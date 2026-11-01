На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера

Tекст: Антон Антонов

По информации Корпуса стражей исламской революции, инцидент произошел из-за того, что суда двигались по незаконному маршруту, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

В пятницу в проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти.

В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве трех нарушивших запрет танкеров.