СПГ куда больше партий СПГ, объясняет эксперт.

Во-вторых, даже после регазификации российского СПГ в портах Бельгии, Франции и Испании, не обязательно, что этот газ остается и потребляется в этих странах, он может уходить по газопроводам вглубь континента в другие страны.

«Например, Бельгия принимает большие объемы и российского, и не российского СПГ, но большую его часть после регазификации отправляет дальше в Германию. Поэтому Германия является покупателем российского по происхождению СПГ, и часть трубопроводного российского газа она заменила российским СПГ. Но так как он поступает через Бельгию, то в статистике ЕС отображается как поставки для Бельгии», - отмечает эксперт ФНЭБ.

Еще одна причина, почему европейские страны наращивают поставки именно российского СПГ заключается в том, что американский СПГ все больше перекочевывает на азиатские рынки, тем самым освобождая рыночное место для российского СПГ, отмечает эксперт.

Та же причина справедлива и для Испании, до которой российская труба никогда на доходила, поэтому она давно сидит на СПГ, и уход американского СПГ в Азию она ощущает моментально. Ко всему прочему, у Испании периодически возникают проблемы с поставками трубопроводного газа из Алжира.

Наконец, с экономической точки зрения закупка российского СПГ всех устраивает, так как это выгодно и удобно обеим сторона.

«Для проекта «Ямала СПГ» отгружать газ в Европу выгоднее, когда цены в Азии примерно такие же, как в Европе. Потому что здесь короче транспортная плечо и танкеры могут быстрее вернуться за новыми партиями на Ямал.

Во-вторых, примерно с ноября по июнь в восточной части Северного морского пути практически нет навигации. Поэтому если отправлять газ в Азию в это время, то его все равно придется отправлять через Европу, Суэцкий канал и Красное море. Поэтому проще его продать Европе. Для европейцев это прямая выгода, потому что они могут сторговаться с поставщиками российского СПГ, ведь у них есть альтернатива – это американский и катарский СПГ», - говорит Игорь Юшков.

Если ЕС все-таки введет запрет на российский СПГ, которые уже давно обсуждает, то это создаст дополнительные издержки опять же для всех сторон. «Если нельзя будет использовать европейские порты даже для перевалки российского СПГ из арктического танкера в неарктический, тогда это, конечно, ударит по экономике «Ямал СПГ». Видимо, в этом случае придется массово перегружать «борт о борт» в открытом море», - говорит собеседник.

Европейцам придется вместо российского СПГ закупать те же объемы американского или катарского СПГ, за который придется побороться с азиатскими покупателями. Это станет фактором роста цен на газ на европейском рынке.

«Для европейцев это будет больно, потому что рынок только-только стабилизировался около 300 долларов за тысячу кубометров. Если будет опять скачок цен на газ к 500-600 долларам, то это снова ударит по европейской экономике:

будет разгоняться инфляцию, продолжится деиндустриализация Европы, и еще больше снизится потребление газа как такового», - заключает эксперт.

Юшков сомневается, что ЕС введет санкции против газовой сферы в ближайшем пакете санкций, но шансы повышаются ближе к следующему отопительному сезону. «Если летом не будет жары, Европа будет мало потреблять газа для системы охлаждения и цены не вырастут, плюс будут накоплены большие запасы газа в подземных хранилищах, тогда осенью у европейцев может вырасти уверенность, что на газовом рынке все стабильно, новый баланс достигнут, поэтому можно отказываться от российского СПГ без последствий», - считает эксперт ФНЭБ.

Еще одним сдерживающими фактором для запрета импорта российского СПГ может быть тот факт, что запрет импорта газа с «Ямал СПГ» не создаст проблем России как государству. Эти санкции никак не повлияют на доходы бюджета, потому что экспортной пошлины на СПГ нет, и «Ямал СПГ» не платит НПДИ и остальные налоги, заключает собеседник.