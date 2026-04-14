Верховный суд запретил лишающие пенсионеров прожиточного минимума взыскания

Tекст: Катерина Туманова

Верховный суд рассмотрел ситуацию, в которой пенсионерка из Рязанской области пыталась через суд оспорить удержания из своей пенсии. С июля по декабрь 2023 года с ее пенсии в 13 тыс. рублей было взыскано около 40 тыс. рублей задолженности за коммунальные услуги, передает РИА «Новости».

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования женщины, однако апелляция и кассация это решение отменили. В решениях судов указывалось, что сохранение дохода на уровне прожиточного минимума возможно только по заявлению должника, а такого обращения не поступало.

В пресс-службе Верховного суда пояснили, что судебная коллегия по гражданским делам напомнила о принципе неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и его семьи.

«Пенсионный орган, обладая сведениями о размере получаемой заявительницей страховой пенсии по старости и об отсутствии у нее иного дохода, производил удержания в размере, не сохраняющем соответствующий уровень дохода для обеспечения жизнедеятельности, в связи с чем действия пенсионного органа признаны незаконными», – рассказали в там.

