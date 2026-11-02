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Верховный суд запретил наследовать пенсию после смерти получателя
Верховный суд запретил наследовать начисленную после смерти пенсию
Пенсионные выплаты, начисленные после смерти пенсионера, не входят в наследственную массу и не могут быть унаследованы, разъяснила коллегия по экономическим спорам Верховного суда России.
Наследники имеют право претендовать только на те пенсионные выплаты, которые были начислены при жизни получателя, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы инстанции.
Поводом для разъяснения стал случай в Омской области, где банк зачислил пенсию на счет уже умершей женщины. Социальный фонд потребовал вернуть 17,5 тыс. рублей, но банк ответил отказом.
Суды первой и апелляционной инстанций признали спорную сумму неосновательным обогащением банка, указав, что выплата пенсии прекращается со смертью получателя. Кассационный суд решил иначе, постановив, что после зачисления на счет пенсия становится имуществом наследодателя, и требовать возврата нужно от наследников. Верховный суд отменил решение кассации и поддержал нижестоящие инстанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую среду юрист Станислав Одинцов рассказал о возможности получить пенсионные накопления умершего родственника, если они находились на его лицевом счете.
В июне президент России Владимир Путин утвердил право наследников получать средства, формирующие положительное сальдо единого налогового счета умершего.
В апреле Верховный суд России напомнил о запрете удержаний из пенсий, лишающих граждан прожиточного минимума.