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На минах в Ормузском проливе подорвались два нефтяных танкера
Два нефтяных танкера, нарушивших иранские правила пересечения Ормузского пролива, подорвались на морских минах и загорелись, сообщил Корпус стражей исламской революции.
По информации Корпуса стражей исламской революции, инцидент произошел из-за того, что суда двигались по незаконному маршруту, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива.
В пятницу в проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти.
В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве трех нарушивших запрет танкеров.